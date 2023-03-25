Водитель на Dodge сбил на переходе в Петербурге двух детей. За год на нем под сотню нарушений

Два школьника пострадали в ДТП в Адмиралтейском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» стало известно 25 марта.

Dodge RAM наехал на двух четвероклассников, мальчика и девочку, накануне днём, когда они шли по пешеходному переходу на Лермонтовском проспекте. За рулём был нередкий нарушитель ПДД: с 2022 по 2023 годы его привлекали к ответственности 89 раз, большинство из которых связаны с движением по по велосипедным дорожкам или тротуарам.

Одного из пострадавших на скорой помощи отвезли в Детскую городскую больницу № 2, второго — в Детскую горбольницу им. Раухфуса. Оба находились в состоянии средней степени тяжести.