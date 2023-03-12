Дело бывшего председателя совета директоров Леноблбанка направили в суд

Следователи ГСУ ГУ МВД России по Петербургу и области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя совета директоров «Леноблбанка». Об этом 12 марта сообщает пресс-служба регионального главка.



«Фонтанка» писала, что Александру Попову вменяют мошенничество в особо крупном размере. О его задержании стало известно в середине декабря 2021 года. По данным следствия, фигурант в период с апреля 2014 года по октябрь 2015-го похитил денежные средства банка.



«Под предлогом получения кредитов двумя частными компаниями он организовал без ведома их руководства составление необходимых документов и подписание кредитных договоров и иных сопутствующих документов. После этого на расчетные счета компаний поступили кредитные денежные средства в размере свыше 170 миллионов рублей, которые в дальнейшем были похищены банкиром», — объясняют схему в ГУ МВД.

