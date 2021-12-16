Экс-главу Леноблбанка арестовали по делу о мошенничестве на сотни миллионов рублей

Всеволожский горсуд на два месяца заключил под стражу бывшего председателя совета директоров Леноблбанка Александра Попова по делу о выводе денег через кредиты, сообщает 16 декабря пресс-служба судов 47-го региона.



«Фонтанка» писала, что Попову вменяют мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, в 2015 году в преддверии отзыва лицензии у банка он похитил около 200 млн рублей, выдав кредиты двум организациям из Петербурга и Москвы. 47news пишет, что речь идет о 270 млн рублей.



О задержании фигуранта и обысках по адресам бывших топ-менеджеров и акционеров организации стало известно 15 декабря. Подробнее о схеме вывода денег из Леноблбанка читайте в материале 47news.

