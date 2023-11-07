    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 6

    1 м/с, зап

    749мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd93.04eur99.01

    Мостового и Сергеева из «Зенита» вызвали в сборную для подготовки к матчу против Кубы

    466
    2 комментария

    Из футбольного клуба «Зенит» на ноябрьский сбор в национальную команду России приглашены всего два футболиста, сообщили в пресс-службе РФС. Это полузащитник Андрей Мостовой и нападающий Иван Сергеев. Всего в предварительной заявке 29 игроков.

    Наибольшее количество вызовов получили «Локомотив» (шесть футболистов), «Спартак» (пять) и «Краснодар» (четыре).

    Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начнется в Новогорске 13 ноября. Сборная проведет товарищеский матч против Кубы в Волгограде 20 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Волгоград Арена», начало в 19:30 мск.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close