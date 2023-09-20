«Мама, подожди, не уходи». Стали известны причины самоубийства женщины у озера Долгое

СК готовится переквалифицировать дело, возбужденное по статье «убийство» после смерти женщины у озеро Долгое.



38-летний сын погибшей рассказал о последних минутах жизни 64-летней женщины, стало известно «Фонтанке» 20 сентября. По предварительной информации, планы на совершение самоубийства у женщины были давно. Мужчина это объяснял жизненными трудностями: затяжной депрессией, финансовыми проблемами и его болезнью. У петербуржца якобы диагностировали психическое заболевание.



В воскресенье, 17 сентября, женщина якобы сказала сыну, что у нее нет сил идти на работу. И она решила сделать это сегодня. Мужчина заявил, что уйдет вместе с ней. Они ранее подыскали место для последнего шага, взяли всё для выбранного способа. По предварительной информации, мужчина испытывал сомнения, пытался оттянуть, просился покурить, погулять. Когда они дошли до пустыря, то женщина начала приготовления, а мужчина решил покурить в последний раз. Он якобы сказал ей: «Мама, подожди, не уходи», но отойдя на 50 метров, услышал хлопок.

