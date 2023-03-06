Как Zara, но подороже. Melon Fashion Group выводит на рынок новую сеть

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





Крупнейший российский ретейлер Melon Fashion Group ведет переговоры с торговыми центрами о выводе на рынок новой сети магазинов одежды Idol. Пилотный проект в категории «доступный премиум» может заработать уже осенью. Российская компания рассчитывает заместить ушедшие бренды Inditex — Zara и Massimo Dutti, а где-то восполнить российским модницам нехватку &Other Stories, H&M и Uniqlo. В более отдаленных планах — еще несколько новинок.



О том, что «Мэлон Фэшн Груп» обсуждает запуск новой розничной сети, «Фонтанке» рассказали несколько участников рынка торговой недвижимости. По словам одного из них, пока ретейлер активно ищет помещения в Москве, но думает и про Петербург. Речь идет о новом бренде премиального сегмента, который позиционируется как замена бренда Inditex Massimo Dutti, говорит он.



Другой собеседник «Фонтанки», близкий к крупному ТЦ в Петербурге, также знает о планах ретейлера, но отмечает, что пока переговоры носят предварительный характер. По его словам, компания планирует открыть первые точки под вывеской Idol в октябре-ноябре. Марка позиционируется как аналог Massimo Dutti, подтверждает источник.



Евгения Хакбердиева, региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group, также подтверждает, что у Melon Fashion Group есть планы по запуску нового бренда женской одежды. «Открытие магазинов намечено на 2024 год. К площадкам пока только присматриваются, выбирают хорошие варианты. Смотрят все варианты, но ТЦ в приоритете», — говорит она.

В самой «Мэлон Фэшн Груп» не стали комментировать планы по развитию. «Как любая успешная компания, мы рассматриваем различные варианты развития. Говорить о конкретных планах и цифрах пока преждевременно», — сказали в пресс-службе.



Заявка на регистрацию бренда Idol была подана еще в конце ноября 2022 года, следует из данных СПАРК. Он станет пятой маркой в портфеле Melon Fashion Group (сейчас компания развивает сети Love Republic, Zarina, be free и sela). По информации «Фонтанки», сейчас ретейлер утверждает эскизы первой коллекции «Осень-зима» 2023 года и готовится заказать ее производство в странах Юго-Восточной Азии.

Как следует из презентации планов по развитию Melon Fashion Group (есть в распоряжении «Фонтанки»), для Idol ищут помещения 300–400 кв. м. Новый проект будет работать в категории «доступный премиум» со средним чеком 10 000 рублей. То есть примерно в той же ценовой категории, в которой работал Massimo Dutti и &Other Stories — суббренд H&M, а также российский бренд 12 STOREEZ. Для сравнения: средняя цена в Love Republic — 3 400 рублей, Zarina — 1 900 рублей, be free — 1 500 рублей, Sela — 1 300 рублей. При этом марка будет иметь почти максимальную степень «модности» и с этой точки зрения будет соперничать с ушедшими Zara и H&M, а также российской Lime.



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Рендеры новой марки выполнены в черно-белом спектре. На одном из них девушка в кожаной куртке, на другом — в куртке-бомбере оверсайз и свободных брюках. Судя по черновым эскизам, с которыми познакомились собеседники «Фонтанки», акцент делается на максимально натуральных, качественных тканях. Разработчики коллекции старались учитывать тренды, но для пошива свитеров, пальто, брюк, джинсов и курток планируется использовать приглушенные спокойные тона — преобладает темно-синяя и серая палитра. Такой подход роднит бренд и с японским Uniqlo.



Ранее директор по развитию МФГ Игорь Мальтинский сообщал о планах запустить в 2023 году 250 магазинов. По информации «Фонтанки» на презентации для торговых центров в конце января 2023 года топ-менеджер подтвердил планы, а также заявил о намерении запустить Idol в сентябре-октябре 2023 года. Другие свои форматы МФГ увеличил в 3–4 раза. Например, для Zarina рассматриваются площади до 1 000 кв. м. Для be free — до 2 000 кв. м. Компания претендует на статус якорного арендатора торговых комплексов и готова заняться несколькими брендами в совокупности до 5 тысяч кв. м. С такими амбициями компания рассчитывает на привлекательные условия от торговых центров (10–12% от оборота).



По словам собеседников «Фонтанки», «Мэлон Фэшн Груп» действительно заявила о своей готовности занять площади, освобождающиеся после ухода зарубежных марок. Но пока выжидает — «вдруг освободится что-то получше», а ТЦ станут более сговорчивыми.

Еще один фактор неопределенности — что откроется на месте самих магазинов Inditex. Ранее российский бизнес испанского ретейлера выкупила ливанская группа Daher. Сообщалось, что те магазины, договоры по которым не расторгнуты, начнут работать под новым названием — предположительно, Maag. Но что в них будет продаваться — пока загадка. По словам источника в одном из петербургских ТЦ, вероятно, сделка с Daher пока не закрыта, во всяком случае ливанская компания о своей готовности перезапускать торговые точки не говорит. «Но, видимо, Zara Home и Massimo Dutti все же больше не будет», — отмечает он.



В конце 2022 года Melon Fashion Group подала в Роспатент еще несколько заявок на регистрацию новых брендов — некоторые из них новые (Symbl, Symbl Premium, Above Body Cult), другие, вероятно, являются подбрендами основных марок Body Cult Love Republic, ZRN Man, be free Sport, be free Rock, be free YNG. По названиям можно предположить, что в ZRN появится мужская коллекция, а в be free ассортимент пополнят подростковые и спортивные линейки.

Впрочем, планы по развитию еще могут быть пересмотрены из-за несостоявшейся смены акционеров. В октябре АФК «Система» договорилась о покупке 47,7% акций Melon Fashion Group у шведских Eastnine, East Capital Holding AB и группы частных инвесторов. Сумма сделки должна была составить 15,8 млрд рублей. Однако на днях стало известно, что соглашение расторгнуто. Eastnine сообщила, будет искать другого покупателя.

Melon Fashion Group основана в 2005 году на базе петербургской фабрики «Первомайская Заря». Она владеет и управляет брендами Zarina, befree, Love Republic и Sela. Компания работает в 181 городе на территории России, а также в Казахстане, Армении и Белоруссии. На конец прошлого года она управляла 845 магазинами. Выручка Melon Fashion Group в 2022 году достигла 37,5 млрд рублей, чистая прибыль составила 3,5 млрд рублей.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

