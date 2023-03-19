«Зенит» назвал состав на матч с ЦСКА

Тренерский штаб «Зенита» назвал состав на матч с ЦСКА. Игра 20-го тура РПЛ состоится в Москве вечером 19 марта, стартовый свисток прозвучит в 19:30.
Петербургская команда выйдет на поле в следующем составе: Кержаков, Караваев, Родригао, Роберт Ренан, Круговой, Сантос, Кузяев, Вендел, Малком, Клаудиньо и Кассьерра.
На скамейке запасных сегодня: Васютин, Одоевский, Чистяков, Адамов, Алип, Сутормин, Ерохин, Мантуан, Козлов и Бакаев.
После 19 туров чемпионата «Зенит» сохраняет первую строчку турнирной таблицы, ЦСКА — на пятом месте.