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    Ученые выяснили, как продлить жизнь на 16 лет всего за 30 минут в день, — это доступно всем

    Человечество не устает искать путь к активному долголетию, а мы стараемся следить за исследованиями в этом направлении

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    3 комментария
    А вы любите ходить пешком?
    А вы любите ходить пешком?Александр Ощепков / NGS.RU
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    Принято думать, что всё, что связано со здоровьем, дорого и долго. А манипуляции, которые могут продлить молодость, доступны только избранным. Конечно, это не так. Обычно рецепты просты и доступны почти всем, а залог успеха мероприятия — регулярность и упорство. Наши коллеги из Marie Claire узнали, что еще можно сделать, чтобы дольше жить.

    Ученые из Университета Лестера (Великобритания) установили связь между скоростью ходьбы человека и скоростью его старения. В ходе исследования эксперты пришли к выводу — регулярная быстрая ходьба может продлить вашу жизнь аж на 16 лет. Заманчивое предложение!

    Эксперимент был опубликован в журнале Communications Biology, в ходе работы удалось выяснить: полчаса регулярной быстрой ходьбы в день способствует увеличению длины теломер.

    Теломеры — это защитные «колпачки» на концах хромосом, похожие на пластиковые наконечники на шнурках обуви. Хотя они не несут генетической информации, теломеры играют важную роль в поддержании стабильности ДНК. Ученые измеряют концы хромосом, чтобы определить биологический возраст человека. Чем они длиннее — тем меньше этот возраст (он может значительно отличаться от фактического).

    Авторы работы изучили данные более чем 400 000 взрослых жителей Великобритании из UK Biobank и обнаружили, что быстрая скорость ходьбы на протяжении жизни приводит к тому, что к среднему возрасту практикующий ее человек будет биологически примерно на 16 лет моложе своих фактических сверстников.

    Еще простые привычки долгожителей, которыми вам стоит обзавестись после 40 лет

    Исследование, опубликованное в медицинском журнале BMJ, вселяет надежду на долгую и счастливую жизнь. А такая надежда в наше время дорогого стоит. Оказывается, чтобы жить как можно дольше, нужно не так много. Всего авторы работы наблюдали за 73 196 женщинами и 38 366 мужчинами 34 и 28 лет соответственно и заметили любопытные закономерности.

    Всем очевидно, что при прочих равных здоровое питание, поддержание оптимальной массы тела, регулярные физические упражнения, отказ от употребления слишком большого количества алкоголя и отказ от курения помогут продлить жизнь и сделать ее качество лучше. Но давайте попробуем конкретизировать эти критерии.

    Регулярная физическая активность — это минимум 30 минут ежедневных упражнений. Начиная со спокойной ходьбы и заканчивая активными движениями (если нет противопоказаний).

    Умеренное потребление алкоголя для женщин — одна порция (бокал вина или пива) в день, для мужчин — до двух порций в день.

    Авторы исследования доказали, что женщины, которые практиковали четыре или пять из перечисленных здоровых привычек в возрасте после 50 лет, жили в среднем 34,4 года без диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и рака, по сравнению с 23,7 года жизни без болезней среди женщин, у которых не было таких привычек. Около 10 лет здоровой жизни плюсом — кажется, оно того стоит.

    Мужчины, практикующие четыре или пять из перечисленных здоровых привычек в возрасте после 50 лет, жили в среднем 31,1 года без хронических заболеваний, в то время как мужчины, не придерживавшиеся ни одной из этих привычек, в среднем жили без болезней 23,5 года. Самая низкая ожидаемая продолжительность жизни без болезней у тех, кто активно курит и пьет.

    Еще один фактор, о котором не так часто говорят в контексте долголетия, — это количество сна. Если вы постоянно плохо и мало спите, повышается риск возникновения серьезных заболеваний, включая ожирение, ишемическую болезнь сердца и диабет. Таким образом, прерывистый, беспокойный сон и беспорядочный режим дня могут существенно снизить продолжительность жизни.

    Сколько же надо спать? В районе 8 часов, но этот показатель крайне индивидуален. Важно следить за самочувствием и уметь определять потребности своего организма.

    И еще важны не только привычки, но и характер самого человека. Жить долго помогут оптимизм, активная жизненная позиция, трудолюбие и адаптивность.

    Секреты японских долгожителей

    По данным Министерства здравоохранения, труда и соцобеспечения Японии, в стране в 2023 году проживают более 85 тысяч долгожителей. Вы не поверите, но их возраст — 100 лет и старше. И с каждым годом число бодрых бабушек и дедушек увеличивается.

    Чаще всего до 100 лет в Японии доживают женщины. Японские женщины составляют 80 процентов от всех долгожителей в мире. Секрет в том, что жители этой страны серьезно относятся к своему образу жизни.

    По информации министерства, большинство долгожителей тщательно следят за здоровьем и при первых признаках любого недомогания сразу же обращаются к врачам. Многие японцы каждый год проходят плановую диспансеризацию.

    Культура сна в стране также влияет на продолжительность жизни. Японцы просыпаются и ложатся рано, а режим дня соблюдают с точностью до получаса.

    Из интересных ритуалов — любовь к горячей ванне. Перед сном жители Страны восходящего солнца обожают понежиться в горячей воде. А это, как считают врачи и эксперты, хорошо влияет на организм в целом.

    Также японские пенсионеры (и не только) очень спортивные. Они не упускают возможность позаниматься спортом на улице и в большинстве своем имеют привычку делать зарядку.

    Особое внимание приковано к питанию долгожителей. Практически ни один японец не ест жирную, калорийную пищу. Эксперты рассказывают, что жители этой страны в большинстве своем равнодушны к специям и соли.

    А вы любите ходить пешком?
    А вы любите ходить пешком?Александр Ощепков / NGS.RU

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    Комментарии 3

    Гость25 Апр 2023 в 09:36
    Маразм полный.
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