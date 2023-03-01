15 телесериалов марта — выбор «Фонтанки»: продолжения «Мандалорца» и «Наследников», байопик «Короля и Шута» и «Актрисы» Бондарчука

Фото: Скриншот трейлера Поделиться Поделиться





Готовьте свои гаджеты: вас ждут продолжения «Мандалорца», «Теда Лассо», «Тени и Кости» и «Наследников», плюс парочка крутых российских телепроектов в виде байопика «Короля и Шута» и закулисья лицедейства от Фёдора Бондарчука — «Актрисы».



«Мандалорец» / «The Mandalorian»

Один из лучших телесериалов киновселенной «Звёздных войн»

Где/когда: Disney+ — с 1 марта 2023

Третий сезон одного из лучших (вместе с «Андором») телесериалов франшизы «Звёздные войны» откроет весенний телесезон. Мы продолжаем следить за приключениями воина Мандалорца, у которого появилась очень важная миссия — заботиться о юном магическом существе из клана Йоды, обладающем той самой Силой. В новых сериях Мандалорец с как всегда очаровательным Грогу, а также на пару с Дином Джарином летит на свою родную планету Мандалор, откуда когда-то все обитатели были изгнаны и не могли вернуться домой. Напомним, в главной роли, по-прежнему, Педро Паскаль. Ну а создатель и продюсер телесериала Джон Фавро уже оповестил мировую общественность, что всё почти готово к съёмкам четвертого сезона — они вроде как начнутся в октябре, по крайней мере, сценарий написан. Фавро начал заниматься им ещё весной прошлого года - едва отсняли третий сезон. При работе он старался оглядываться на сюжеты будущих проектов по франшизе, в том числе «Асоки», которую мы увидим также в 2023 году.



«Король и Шут»

Фэнтези-байопик культовой питерской рок-группы

Где/когда: Кинопоиск — со 2 марта 2023

Всем неформалам страны — приготовиться: этот телепроект прямо с запуска возглавил все чарты ожиданий. В 2023 году у «Короля и Шута» — несколько круглых дат: во-первых, основанной в Ленинграде группе могло бы исполниться 35 лет, во-вторых, её эпатажному лидеру Михаилу Горшенёву, он же «Горшок», могло бы стукнуть 50 — и, в-третьих, если бы 10 лет назад он не ушёл из жизни.



Фанатам «Короля и Шута» «Кинопоиск» сулит путешествие в историю группы: о том, как панки выбирали название группы, давали первые концерты, собрали полный зал «Юбилейного», впервые выступали в Москве и на крупнейших площадках страны. Параллельно истории становления группы и отношений между её участниками, события развиваются в мире-фантазии, где Горшок и Князь отправляются спасать принцессу из плена колдуна. На своём пути они встречают персонажей, о которых поют в своих песнях.

Режиссёр телесериала, главный спец по историческому фэнтези в нашем кино, Рустам Мосафир снял не классический хрестоматийный байопик, а фэнтези, где роль Шута исполнил Евгений Ткачук, Горшка сыграл Константин Плотников, а Князя — талантливый молодой актёр Влад Коноплёв. Кстати, сам Князь (он же — один из участников группы «Король и Шут» Андрей Князев) на пару с Игорем «Панкером» Гудковым выступили сопродюсерами телесериала, съёмки которого проходили, естественно, в Петербурге, с максимальной исторической аутентичностью и погружением в мир «Короля и Шута».



Фото: скриншот трейлера Поделиться Поделиться





«Дейзи Джонс и the Six» / «Daisy Jones and the Six»

Музыкальная драмеди о вымышленной группе

Где/когда: Amazon Prime Video — с 3 марта 2023

Ещё один телесериал в формате музыкального байопика, правда, о вымышленной группе стартует в начале марта — «Дейзи Джонс и the Six». «Их музыка сделала их знаменитыми. Их распад сделал их легендами» — гласит слоган телешоу. В центре истории — вымышленная рок-группа конца 70-х. Пока музыканты стремительно идут к успеху, харизматичный солист Билли начинает испытывать всё более сложные чувства к коллеге и соавтору их песен Дейзи. Однако на самом пике популярности группа внезапно распадается.

Идея телесериала родилась ещё в 2018 году, когда Amazon купил права на экранизацию ещё не опубликованного одноимённого романа американской писательницы Тейлор Дженкинс Рид, которая не скрывала, что вдохновлялась историями теперь уже легендарных групп из 70-х а-ля Fleetwood Mac и иже с ними (кстати, впоследствии сама книга попала в знаменитый список «Бестселлеры The New York Times»). Так как вся история полностью выдумана, то по заказу стриминга Amazon для телесериала специально были написаны 24 песни. Ну а в главных ролях — Райли Кио, Камила Морроне, Сэм Клафлин и Сьюки Уотерхаус. Актёры сами поют и играют на музыкальных инструментах, и даже оригинальный саундтрек к сериалу они записали самостоятельно.



«Всемирная история, часть 2» / «History of the World, Part II»

Комедийный сиквел фильма «Всемирная история»

Где/когда: Hulu — с 6 марта 2023

В 1981 году ветеран Голливуда Мэл Брукс снял фантастически юморную «Всемирную историю», в которой действие стремительно переносилось из Каменного века во времена Римской империи, а затем и Французской революции, позволяя под новым углом взглянуть на ключевые события и исторических личностей. В конце фильма сам Мэл Брукс обещал продолжение комедии, анонсируя будущие эпизоды («Викинги», «Гитлер на льду» и «Евреи в космосе»).

На самом же деле никакого продолжения не планировалось, а название «Всемирная история, часть 1» и анонс продолжения — всего лишь шутка. Но прошло 42 года и шутку решили превратить в явь — стриминг Hulu снял продолжение в виде второй части! Создатель оригинального фильма, актёр и режиссёр Мэл Брукс, которому через несколько месяцев исполнится 97 лет, значится в этом проекте продюсером и соавтором сценария. Ну а мы вновь увидим сатирические скетчи по поводу ключевых событий Всемирной истории. В актёрском составе сериала столько имён, что голова кругом, но не упомянуть Джэка Блэка в кителе и переднике никак нельзя.



«Перри Мейсон» / «Perry Mason»

Экранизация цикла романов о детективе Перри Мейсоне

Где/когда: HBO Max — с 6 марта 2023

Соскучившиеся по детективу из Лос-Анджелеса столетней давности Перри Мейсону могут взбодриться: в начале марта HBO на своём стрим-сервисе HBO Max покажет второй сезон экранизации. Напомним, в центре повествования — страдающий от алкоголизма частный детектив Перри Мейсон, который тяжело переживает развод с женой и занимается мелкими делами, выслеживая неверных супругов. Однажды знакомый адвокат предлагает ему заняться громкими расследованиями.

Перри Мейсон — один из любимых персонажей американской поп-культуры ХХ века, поэтому очередной ребут HBO в 2020 году вызвал бешеный ажиотаж аудитории и собрал вполне позитивные отзывы кинокритиков. И вот, спустя три года, мы увидим новый сезон, в котором главный герой будет расследовать убийство сына влиятельного нефтяного магната. Мэттью Риз вернулся к роли нестабильного сыщика, а компанию ему составили: Джульет Райлэнс, Крис Чок, Джастин Кирк, Кэтрин Уотерстон, Хоуп Дэвис, Шон Эстин, Пол Рэйси и Уоллес Лэнгэм. Изменения произошли и среди шоураннеров телесериала — теперь им занялись создатели «Больницы Никербокер» Джек Эмиел и Майкл Беглер.



Фото: Скриншот трейлера Поделиться Поделиться





«Почка 2»

Поиски почки для героини Любови Аксёновой продолжаются

Где/когда: KION — с 8 марта 2023

Отечественный онлайн-кинотеатр KION подошёл к Международному женскому дню буквально — он дарит женщинам вторую «Почку»! Ну а если серьёзно, то нас ждёт продолжение телесериала, признанного многими критиками одним из лучших по итогам прошлого года. Любовь Аксёнова - вновь в образе инспектора пожарной службы Натальи Кустовой, которая была вынуждена радикально изменить свою безбедную коррупционную жизнь. После первого сезона о «Почке» говорили чуть ли не как о самом смелом телепроекте, который в сатирической манере покусился на табуированные темы — коррупцию, трансплантацию органов и прочее. При этом создателям удалось пошутить на запретные темы, не пересекая черту дозволенного. Это и привлекло внимание аудитории и позволило телесериалу получить дальнейшую жизнь.

В Хорватии Наташе Кустовой удачно пересадили почку мамы Миши, бывшего соседа по диализу. Новая почка хорошо прижилась, но дала побочный эффект: появились навязчивые видения и непреодолимая страсть к Мише. Наташе нельзя в Москву: там на неё "повесили" уголовное дело. Но видения становятся мучительными — и Кустова принимает решение вернуться в Россию и спасти Мишу. Если в первом сезоне героиня Любови Аксёновой училась сопереживать людям, то во втором, по словам создателей, «Наташа учится любить»: ей придётся узнать, как строятся здоровые человеческие отношения.

Творческая команда не изменилась: за режиссуру отвечает Мария Шульгина, а за сценарий — Мария Шульгина и Елизавета Тихонова, шоураннер Авдотья Смирнова.

Фото: Кадры из фильма/пресс-служба KION Поделиться Поделиться





«Тед Лассо» / «Ted Lasso»

Спортивная комедия про британский футбол

Где/когда: Apple TV+ — с 15 марта 2023

У комедийного телесериала Apple TV+ «Тед Лассо» - много поклонников (он и вправду хорош!), но для них есть грустная новость: третий сезон станет последним! Напомним, сериал рассказывает о тренере по американскому футболу, который становится наставником клуба «Ричмонд» без какого-либо опыта в европейском футболе. Но у Теда есть невероятный запас оптимизма, который помогает ему в его работе. Его девиз — «Верь!» Главную роль всё ещё играет Джейсон Судейкис. Из новичков сезона - Джоди Бальфур, знакомая по другому популярному телесериалу Apple TV+ «Ради всего человечества».



«Тень и кость» / «Shadow and Bone»

Продолжение экранизации фэнтези-романов Ли Бардуго

Где/когда: Netflix — с 16 марта 2023

Действие разворачивается в мире, разделённом на две части барьером вечной темноты, где сверхъестественные существа питаются человеческой плотью. В этих условиях девушка-солдат Алина обнаруживает у себя сверхспособность, которая поможет ей изменить судьбу истерзанного войной мира. Но против неё строят заговоры опасные силы. Бандиты, воры, убийцы и святые находятся в состоянии войны, и для выживания потребуется больше, чем магия. Напомним, что в прошлых сериях мы уже познакомились с юным и бесстрашным картографом Алиной Старковой. В продолжении истории она попытается бросить вызов всемогущему Генералу, он же главный маг, в исполнении сексапильного Бена Барнса. Но для начала ей предстоит отыскать двух мифических существ — Жар-птицу и Морского змея. Ради их поисков Алина отправится в путешествие по континенту. Напомним, что при написании книг Бардуго вдохновлялась историей и эстетикой Российской империи начала XIX века. Сама писательница называет жанр своих романов «царь-панк». Ну а мы вновь увидим полюбившихся персонажей в исполнении всё тех же актёров во главе с Джесси Мей Ли в роли Старковой.



«Экстраполяции» / «Extrapolations»

Сай-фай о проблеме изменения климата

Где/когда: Apple TV+ — с 17 марта 2023

В середине марта на стриминге Apple TV+ выйдет один из самых ожидаемых и важных телесериалов начала весны — сай-фай «Экстраполяции», посвящённый насущным проблемам катастрофического изменения климата на нашей планете (по нашей же вине). «Экстраполяции» — это сборник историй о том, как глобальное изменение климата на Земле влияет на отношения между людьми и их работу. По сюжету в недалёком будущем люди получают энергию от Солнца, летают на Марс и победили рак, но появилась другая проблема: человечество вот-вот вымрет из-за глобального потепления. Восемь переплетённых историй о любви, работе, вере и семье со всего мира посвящены попыткам предотвратить надвигающийся апокалипсис, пока не стало слишком поздно.

Новый телесериал придумал и написал сценарий постоянный соавтор Стивена Содерберга — Скотт З. Бёрнс («Заражение», «Самый громкий голос в комнате»), он же и снял несколько серий. На основные роли привлекли самых-самых звёзд Голливуда: Мэрил Стрип, Эдварда Нортона, Сиенну Миллер, Кита Харингтона, Марион Котийяр, Тоби Магуайра, Мэттью Риза и многих-многих других.



«Рой» / «Swarm»

Комедийный хоррор от создателей «Атланты»

Где/когда: Amazon Prime Video — с 17 марта 2023

Создатели одной из лучших комедий последних лет — «Атланта» - во главе с Дональдом Гловером придумали новый телепроект: комедийный хоррор «Рой» про то, что бывает, когда любовь к поп-звезде превращается в одержимость. Он стартует на Amazon Prime Video 17 марта и поведает нам историю юной Дре, одержимой известной поп-исполнительней а-ля Beyonce. Однажды её стремление во всём быть похожей на любимую певицу выходит из-под контроля и приводит к ужасающим последствиям.

«Рой» на пару с Дональдом Гловером создала сценаристка «Хранителей» Джанин Наберс. Главную роль исполнила одна из звёзд порно-драмы «Двойка» Доминик Фишбэк.



«Непосредственный человек» / «Lucky Hank»

Боб Оденкёрк в роли токсичного и нелепого препода

Где/когда: AMC — с 19 марта 2023

Соскучились по Бобу Оденкёрку и «Лучше звоните Солу»? Тогда новый телесериал американской кабельной телесети AMC для вас: легендарный адвокат Соул теперь стал вредным профессором в новой драмеди «Непосредственный человек». Заведующий кафедрой английского языка в пенсильванском колледже пребывает в кризисе. Коллеги мечтают его уволить, студенты и преподаватели увязли в странных романтических отношениях, а кафедра никак не может получить приличное финансирование.

В основе телесериала, который в оригинале называется «Счастливчик Хэнк» («Lucky Hank») — роман «Непосредственный человек» 1997 года американского писателя и киносценариста Ричарда Руссо. Его адаптировали под восьмисерийный телепроект Пол Либерштейн («Офис») и Аарон Зелман («Схватка»). Среди режиссёров - Питер Фаррелли («Зелёная книга»). Ну а помимо бородатого Боба Оденкёрка, роли исполняют: Мирей Инос, Кайл МакЛоклен, Оскар Нуньес, Крис Диамантополос и Том Бауэр.



«Большие надежды» / «Great Expectations»



Очередная экранизация романа-эпопеи Чарльза Диккенса

Где/когда: BBC One и Hulu — с 26 марта 2023

Главный конкурент Агаты Кристи по количеству экранизаций в Великобритании — классик английской литературы Чарльз Диккенс. Очередную телеадаптацию его грандиозного романа-эпопеи «Большие надежды» совместного производства британского BBC One и американского стрим-сервиса Hulu нам предстоит оценить в конце марта.

В центре сюжета — история молодого человека по имени Пип, который рано остался без родителей и был воспитан взбалмошной сестрой и её мужем-кузнецом. Однажды Пип помогает беглому каторжнику на болотах. Вскоре беглеца отлавливают, но он, оценив доброту мальчика, не выдает Пипа. А вскоре паренёк неожиданно начинает подавать большие надежды! С лёгкой руки дядюшки, им интересуется похожая на привидение загадочная богатая леди. Мисс Хэвишем уже много лет никто не видел на людях. Мальчугана, который и разговаривать грамотно не умеет, она знакомит со своей приёмной дочерью Эстеллой и обучает принятым в высшем обществе манерам. А спустя 7 лет к Пипу приходит её адвокат и сообщает, что некий благодетель готов оплатить его переезд, проживание и обучение в Лондоне. Пип должен начать новую жизнь, как джентльмен, а не подмастерье кузнеца. И кто этот благодетель, он узнает только после совершеннолетия. В общем. Типичная история социального лифта и покровителей, которая была так актуальна в Англии XIX столетия, о чём постоянно и писал основоположник реализма в британской литературе Чарльз Диккенс.

Новую телеверсию создал сценарист Стивен Найт, автор «Острых козырьков». Причём это его второй опыт работы с текстами Диккенса — в 2019 году он адаптировал в виде мини-сериала другое знаменитое произведение писателя — «Рождественская песнь». Теперь в «Больших надеждах» мы увидим оскароносную Оливию Колман в виде той самой странной Мисс Хэвишем. Парня Пипа сыграл Финн Уайтхед из «Дюнкерка». В остальных ролях: Мэтт Берри, Хейли Сквайрс, Эшли Томас и Оуэн МакДоннелл.

Фото: Скриншот трейлера Поделиться Поделиться





«Наследники» / «Succession»

Семейная драма про медиамагната



Где/когда: HBO — с 26 марта 2023

Подходит к финалу и одна из лучших драм на современном ТВ — телесериал «Наследники». Их четвертый сезон, стартующий в конце марта, станет для шоу последним.

Напомним, что сюжет крутится вокруг влиятельного, богатого и мерзкого деда-медиамагната, который манипулирует всеми: от американской политики до собственных детей, стравливая их в борьбе за обладание его медиа-империей.Новый сезон «Наследников» начинается после того, как патриарх семейки Роев и тот самый дед-абьюзер Логан Рой (Брайан Кокс) предает своих взрослых детей, включая Шивон (Сара Снук), Романа (Киран Калкин) и Кендалла (Джереми Стронг). Продажа медиаконгломерата Waystar Royco технологическому провидцу Лукасу Матссону (Александр Скарсгард) становится всё ближе. Перспектива этой продажи вызывает тревогу и семейные разногласия среди Роев. Начинается финальная борьба за власть не на жизнь, а на смерть.

Локации новых серий будут включать Норвегию, а внимательный зритель сможет узнать отель, в котором развивались события фантастического триллера «Из машины». Мы увидим любимых персонажей и играющих их актёров, а помимо Александра Скарсгарда также появятся Стивен Рут и Джастин Кирк.

«Актрисы»

Фёдор Бондарчук показывает изнанку актёрской профессии

Где/когда: Кинопоиск и Wink — с 30 марта 2023

«Актрисы» — история, которая разрушит зрительские представления о жизни людей этой профессии и впустит аудиторию в их реальную жизнь со своими страхами, желаниями и целями. Станет понятно, чем на самом деле живут те, кого все привыкли представлять беззаботными людьми. И что в актёрской профессии - как мало в какой еще - тот, кто вчера был всем, завтра может стать никем.

10 серий будут поделены на три акта, между которыми пройдёт три года, что даст возможность проследить судьбу героев во времени. Сценарий написала Паулина Андреева, супруга Фёдора Бондарчука. Съёмки драмеди проходили в Москве и Подмосковье, а также в одном из главных театров страны — МХТ имени Чехова. Главные роли в сериале «Актрисы» исполнили Светлана Ходченкова, Елена Николаева, Полина Пушкарук, Сергей Гилёв, Алексей Макаров, Роман Евдокимов, Анна Невская, Ольга Макеева и Павел Попов.



«Власть» / «The Power»



Женский сай-фай о сверхспособностях

Где/когда: Amazon Prime Video — с 31 марта 2023

Ну и ещё один ожидаемый телесериал, цифровой релиз которого состоится в самый последний день марта. Сюжет таков: все девочки-подростки имеют необычную способность — они могут испускать из рук электричество, способное покалечить или даже убить человека. Это наследственная сила, которая со временем просыпается во взрослых женщинах и меняет весь мир навсегда. Впервые Amazon заказал производство 10-серийного шоу ещё в 2019 году, и в основе сюжета — научно-фантастический роман-бестселлер Наоми Алдерман «Сила» 2017 года. Однако, пре-продакшн очень сильно затянулся. В итоге, группа авторов во главе с самой Алдерман написали сценарий, причём в сценарную группу пригласили принципиально только женщин, включая и создательницу британской девчачьей драмы «Рокс» — Клер Уилсон.

Режиссёрская группа телесериала «Власть» также состоит только из женщин во главе с постановщицей «Рассказа служанки» Рид Морано. Из-за постоянных задержек со съёмками, вызванными прежде всего пандемией, кастинг сериала претерпел заметные изменения. В итоге в главных ролях - Тони Коллетт, Аулии Кравальо, Джош Чарльз, Эдди Марсан, Джон Легуизамо, Роб Делани и Элис Ив.



Андрей Смирнов, специально для «Фонтанки.ру»