Мостового и Сергеева из «Зенита» вызвали в сборную для подготовки к матчу против Кубы

Из футбольного клуба «Зенит» на ноябрьский сбор в национальную команду России приглашены всего два футболиста, сообщили в пресс-службе РФС. Это полузащитник Андрей Мостовой и нападающий Иван Сергеев. Всего в предварительной заявке 29 игроков.
Наибольшее количество вызовов получили «Локомотив» (шесть футболистов), «Спартак» (пять) и «Краснодар» (четыре).
Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начнется в Новогорске 13 ноября. Сборная проведет товарищеский матч против Кубы в Волгограде 20 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Волгоград Арена», начало в 19:30 мск.