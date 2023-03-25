Водитель, который сбил двоих детей в Петербурге, признал вину

Суд в Петербурге продлил срок задержания для водителя Dodge RAM, из-за которого пострадали дети. Мужчина признал вину.
Об этом 25 марта сообщает Объединённая пресс-служба судов Петербурга. Ленинский райсуд на 72 часа продлил срок задержания Андрея Коленько. Мужчину, как писала «Фонтанка» ранее, задержали накануне вечером.
«Ходатайство о продлении задержания было заявлено прокурором с целью предоставления суду дополнительных доказательств, подтверждающих необходимость избрания меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в записи. Известно, что здоровью одного из потерпевших был причинён тяжкий вред.
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Также в материалах следствия указано, что попутно с ним в правой и средней полосе ехали две машины, данные водителей не установлены. Большегруз остановился перед переходом, машина Коленько из-за нее не видела детей, он тормозить не стал.
Накануне днём Dodge RAM наехал на двоих четвероклассников, мальчика и девочку. В этот момент они переходили пешеходный переход на Лермонтовском проспекте. Было возбуждено уголовное дело по первой части 264-й статьи УК РФ. За год Коленько привлекали к ответственности за нарушение ПДД 89 раз.