Ученые выяснили, как продлить жизнь на 16 лет всего за 30 минут в день, — это доступно всем

Принято думать, что всё, что связано со здоровьем, дорого и долго. А манипуляции, которые могут продлить молодость, доступны только избранным. Конечно, это не так. Обычно рецепты просты и доступны почти всем, а залог успеха мероприятия — регулярность и упорство. Наши коллеги из Marie Claire узнали, что еще можно сделать, чтобы дольше жить.
Ученые из Университета Лестера (Великобритания) установили связь между скоростью ходьбы человека и скоростью его старения. В ходе исследования эксперты пришли к выводу — регулярная быстрая ходьба может продлить вашу жизнь аж на 16 лет. Заманчивое предложение!
Эксперимент был опубликован в журнале Communications Biology, в ходе работы удалось выяснить: полчаса регулярной быстрой ходьбы в день способствует увеличению длины теломер.
Теломеры — это защитные «колпачки» на концах хромосом, похожие на пластиковые наконечники на шнурках обуви. Хотя они не несут генетической информации, теломеры играют важную роль в поддержании стабильности ДНК. Ученые измеряют концы хромосом, чтобы определить биологический возраст человека. Чем они длиннее — тем меньше этот возраст (он может значительно отличаться от фактического).
Авторы работы изучили данные более чем
Еще простые привычки долгожителей, которыми вам стоит обзавестись после 40 лет
Исследование, опубликованное в медицинском журнале BMJ, вселяет надежду на долгую и счастливую жизнь. А такая надежда в наше время дорогого стоит. Оказывается, чтобы жить как можно дольше, нужно не так много. Всего авторы работы наблюдали за
Всем очевидно, что при прочих равных здоровое питание, поддержание оптимальной массы тела, регулярные физические упражнения, отказ от употребления слишком большого количества алкоголя и отказ от курения помогут продлить жизнь и сделать ее качество лучше. Но давайте попробуем конкретизировать эти критерии.
Регулярная физическая активность — это минимум 30 минут ежедневных упражнений. Начиная со спокойной ходьбы и заканчивая активными движениями (если нет противопоказаний).
Умеренное потребление алкоголя для женщин — одна порция (бокал вина или пива) в день, для мужчин — до двух порций в день.
Авторы исследования доказали, что женщины, которые практиковали четыре или пять из перечисленных здоровых привычек в возрасте после 50 лет, жили в среднем 34,4 года без диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и рака, по сравнению с 23,7 года жизни без болезней среди женщин, у которых не было таких привычек. Около 10 лет здоровой жизни плюсом — кажется, оно того стоит.
Мужчины, практикующие четыре или пять из перечисленных здоровых привычек в возрасте после 50 лет, жили в среднем 31,1 года без хронических заболеваний, в то время как мужчины, не придерживавшиеся ни одной из этих привычек, в среднем жили без болезней 23,5 года. Самая низкая ожидаемая продолжительность жизни без болезней у тех, кто активно курит и пьет.
Еще один фактор, о котором не так часто говорят в контексте долголетия, — это количество сна. Если вы постоянно плохо и мало спите, повышается риск возникновения серьезных заболеваний, включая ожирение, ишемическую болезнь сердца и диабет. Таким образом, прерывистый, беспокойный сон и беспорядочный режим дня могут существенно снизить продолжительность жизни.
Сколько же надо спать? В районе 8 часов, но этот показатель крайне индивидуален. Важно следить за самочувствием и уметь определять потребности своего организма.
И еще важны не только привычки, но и характер самого человека. Жить долго помогут оптимизм, активная жизненная позиция, трудолюбие и адаптивность.
Секреты японских долгожителей
По данным Министерства здравоохранения, труда и соцобеспечения Японии, в стране в 2023 году проживают более 85 тысяч долгожителей. Вы не поверите, но их возраст — 100 лет и старше. И с каждым годом число бодрых бабушек и дедушек увеличивается.
Чаще всего до 100 лет в Японии доживают женщины. Японские женщины составляют 80 процентов от всех долгожителей в мире. Секрет в том, что жители этой страны серьезно относятся к своему образу жизни.
По информации министерства, большинство долгожителей тщательно следят за здоровьем и при первых признаках любого недомогания сразу же обращаются к врачам. Многие японцы каждый год проходят плановую диспансеризацию.
Культура сна в стране также влияет на продолжительность жизни. Японцы просыпаются и ложатся рано, а режим дня соблюдают с точностью до получаса.
Из интересных ритуалов — любовь к горячей ванне. Перед сном жители Страны восходящего солнца обожают понежиться в горячей воде. А это, как считают врачи и эксперты, хорошо влияет на организм в целом.
Также японские пенсионеры (и не только) очень спортивные. Они не упускают возможность позаниматься спортом на улице и в большинстве своем имеют привычку делать зарядку.
Особое внимание приковано к питанию долгожителей. Практически ни один японец не ест жирную, калорийную пищу. Эксперты рассказывают, что жители этой страны в большинстве своем равнодушны к специям и соли.