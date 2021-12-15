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Полиция задержала главного бенефициара Леноблбанка по делу о мошенничестве на 200 млн руб.

Оперативники экономической полиции Петербурга и сотрудники управления «Ф» ГУЭБиПК МВД провели обыски в двух столицах и задержали основного бенефициара Леноблбанка, председателя совета директоров (всё с приставкой «экс») Александра Попова.

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Также были проведены обыски по адресам бывших топ-менеджеров и акционеров организации. Об этом «Фонтанке» стало известно 15 декабря.

Попову вменяют мошенничество в особо крупном размере. Якобы он в преддверии отзыва лицензии у банка похитил около 200 млн рублей, выдав кредиты двум организациям. Одна из них расположена в Петербурге на Шпалерной улице и занимается сносом зданий, другая — в Москве, специализируется на строительстве. Действия, которые легли в основу уголовного дела, происходили в 2015 году.

Леноблбанк лишился лицензии в октябре 2015 года, позже Центробанк сообщил о выявлении операций с признаками вывода ликвидных активов. Инвентаризация имущества кредитной организации выявила недостачу в 162,5 млн рублей. В мае 2021 года Агентство по страхованию вкладов подало кассационную жалобу в Верховный суд РФ на отказ во взыскании убытков в размере более 1,9 млрд рублей с двух бывших руководителей Леноблбанка — Александра Попова и Татьяны Зозуля.

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Комментарии (2)

Kostyn
Два самых коррупционно емких региона Московская и Ленинградская область.
266929212
Ходовая история; там заботы начались более~10ти лет назад
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