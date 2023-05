Какие солнцезащитные очки спасут от ультрафиолета и как правильно их выбирать

Информация о том, к какому классу относятся линзы, обязательно указывается в сертификате к очкам, но иногда ее можно найти и на этикетке. Надпись может выглядеть, например, так: «Blocks at least 80% UVB and 55% UVA». Это значит, что линзы блокируют 80% ультрафиолетовых лучей категории В (УФ-волны средней длины) и 55% лучей категории А (длинные УФ-волны). И те, и другие опасны для человеческого глаза, так что для вас важны только процентные показатели. Выбирайте ту пару, в сертификате которой оба — выше 50.