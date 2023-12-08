Только не выходите без шапки. Как правильно одеваться в мороз и можно ли сейчас носить юбку?

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Как гулять по городу в сильные морозы? Что будет, если пренебречь шапкой или надеть короткую юбку? Как продлить срок службы шерстяному свитеру? И что поможет быстро согреться тем, кто замерз? Рассказывают коллеги из Marie Claire, «Доктора Питера» и Woman.ru.

Как правильно одеваться в холода Принцип капусты Самый эффективный способ сохранить побольше тепла — одеться многослойно.

Внутренний слой — теплый — должен не только защищать от потерь тепла при контакте с твердыми холодными поверхностями, но еще и впитывать лишнюю влагу. Вы можете собрать его из двух предметов одежды: нижнего — например, термобелья и верхнего — свитера или теплой толстовки. Наружный слой лучше создать из водонепроницаемой и защищающей от ветра одежды.

Правильно подбирайте термобелье Термобелье идеально подойдет вам в качестве нижнего слоя одежды. Но важно правильно выбрать.



Сразу предупредим: разброс цен тут может быть очень большим — даже на модели абсолютно идентичного состава. Дело в том, что у каждого вида — своя технология изготовления и специализация. Одни отводят влагу, другие сохраняют тепло, третьи распределяют тепло по всему телу. Если белье вам нужно для прогулок по городу, можете присмотреть и более бюджетные модели. А если собираетесь отправиться в горы, — лучше не экономить.

Если планируете много двигаться, то лучше остановите взор на комплектах с минимальным содержанием натуральных волокон, чтобы влага быстро испарялась и не охлаждала тело. А если вы ищете фасоны для города, то можете взять и модель с небольшим количеством шерсти или хлопка в составе.



Не обращайте внимание на температурный диапазон, который указан на упаковке белья. Комплекты, якобы предназначенные для –30, могут не согреть даже при –10. Чтобы не прогадать, выбирайте тонкие модели, а тепло обеспечивайте с помощью дополнительных слоев одежды.

Еще один важный момент: размер. Помните: белье должно сидеть на теле как вторая кожа, но при этом не стеснять движений. Старайтесь не покупать слишком свободные модели — такие фасоны просто не смогут удерживать тепло.

И внимательно отнеситесь к швам — ведь термобелье надевается только на голое тело. Вам должно быть в нем максимально комфортно.

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Шарф и шапка — обязательны Прогулка в холодную погоду без шапки может закончиться для вас сильным насморком, отмечает врач-отоларинголог Владимир Зайцев. Также отказ от головного убора может стать причиной воспаления околоносовых пазух — синусита. В тяжелых случаях этот недуг может спровоцировать воспаление головного мозга.



Шарф — тоже не просто интересный аксессуар, а обязательный элемент одежды для холодного времени, предупреждает врач Роспотребнадзора Екатерина Бокова. Всё дело в том, что на шее есть много крупных сосудов, и поэтому именно эта часть тела отдает больше всего тепла. А что насчет юбок и голых щиколоток? Главный ревматолог Петербурга, заведующий кафедрой терапии и ревматологии СЗГМУ им. И. И. Мечникова Вадим Мазуров успокаивает: заработать серьезное переохлаждение или проблемы с суставами из-за голых лодыжек получится разве что в лютые морозы — ниже –20 градусов (как сейчас!).



Да и мини-юбки демонизировать не стоит — если, конечно, у вас нет хронических урогенитальных заболеваний. Просто носите такую юбку с теплыми колготками. Как ухаживать за шерстяными вещами

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Шерстяной свитер — пожалуй, самый частый предмет гардероба в этом сезоне у петербуржцев и жителей других российских городов. Если не хотите, чтобы любимую вещь пришлось выбрасывать уже в следующем году, придерживайтесь нескольких правил в уходе.

Стирка Помните, что шерстяные изделия не любят частых стирок: они легко теряют форму. Если есть возможность, при повседневной носке чаще выбирайте свитеры темных оттенков, которые можно стирать реже. Вот еще советы:



стиральная машинка на «шерстяном» или деликатном режиме справится не хуже, чем вы сами, — не бойтесь ею пользоваться;

шерсти категорически противопоказан стиральный порошок. Выбирайте детский шампунь или специальные средства для обработки пряжи;

лучший температурный режим — 30 градусов, а отжим ставьте на 400–500 оборотов;

стирайте свитер, вывернув его наизнанку, и в специальном мешке — так вы защитите вещь от появления катышков и затяжек;

ни в коем случае не замачивайте шерстяные изделия — они могут растянуться. Сушка Лучше забыть о батареях, прямых солнечных лучах и «плечиках». Идеальный вариант — разложить вещь на прямой поверхности, предварительно застеленной махровым полотенцем. Так вы точно не навредите своему любимому предмету гардероба. Глажка Высокая температура может повредить натуральные волокна. Лучше положите их сушиться в ванной — из-за пара они расправятся сами собой. В крайнем случае воспользуйтесь отпаривателем или утюгом на режиме «Шерсть». Гладить важно с изнаночной стороны — и не забудьте положить между свитером и подошвой утюга влажную марлю.

Хранение В вопросе хранения шерстяных вещей правило довольно простое: им место на полке, а не на вешалке. Можно также сворачивать свитер «в трубочку»: так он будет меньше мяться и лучше сохранять форму. Что делать, если сильно замерзли Даже если вы правильно оделись, риски замерзнуть зимой всё равно есть. Главное — вовремя обнаружить проблему и попытаться ее решить.

Локальное тепло Старая добрая грелка, пластиковые бутылки с теплой водой или даже домашнее животное смогут помочь, если вы замерзли. Только прикладывайте теплые предметы не к рукам, а к торсу (котика возьмите на руки, если он это позволит). И если вы используете электрические грелки, то лучше заверните прибор в тонкое полотенце или наволочку.

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Больше двигайтесь Если вам стало холодно, сделайте небольшую уборку, подметите пол, помойте посуду, попрыгайте или даже начните танцевать. Только не переусердствуйте: если вспотеете, потеряете тепло и замерзнете еще больше. Обнимайтесь Не только интимные объятия, но и дружеские, семейные посиделки под одним пледом — настоящее спасение. Мы производим тепло и тут же теряем его, поддерживая температуру тела. А «близкий контакт» снижает потери. Два человека под одним одеялом или пледом быстрее повысят температуру под ним, чем каждый из них мог бы это сделать по отдельности. Выбирайте правильные продукты Продукты с высоким содержанием жира и белка медленно метаболизируются в организме, поэтому очень неплохо согревают. Обедайте, например, сытными супами с мясом и фасолью, съешьте жаркое или плов с бурым рисом. Уберите препятствия от источников тепла

Если дом обогревают батареи центрального отопления или электропечки, а вам все равно холодно, проверьте, точно ли ничто не мешает распространению тепла? Поднимите длинные шторы на подоконник, открыв радиаторы, отодвиньте закрывающие их кресла или другую мебель. Так тепло будет лучше циркулировать по всему дому.

