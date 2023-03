Как Zara, но подороже. Melon Fashion Group выводит на рынок новую сеть

Как следует из презентации планов по развитию Melon Fashion Group (есть в распоряжении «Фонтанки»), для Idol ищут помещения 300–400 кв. м. Новый проект будет работать в категории «доступный премиум» со средним чеком 10 000 рублей. То есть примерно в той же ценовой категории, в которой работал Massimo Dutti и &Other Stories — суббренд H&M, а также российский бренд 12 STOREEZ. Для сравнения: средняя цена в Love Republic — 3 400 рублей, Zarina — 1 900 рублей, be free — 1 500 рублей, Sela — 1 300 рублей. При этом марка будет иметь почти максимальную степень «модности» и с этой точки зрения будет соперничать с ушедшими Zara и H&M, а также российской Lime.

В конце 2022 года Melon Fashion Group подала в Роспатент еще несколько заявок на регистрацию новых брендов — некоторые из них новые (Symbl, Symbl Premium, Above Body Cult), другие, вероятно, являются подбрендами основных марок Body Cult Love Republic, ZRN Man, be free Sport, be free Rock, be free YNG. По названиям можно предположить, что в ZRN появится мужская коллекция, а в be free ассортимент пополнят подростковые и спортивные линейки.



Впрочем, планы по развитию еще могут быть пересмотрены из-за несостоявшейся смены акционеров. В октябре АФК «Система» договорилась о покупке 47,7% акций Melon Fashion Group у шведских Eastnine, East Capital Holding AB и группы частных инвесторов. Сумма сделки должна была составить 15,8 млрд рублей. Однако на днях стало известно, что соглашение расторгнуто. Eastnine сообщила, будет искать другого покупателя.