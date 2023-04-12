Мыло или десерт: участница шоу «ОКнутые люди» о своем хобби и участии в шоу

Фото: пресс-служба ОК Поделиться Поделиться





Одноклассники представили первое собственное шоу о хобби «ОКнутые люди» с Сергеем Буруновым. Главными его участниками стали пользователи социальной сети, которые получили возможность продемонстрировать таланты и побороться за денежный приз для творческого развития. Первый показ состоялся 28 марта.

На протяжении восьми эпизодов зрители вместе с популярными блогерами и артистами будут угадывать хобби героев. В течение всего сезона зрителям расскажут более чем о 40 необычных увлечениях: от экстрим-вокала до невероятных трюков на мотоцикле.

В числе участников второго эпизода была Маргарита Дашкевич из Санкт-Петербурга. Мы пообщались с ней, узнали, на что обращать внимание при выборе мыла, и погрузились в атмосферу шоу Одноклассников.

— Как вы начали заниматься мыловарением?

— Впервые я познакомилась с ним почти десять лет назад, когда была студенткой. Однажды увидела в интернете, как делают мыло, и подумала: стоит попробовать. В тот момент у меня была цель — начать бизнес и зарабатывать деньги. Тогда же мне стала часто попадаться реклама других мастеров, я испугалась конкуренции и забросила это дело.

Примерно через пять-шесть лет популярным оказалось мыло в виде цветов. Я подумала, что это выглядит интересно, и решила еще раз попробовать, но уже как хобби. Не ставила перед собой какие-то грандиозные цели — просто хотела делать подарки на дни рождения. Сейчас у всех родственников, у сестры, у мамы дома постоянно лежит подаренное мыло — и они им пользуются.



Фото: Страница Маргариты Дашкевич в ok.ru Поделиться Поделиться





Позже я выделила для себя нишу реалистичного мыла. Долгое время изучала, как подбирать цвета, как делать форму. На выяснение этих тонкостей ушло достаточно много времени. И до тех пор, пока не увидела, что получаются действительно классные работы, я не рассматривала развитие хобби как бизнеса. Чтобы больше людей узнало о моем творчестве, начала развивать группу в ОК — и планирую использовать ее как один из ключевых каналов продвижения.

— Как вы попали в шоу «ОКнутные люди» и почему решили участвовать?

Сначала мне даже не верилось, что я правда поеду на шоу, но ближе к старту съемок начала осознавать и даже немного нервничать из-за того, что буду демонстрировать свое хобби на миллионную аудиторию.

Я увидела людей, которые готовятся к эфиру, репетируют номера. Меня это тогда так вдохновило! Помню, до шоу я чувствовала, что выгорела, как будто кончились силы, и появилась небольшая апатия. А за два дня съемок я пересмотрела хобби, у меня появились и вдохновение, и новые идеи, и желание что-то создавать. Стала будто другим человеком.

На самих съемках атмосфера была очень дружелюбная, располагающая. Я познакомилась с некоторыми участниками, поговорила с ними во время подготовки и пообщалась уже после съемок. Интересно было послушать про их опыт и посмотреть, чем они занимаются. И вообще очень полезно расширять кругозор и узнавать новые направления хобби и увлечений.



Фото: Страница Маргариты Дашкевич в ok.ru Поделиться Поделиться





— Поделитесь секретом, как у вас получается настолько реалистичное мыло?

Чтобы мыло получилось «как живое», я иду в продуктовый магазин и выбираю там необходимые ингредиенты — будто делаю настоящий десерт. Допустим, готовлю мыло в виде тарталетки с малиной. Для этого нужно отдельно найти тарталетку и отдельно — ягоды. Потом это все приношу в свою домашнюю мастерскую.

Стараюсь максимально совмещать картинку с запахом, чтобы они соответствовали друг другу. Если у меня десерт с ягодами, то в мыле ягоды пахнут собой, а выпечка — выпечкой. Для этого добавляю в массу ароматические масла — специально покупаю их для создания косметики.

— Что вы кладете в мыло, чтобы оно было не только красивым, но и полезным для кожи?

Основа — жирные масла: оливковое, кокосовое, миндальное, в зависимости от рецепта. А уже потом — различные добавки: мед, экстракты, отвары трав или эфирные масла. Например, зимой кожа склонна к сухости, и в мыле можно немного увеличить процент определенных масел, чтобы оно более деликатно очищало кожу, не травмировало и не пересушивало ее.

— Как нужно выбирать мыло в магазине?

То, что есть на прилавках, как правило, содержит очень немного масел — основы состава. Мне кажется, масс-маркету невыгодно делать такие виды, где масла больше. Поэтому, по возможности, старайтесь обращать на это внимание при покупке в обычном магазине и не ориентируйтесь на надписи «с экстрактом лаванды» или еще чего-то. Очень часто процент натуральных экстрактов в мыле совсем маленький, и вы их даже не почувствуете.

ООО «ВК», ok.ru.