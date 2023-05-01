Только для стройных: страны, в которых не рады людям с лишним весом (кое-где даже принудительно измеряют талию)

Исследование по изучению рака показало, что около полумиллиона новых случаев онкологии ежегодно могут быть вызваны избыточным весом Густаво Зырянов / NGS.RU Поделиться Поделиться





Всем знакома присказка о том, что хорошего человека должно быть много. Но мало кто задумывался, что самому хорошему человеку от этого «много» будет точно нехорошо. Лишние килограммы часто прибавляют лишние (и серьезные) проблемы со здоровьем. Это знаем не только мы с вами, но и чиновники в больших кабинетах с кожаными креслами по всему миру, и это толкает их на решительные меры. Большое количество тучных людей в стране — лишняя и серьезная нагрузка на медицину. Наши коллеги из Wday.ru посмотрели, где эта борьба ведется особенно активно.

Новая Зеландия Уроженка Южной Африки Монделее Безайденхаут переехала в Новую Зеландию к своему мужу. Спустя четыре года она подала заявление на получение вида на жительство, однако оно было отклонено. Причина — «слишком высокий» индекс массы тела женщины. Новозеландские чиновники решили, что этот фактор может создать дополнительную нагрузку на систему здравоохранения страны. Женщину поставили перед выбором: либо уехать обратно в ЮАР, либо похудеть на 30 килограммов. Интересно, что хотя официального запрета на получение резидентства полными людьми в Новой Зеландии нет, местные врачи довольно активно проталкивают идею, что не следует давать вид на жительство таким соискателям, а также заядлым курильщикам. Официальные лица объясняют это так: у людей, чей вес значительно превышает норму, потенциально высокий риск возникновения проблем со здоровьем. Приток таких мигрантов может тяжким бременем лечь на местную систему здравоохранения. Что касается заядлых курильщиков, то уже к 2025 году Новая Зеландия намерена стать первой страной в мире, почти полностью свободной от табакокурения.

Япония А вот японские власти решили контролировать своих граждан. Еще в 2008 году в Стране восходящего солнца приняли закон под названием «Метабо». Согласно этому закону, работники японских предприятий и госучреждений в возрасте от 40 до 75 лет обязуются раз в год проходить медосмотр, в ходе которого измеряется талия. У мужчин показатель не должен превышать 90 см, у женщин — 80 см. В случае несоответствия этим требованиям человека будут консультировать по нормализации веса, контролировать по телефону или электронной почте. При этом в программе похудения должны участвовать как минимум 65% от общего числа работников с лишним весом. В противном случае работодатель заплатит внушительный штраф.

Япония вообще славится серьезным подходом к здоровью. По данным министерства здравоохранения, труда и соцобеспечения, в стране в 2023 году проживает более 85 тысяч долгожителей. Вы не поверите, но их возраст — 100 лет и старше. И с каждым годом число бодрых бабушек и дедушек увеличивается. Недавно мы пытались выяснить, в чём секрет долголетия.

Чаще всего до 100 лет в Японии доживают женщины — они составляют 80 процентов от всех долгожителей в мире. Секрет в том, что жители этой страны серьезно относятся к своему образу жизни.



Мексика В Мексике страдающих ожирением местных жителей обязывают посещать диетолога и заниматься фитнесом. А если человек присядет определенное количество раз, он даже может получить бесплатный билет на метро в специальном аппарате. Власти также ввели налог на вредную еду и добавки. Перекусить чипсами и бургером выйдет дороже, чем если взять, например, овощной салат, фруктовую тарелку и диетический батончик. От лишнего веса страдают не только взрослые мексиканцы, но и дети. Поэтому был введен закон, согласно которому в школах и других учреждениях для детей запрещена продажа вредных продуктов питания. Школьникам предлагается только полезная пища, представляете, как мексиканская детвора рада брокколи и куриной грудке на обед.

А как у нас? Есть данные Росстата, которые говорят о том, что больше половины россиян либо страдают от лишнего веса, либо имеют к этому стойкую предрасположенность. Всего в России страдает ожирением более двух миллионов человек. На каждую тысячу жителей приходится 13,8 человека с ожирением. Согласитесь, серьезные данные.



Общий диагноз тучным соотечественникам поставила глава Роспотребнадзора Анна Попова, заявив, что россияне потребляют больше калорий, чем тратят. К тому же они злоупотребляют солью, сахарами и жирами при дефиците витаминов А, Е, D, В2 и каротиноидов. Понятно, что ни к чему хорошему лишний вес не ведет, приносит только неприятности в виде сердечно-сосудистых заболеваний, а еще отягощает течение разных других болезней. Той же коронавирусной инфекции, к примеру.



Только вот кажется сомнительным, что, если всё население резко перевести на здоровое питание, больных и толстых сразу станет меньше. Так ли это на самом деле? Нам объяснила эндокринолог Татьяна Охотникова.

Избыток калорийной еды, но не только — Если рассматривать ожирение в целом, то его причины далеко не всегда связаны с нерациональным питанием, нездоровым образом жизни и избытком в пище сладкого, жирного, фастфуда, — уверена врач. На сегодня ВОЗ уже насчитала как минимум 82 фактора в окружающей среде, в образе жизни и состоянии здоровья, которые могут провоцировать избыток веса. Кроме того, есть данные о том, что существует также и генетическая предрасположенность к накоплению лишнего веса. Как выясняется, при некоторых болезнях избыток жира — это один из симптомов, причем важно еще и то, где этот жир копится.



Как определяют тяжесть проблемы Татьяна Охотникова рассказала о таком способе анализа состояния тела, как биоимпедансометрия. Это анализ состава тела, который производится на специальном оборудовании. Через тело пропускается электрический ток малого напряжения, это позволяет определить соотношение жира, протеина, минералов и воды.

С помощью этого метода можно оценить обменные процессы и наличие отеков. Врач на основе результатов исследования может точнее дать рекомендации о дальнейших действиях: стоит ли человеку увеличить анаэробную нагрузку, принять меры для наращивания мышечной массы и усиления мышечного тонуса, как скорректировать питание. Такие рекомендации может дать врач-эндокринолог или диетолог.



Гормональные изменения Чаще всего в случае лишнего веса с нами играют злую шутку наши гормоны. Поправиться могут юноши и девушки в подростковом периоде, можно набрать вес во время беременности и кормления грудью, а еще в период климакса. Это те жизненные периоды, когда меняется гормональный фон. Когда в организме происходят существенные изменения.



Как отмечает доктор Охотникова, в этих случаях вес прибывает не сильно, жировые отложения откладываются относительно пропорционально — соответственно полу. Девушки набирают жир в области бедер и ягодиц, на талии откладывается совсем немного.

Шалит эндокринная система Совсем другое дело, когда нарушено производство гормонов — их выделяется слишком много или слишком мало, значит, сбой произошел в эндокринной системе. В этих случаях жир может откладываться в большом количестве, непропорционально, например на верхней половине тела. Чаще всего это бывают:

гипотиреоз — снижение функций щитовидной железы;

гипогонадизм — нехватка половых гормонов;

болезнь Иценко — Кушинга — избыточная активность надпочечников;

инсулинома — опухоль, производящая избыток инсулина. Наша стройность — в генах И конечно, наследственность никто не отменял. Генетическая предрасположенность к полноте, если она есть, будет основным фактором вашего лишнего веса.



По данным ученых, на долю именно генетического фактора приходится до 60% случаев ожирения. Генетический фактор влияет на многие механизмы регулировки основного обмена веществ, например повышает активность тех ферментов, которые отвечают за накопление жира, одновременно тормозя те механизмы, которые его сжигают. Кроме того, наследственность влияет на распределение жира по телу, но не на его набор в целом.