Появились кадры аварии, в которой пострадали школьники из Петербурга. Водитель не стал осторожничать

ДТП в Петербурге, в котором пострадали два школьника, зафиксировали уличные камеры. Видеозапись появилась 25 марта в Telegram-канале главка.
На кадрах видно, как дети бегут по пешеходному переходу. Dodge RAM не притормаживает перед «зеброй», как это делает большегруз перед ним. После резкого удара мальчик и девочка падают на проезжую часть.
«Фонтанка» писала, что двое четвероклассников накануне пострадали в ДТП на Лермонтовском проспекте. За рулём был нередкий нарушитель ПДД, который с 2022 по 2023 год насобирал 89 административных протоколов. Возбуждено уголовное дело статье о нарушении ПДД. Накануне вечером водителя задержали, а позже поместили в изолятор. Про подозреваемого также известно, что он владеет компанией, которая занимается большегрузами, а в частности вывозом строительного мусора.