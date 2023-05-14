Какие солнцезащитные очки спасут от ультрафиолета и как правильно их выбирать

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При выборе солнцезащитных очков нужно следовать не столько законам эстетики и моды, сколько принципам сохранения здоровья. Ведь даже название аксессуара указывает на то, что главная его функция — защищать глаза и кожу вокруг них от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Как правильно выбрать очки и какие еще меры безопасности соблюдать, разобрались коллеги из Woman.ru и «Доктор Питер».



Зачем глазам защита от солнца Как и кожа, наши глаза способны получать солнечные ожоги, говорит врач-офтальмолог Борис Бондарев. Причем поражение может быть как острым, так и хроническим. Если говорить об острых проблемах, они возникают при занятиях активными видами спорта — катании на лыжах по заснеженным склонам, полетах на парапланах, плавании на открытом солнце без защитных очков.



Помимо прямого воздействия ультрафиолета срабатывает еще и отраженный эффект — от снега, поверхности воды. Буквально через несколько часов глаза начинают болеть, текут слезы, краснеют веки. Но дискомфорт быстро проходит, и мы забываем о том, какой вред наносим зрению. Между тем, ожоги глаз — это серьезное повреждение тканей, которое может грозить катарактой, проблемами сетчатки или роговицы. Всё это может обернуться необратимыми проблемами со зрением.



При этом ежедневное, хоть и минимальное, воздействие солнечных лучей тоже может негативно отражаться на состоянии глаз. Особенно это опасно для тех, кто находится в южных регионах, где солнце наиболее активно.

Как выбрать правильные солнцезащитные очки Линзы: стекло против пластика При выборе солнцезащитных очков нужно изучить несколько параметров. Первый и наиболее важный: материал, из которого сделаны линзы.

Пластик: плюсы и минусы. Пластиковые солнцезащитные очки труднее разбить — как правило, при ударе они не рассыпаются на сотни опасных для глаз и кожи осколков. Кроме того, линзы из пластика мало весят — и сами очки с ними легче стеклянных. Но любой пластик, даже очень толстый, пропускает 100% ультрафиолетовых лучей, так что безопасность при ношении таких очков будет обеспечивать только нанесенный поверх линз блокирующий слой — а в его качестве еще нужно как-то убедиться. Второй недостаток: линзы из пластика легко царапаются.



Стекло: плюсы и минусы. В отличие от пластика, стекло не пропускает ультрафиолетовое излучение, даже если линзы совершенно прозрачные. Так что вы можете выбрать очки с минимальным затемнением и при этом быть спокойны за здоровье глаз. И, конечно, линзы из стекла меньше и реже подвержены царапинам. С другой стороны, стекло — очень травмоопасный материал. Если вы увлекаетесь активными видами спорта, постоянно водите машину или выбираете солнцезащитные очки для ребенка, возможно, такие вам не подойдут.



Внимательно читаем этикетку и сертификат Если выбираете очки с пластиковыми линзами — именно они сегодня наиболее популярны, — изучите этикетку на упаковке. Там должно быть указано, какую долю ультрафиолетовых лучей пропускает аксессуар. По этому параметру линзы делятся на несколько классов:

Косметические (маркировка на этикетках: Cosmetic). Такие пропускают от 51 до 100% УФ-лучей — так что эти очки вряд ли защитят ваши глаза. Их уместно носить разве что не в жаркий сезон, когда солнце наименее активно.

(маркировка на этикетках: Cosmetic). Такие пропускают от 51 до 100% УФ-лучей — так что эти очки вряд ли защитят ваши глаза. Их уместно носить разве что не в жаркий сезон, когда солнце наименее активно. Универсальные (маркировка на этикетках: General). Линзы пропускают меньше половины опасного ультрафиолетового излучения, — как правило, 20–50%. Так что эта категория очков хорошо подходит для использования в городе, где большой поток солнечных лучей просто не доходит до земли.

(маркировка на этикетках: General). Линзы пропускают меньше половины опасного ультрафиолетового излучения, — как правило, 20–50%. Так что эта категория очков хорошо подходит для использования в городе, где большой поток солнечных лучей просто не доходит до земли. Специальные (маркировка на этикетках: High UV-protection). Этот класс линз надежнее всего защищает чувствительную сетчатку глаза от ожога. Такие солнцезащитные очки незаменимы в отпуске, особенно в высокогорных районах или вблизи воды.

Информация о том, к какому классу относятся линзы, обязательно указывается в сертификате к очкам, но иногда ее можно найти и на этикетке. Надпись может выглядеть, например, так: «Blocks at least 80% UVB and 55% UVA». Это значит, что линзы блокируют 80% ультрафиолетовых лучей категории В (УФ-волны средней длины) и 55% лучей категории А (длинные УФ-волны). И те, и другие опасны для человеческого глаза, так что для вас важны только процентные показатели. Выбирайте ту пару, в сертификате которой оба — выше 50.



Как еще защитить глаза от солнца

Носите очки в межсезонье Не забывайте, что солнце активно и осенью, и весной, и даже в ясные зимние дни. Если носите линзы, следите, чтобы они тоже были с высоким классом защиты от ультрафиолета.

Реже бывайте на улице в «опасное время» Основной период солнечной активности в наших широтах: с 10 утра до 16 часов дня. В это время лучи солнца падают под наиболее опасным для нас углом, и глаза получают больше всего ультрафиолета. В странах Азии и Африки это временной промежуток между 7–8 утра и 17–18 вечера.

Не забывайте о детях Конечно, уговорить совсем маленьких детей носить темные очки сложно. Но в период солнечной активности можно использовать панамы, шляпы, кепки с широкими полями, которые защищают глаза от прямых солнечных лучей. В период максимальной активности солнца избегайте длительных прогулок — это опасно не только для глаз, но и для кожи.

Не рискуйте ради загара Многие люди носят очки на улице и во время прогулок, но на пляже снимают их и загорают, просто прикрыв глаза. Это ошибка: солнечные лучи легко проникают через неплотно сомкнутые веки, нанося вред. Поэтому обязательно используйте панамки, очки или другие приспособления для защиты от солнца.



Не забывайте про очки в путешествиях Чем выше над уровнем моря вы находитесь, тем сильнее воздействуют вредные солнечные лучи — об этом всегда стоит помнить в путешествиях в любое время года. Даже весной и зимой солнце в горной местности активнее, чем на равнинах и в низинах. Каждые 200–300 м над уровнем моря риск получения ожогов сетчатки возрастает на 1–2 %.

Используйте защиту, когда находитесь у воды С опасностью получить ожоги от воды сталкиваются не только серферы и пловцы, но еще любители рыбалки, люди, отдыхающие на берегу речки или озера в ясную солнечную погоду, посетители бассейнов на открытом воздухе. Часть УФ-облучения проникает сквозь облака даже в пасмурную погоду, поэтому никогда не забывайте о защите глаз, если находитесь у воды.

Питайтесь правильно Чтобы поддерживать здоровье глаз, важно полноценное и рациональное питание. В нем должно быть достаточно каротиноидов, лютеина, зеаксантина — эти вещества помогают в синтезе витамина А и защитных антиоксидантных соединений. Они нейтрализуют вредные свободные радикалы, образующиеся в тканях под влиянием УФ-лучей. Перед отпускным сезоном по согласованию с врачом можно дополнительно принимать комплексы с витаминами А, С и группы В. Дополнить их могут блюда с морковью и растительными маслами, яичный желток, сыры, печень, черника и смородина, тыква.

