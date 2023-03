15 телесериалов марта — выбор «Фонтанки»: продолжения «Мандалорца» и «Наследников», байопик «Короля и Шута» и «Актрисы» Бондарчука

«Мандалорец» / « The Mandalorian »

«Дейзи Джонс и the Six» / «Daisy Jones and the Six»



Музыкальная драмеди о вымышленной группе



Где/когда: Amazon Prime Video — с 3 марта 2023



Ещё один телесериал в формате музыкального байопика, правда, о вымышленной группе стартует в начале марта — «Дейзи Джонс и the Six». «Их музыка сделала их знаменитыми. Их распад сделал их легендами» — гласит слоган телешоу. В центре истории — вымышленная рок-группа конца 70-х. Пока музыканты стремительно идут к успеху, харизматичный солист Билли начинает испытывать всё более сложные чувства к коллеге и соавтору их песен Дейзи. Однако на самом пике популярности группа внезапно распадается.