Хроники петербургской хтони: смерть на озере Долгом оказалась частью неудавшегося двойного самоубийства

Фото: ИТАР-ТАСС / Замир Усманов Поделиться Поделиться





Двойное самоубийство матери и сына стало делом об убийстве в Петербурге. Подсмотренным в интернете способом воспользовался лишь один.

Тело женщины со странными ранениями гуляющие нашли накануне около трех дня на пустыре у озера Долгое. На место их привел звук взрыва. Вскоре очевидцев увезла полиция, а зевак оттеснили прибывшие на место сотрудники следственного комитета и полиции.



Погибшая находилась в неестественной позе — она сидела, прислонившись к дереву. На её шее нашли следы скотча и ожоги. У нее из рук забрали две зажигалки, а в кармане нашли записку с именем, фамилией и датой рождения.



Выходило, что умершей было 64 года и она жила в Приморском районе на улице Уточкина.

Эксперты почуяли на месте запах пороха, а очевидцы рассказывали, как по пустырю перед звуком взрыва ходил мужчина с коробкой. Поэтому в квартиру, по предварительной информации, следователь поехал в компании со взрывотехниками.



Квартира встретила их тишиной — дверь в нее никто не открывал. Так как СК возбудил уголовное дело по статье «убийство», то в рамках неотложного обыска квартиру вскрыли. Выяснилось, что в помещении прятался человек — 39-летний мужчина, оказавшийся сыном погибшей. У женщины, по данным «Фонтанки», есть еще один сын, но он живет с отцом.

В 39-летнем мужчине очевидцы опознали того, кто ходил по пустырю.

Он, если верить открытым источникам, окончил военно-морской институт радиоэлектроники, отслужил, но на гражданке себя не нашел — работал в охране.



В СК, по предварительной информации, мужчина сообщил, что состоит на учете в ПНД. Мать заботилась о нем сколько могла, но возможностей выживать у них становилось все меньше и меньше. Поэтому, якобы, они решили совершить двойное самоубийство. Для этого сын занялся поисками способа в интернете и нашел один, которым, по рассказам, завершил жизнь мужчина в Челябинске.



В воскресенье мать и сын пошли на пустырь. Она смогла, а он нет.

Из квартиры, где жила погибшая и нашли её отпрыска изъяли коробку от петард, в которой оставалась лишь одна. А также две предсмертные записки — от женщины, и от мужчины.



Мужчину увезли на допрос в СК.

Татьяна Востроилова,



«Фонтанка.ру»

