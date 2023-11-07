Мостового и Сергеева из «Зенита» вызвали в сборную для подготовки к матчу против Кубы

Из футбольного клуба «Зенит» на ноябрьский сбор в национальную команду России приглашены всего два футболиста, сообщили в пресс-службе РФС. Это полузащитник Андрей Мостовой и нападающий Иван Сергеев. Всего в предварительной заявке 29 игроков.



Наибольшее количество вызовов получили «Локомотив» (шесть футболистов), «Спартак» (пять) и «Краснодар» (четыре).