Полиция задержала главного бенефициара Леноблбанка по делу о мошенничестве на 200 млн руб.

Также были проведены обыски по адресам бывших топ-менеджеров и акционеров организации. Об этом «Фонтанке» стало известно 15 декабря.
Попову вменяют мошенничество в особо крупном размере. Якобы он в преддверии отзыва лицензии у банка похитил около 200 млн рублей, выдав кредиты двум организациям. Одна из них расположена в Петербурге на Шпалерной улице и занимается сносом зданий, другая — в Москве, специализируется на строительстве. Действия, которые легли в основу уголовного дела, происходили в 2015 году.
Леноблбанк лишился лицензии в октябре 2015 года, позже Центробанк сообщил о выявлении операций с признаками вывода ликвидных активов. Инвентаризация имущества кредитной организации выявила недостачу в 162,5 млн рублей. В мае 2021 года Агентство по страхованию вкладов подало кассационную жалобу в Верховный суд РФ на отказ во взыскании убытков в размере более 1,9 млрд рублей с двух бывших руководителей Леноблбанка — Александра Попова и Татьяны Зозуля.