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    Новую коллекцию для Zara разрабатывают специально под россиян

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    Коллекция товаров, которые будут продаваться в обновлённых магазинах Zara под другим названием и управлением, разрабатывается специально для российских покупателей. Об этом 30 января сообщает ТАСС со ссылкой на директора, руководителя направления аренды торговых помещений CORE.XP. Надежду Цветкову.

    Она подчеркнула, что «это будет абсолютно другой магазин, который отличается, в первую очередь, коллекцией» - при её разработке учитываются особенности российского рынка, в частности климатические условия, то есть холодные зимы. К разработке привлечены специалисты из группы Inditex, в которую входит Zara.

    Первые магазины, по словам Цветковой, откроются в столичных торговых центрах, а цены, вероятно, останутся в рамках предыдущей концепции Zara. Те магазины, договоры по которым не расторгнуты, начнут работать под новым названием — предположительно, Maag.

    Если обновленный бренд завезет весеннюю коллекцию, магазины должен открыть в феврале, считает управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский. Если этого не произойдет, придётся ждать три месяца, до следующей коллекции.

    В начале марта 2022 года группа Inditex (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho) приняла решение временно прекратить работу на территории России на фоне специальной военной операции РФ на Украине. В октябре компания, у которой насчитывалось более 500 магазинов в РФ, сообщила о соглашении по продаже своего бизнеса в России группе Daher.

    Компания Inditex была основана испанцем Амансио Ортегой. Сеть насчитывает более 7 тыс. магазинов примерно в 100 странах. Среди наиболее известных брендов Inditex - Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho.

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