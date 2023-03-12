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    Дело бывшего председателя совета директоров Леноблбанка направили в суд

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    Следователи ГСУ ГУ МВД России по Петербургу и области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя совета директоров «Леноблбанка». Об этом 12 марта сообщает пресс-служба регионального главка.

    «Фонтанка» писала, что Александру Попову вменяют мошенничество в особо крупном размере. О его задержании стало известно в середине декабря 2021 года. По данным следствия, фигурант в период с апреля 2014 года по октябрь 2015-го похитил денежные средства банка.

    «Под предлогом получения кредитов двумя частными компаниями он организовал без ведома их руководства составление необходимых документов и подписание кредитных договоров и иных сопутствующих документов. После этого на расчетные счета компаний поступили кредитные денежные средства в размере свыше 170 миллионов рублей, которые в дальнейшем были похищены банкиром», — объясняют схему в ГУ МВД.

    Средства переводились на подконтрольные счета злоумышленника, с помощью которых он совершал в том числе мнимые сделки по переоформлению прав собственности на недвижимое имущество, таким образом «отмывая» деньги.

    На время следствия Попова заключили под домашний арест. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено во Всеволожский городской суд.

    О задержании фигуранта и обысках по адресам бывших топ-менеджеров и акционеров организации стало известно 15 декабря. Подробнее о схеме вывода денег из «Леноблбанка» читайте в материале 47news.

    «Леноблбанк» лишился лицензии в октябре 2015 года, позже Центробанк сообщил о выявлении операций с признаками вывода ликвидных активов. Инвентаризация имущества кредитной организации выявила недостачу в 162,5 миллиона рублей. В мае 2021 года Агентство по страхованию вкладов подало кассационную жалобу в Верховный суд РФ на отказ во взыскании убытков в размере более 1,9 миллиарда рублей с двух бывших руководителей «Леноблбанка» — Александра Попова и Татьяны Зозули.

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