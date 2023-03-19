    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 3

    2 м/с, южн

    762мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd76.6eur81.46

    «Зенит» назвал состав на матч с ЦСКА

    1931
    4 комментария

    Тренерский штаб «Зенита» назвал состав на матч с ЦСКА. Игра 20-го тура РПЛ состоится в Москве вечером 19 марта, стартовый свисток прозвучит в 19:30.

    Петербургская команда выйдет на поле в следующем составе: Кержаков, Караваев, Родригао, Роберт Ренан, Круговой, Сантос, Кузяев, Вендел, Малком, Клаудиньо и Кассьерра.

    На скамейке запасных сегодня: Васютин, Одоевский, Чистяков, Адамов, Алип, Сутормин, Ерохин, Мантуан, Козлов и Бакаев.

    После 19 туров чемпионата «Зенит» сохраняет первую строчку турнирной таблицы, ЦСКА — на пятом месте.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЗенитЦСКАФутбол
    ЛАЙК3
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close