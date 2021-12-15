Полиция задержала главного бенефициара Леноблбанка по делу о мошенничестве на 200 млн руб.

Также были проведены обыски по адресам бывших топ-менеджеров и акционеров организации. Об этом «Фонтанке» стало известно 15 декабря.



Попову вменяют мошенничество в особо крупном размере. Якобы он в преддверии отзыва лицензии у банка похитил около 200 млн рублей, выдав кредиты двум организациям. Одна из них расположена в Петербурге на Шпалерной улице и занимается сносом зданий, другая — в Москве, специализируется на строительстве. Действия, которые легли в основу уголовного дела, происходили в 2015 году.

