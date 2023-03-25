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    Появились кадры аварии, в которой пострадали школьники из Петербурга. Водитель не стал осторожничать

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    ДТП в Петербурге, в котором пострадали два школьника, зафиксировали уличные камеры. Видеозапись появилась 25 марта в Telegram-канале главка.

    На кадрах видно, как дети бегут по пешеходному переходу. Dodge RAM не притормаживает перед «зеброй», как это делает большегруз перед ним. После резкого удара мальчик и девочка падают на проезжую часть.

    «Фонтанка» писала, что двое четвероклассников накануне пострадали в ДТП на Лермонтовском проспекте. За рулём был нередкий нарушитель ПДД, который с 2022 по 2023 год насобирал 89 административных протоколов. Возбуждено уголовное дело статье о нарушении ПДД. Накануне вечером водителя задержали, а позже поместили в изолятор. Про подозреваемого также известно, что он владеет компанией, которая занимается большегрузами, а в частности вывозом строительного мусора.

    © Фонтанка.Ру

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