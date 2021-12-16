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Экс-главу Леноблбанка арестовали по делу о мошенничестве на сотни миллионов рублей

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Всеволожский горсуд на два месяца заключил под стражу бывшего председателя совета директоров Леноблбанка Александра Попова по делу о выводе денег через кредиты, сообщает 16 декабря пресс-служба судов 47-го региона.

«Фонтанка» писала, что Попову вменяют мошенничество в особо крупном размере. По данным следствия, в 2015 году в преддверии отзыва лицензии у банка он похитил около 200 млн рублей, выдав кредиты двум организациям из Петербурга и Москвы. 47news пишет, что речь идет о 270 млн рублей.

О задержании фигуранта и обысках по адресам бывших топ-менеджеров и акционеров организации стало известно 15 декабря. Подробнее о схеме вывода денег из Леноблбанка читайте в материале 47news.

Леноблбанк лишился лицензии в октябре 2015 года, позже Центробанк сообщил о выявлении операций с признаками вывода ликвидных активов. Инвентаризация имущества кредитной организации выявила недостачу в 162,5 млн рублей. В мае 2021 года Агентство по страхованию вкладов подало кассационную жалобу в Верховный суд РФ на отказ во взыскании убытков в размере более 1,9 млрд рублей с двух бывших руководителей Леноблбанка — Александра Попова и Татьяны Зозуля.

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Комментарии (2)

ДуремарСПб.
Ни один курировавший банк чиновник или мент не арестован.Парампампам.Правочудие.
265856848
копнуть Грефа, Кудрина- там и побольше суммы будут(((
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