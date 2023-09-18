    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 10

    1 м/с, с-з

    767мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd96.63eur103.04

    Хроники петербургской хтони: смерть на озере Долгом оказалась частью неудавшегося двойного самоубийства

    1750
    2 комментария
    Фото: ИТАР-ТАСС / Замир Усманов
    ПоделитьсяПоделиться

    Двойное самоубийство матери и сына стало делом об убийстве в Петербурге. Подсмотренным в интернете способом воспользовался лишь один.

    Тело женщины со странными ранениями гуляющие нашли накануне около трех дня на пустыре у озера Долгое. На место их привел звук взрыва. Вскоре очевидцев увезла полиция, а зевак оттеснили прибывшие на место сотрудники следственного комитета и полиции.

    Погибшая находилась в неестественной позе — она сидела, прислонившись к дереву. На её шее нашли следы скотча и ожоги. У нее из рук забрали две зажигалки, а в кармане нашли записку с именем, фамилией и датой рождения.

    Выходило, что умершей было 64 года и она жила в Приморском районе на улице Уточкина.

    Эксперты почуяли на месте запах пороха, а очевидцы рассказывали, как по пустырю перед звуком взрыва ходил мужчина с коробкой. Поэтому в квартиру, по предварительной информации, следователь поехал в компании со взрывотехниками.

    Квартира встретила их тишиной — дверь в нее никто не открывал. Так как СК возбудил уголовное дело по статье «убийство», то в рамках неотложного обыска квартиру вскрыли. Выяснилось, что в помещении прятался человек — 39-летний мужчина, оказавшийся сыном погибшей. У женщины, по данным «Фонтанки», есть еще один сын, но он живет с отцом.

    В 39-летнем мужчине очевидцы опознали того, кто ходил по пустырю.

    Он, если верить открытым источникам, окончил военно-морской институт радиоэлектроники, отслужил, но на гражданке себя не нашел — работал в охране.

    В СК, по предварительной информации, мужчина сообщил, что состоит на учете в ПНД. Мать заботилась о нем сколько могла, но возможностей выживать у них становилось все меньше и меньше. Поэтому, якобы, они решили совершить двойное самоубийство. Для этого сын занялся поисками способа в интернете и нашел один, которым, по рассказам, завершил жизнь мужчина в Челябинске.

    В воскресенье мать и сын пошли на пустырь. Она смогла, а он нет.

    Из квартиры, где жила погибшая и нашли её отпрыска изъяли коробку от петард, в которой оставалась лишь одна. А также две предсмертные записки — от женщины, и от мужчины.

    Мужчину увезли на допрос в СК.

    Татьяна Востроилова,

    «Фонтанка.ру»

    Фото: ИТАР-ТАСС / Замир Усманов

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ6

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close