АФК «Система» отказалась от покупки 47,7% акций владельца Zarina и Sela

АФК «Система» и шведская компания Eastnine (основной владелец Melon Fashion Group, управляющей брендами Sela, Zarina, befree, и Love Republic) расторгли соглашение о покупке 47,7% акций ретейлера российской компанией. Об этом 5 марта сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Eastnine.



Стороны решили расторгнуть договор в связи с невозможностью выполнения условий сделки, отмечается в сообщении.



«Eastnine продолжит искать выход из своих инвестиций в MFG и ведет диалог с потенциальными покупателями относительно продажи своего пакета акций MFG», — подчеркнули в компании.

