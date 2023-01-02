15 лучших телесериалов января: выбор «Фонтанки»

Начало года будет спокойным в плане сериальных баттлов, однако отечественный контент хлынет из стрим-сервисов настоящим водопадом: тут и «Хэдшот» и «Соцсети», и сериалы про Фандорина и Шаляпина. А среди западных конкурентов отметятся, прежде всего, «Одни из нас» и «Ковбой из Копенгагена». «Фонтанка» традиционно выбрала для вас 15 знаковых телесериалов первого месяца 2023-го.



Фото: кадр из сериала «Copenhagen Cowboy» Поделиться Поделиться





«Оливье и Роботы»

Комедийная фантастика про цифровизацию Где/когда: ИВИ — с 1 января 2023.

С небольшим запозданием отечественный сериальный конвейер наштамповал кучу телесериалов про влияние масс-медиа, соцсетей и прочей цифровизации, и все выйдут онлайн в новогодние каникулы. Одним из первых выйдет телепроект ИВИ — «Оливье и Роботы» — это шесть историй о жизни в России в недалёком будущем и про то, как русский менталитет взаимодействует с техническим прогрессом. Фантастический комедийный сериал поражает своими сюжетными ходами и актёрским составом. Леонид Каневский из «Следствие ведут знатоки» расскажет зрителям удивительные истории — про экспериментальную пересадку донорского мозга (история героини Ольги Медынич), про группу охотников в лесу под предводительством Никиты Кукушкина, про адвоката в образе Ирины Горбачёвой, представляющую интересы брошенной кофемашины, и про робота-кресло — его играет Гоша Куценко, разговаривающего с Аскаром Ильясовым. На многочисленных телесериальных фестивалях в течение 2022 года проект «Оливье и Роботы» называли добротной смесью знаменитых западных шоу «Чёрное зеркало» и «Любовь, смерть и роботы».



И тут же упомянем основного конкурента по тематике «Оливье и Роботы» — это мини-сериал из Томска «Соцсети», который будет доступен с 7 января в онлайн-кинотеатре Premier. Новый веб-сериал, который тоже сравнивают с пресловутым «Чёрным зеркалом», представляет собой киноальманах из нескольких разножанровых эпизодов, посвящённых одной теме — депрессии человека в эпоху соцсетей и цифровизации. Действие разворачивается в родном для творческой группы Томске в период постковида, в 2021, 2025 и 2030 годах, когда весь город перешёл на «удалёнку» и ещё больше погрузился в виртуальный мир. В главных ролях супервезды: Кирилл Кяро, Любовь Аксёнова, Сергей Походаев и Алексей Гоман.



«Калейдоскоп» / «Kaleidoscope»

Криминальная драма об ограблении от автора «Великолепной аферы» Где/когда: Netflix — с 1 января 2023.

Интернет-монстр выпускает 1 января свою экспериментальную новинку — шоу «Калейдоскоп». Сюжет сериала основан на реальной истории: во время урагана Сэнди в центре Манхэттена пропали облигации на сумму 7 миллиардов долларов. История будет разворачиваться на протяжении 25 лет и сосредоточена на команде опытных воров, которые стараются проникнуть в одно из самых надёжных хранилищ в мире. Кажется, таким сюжетом уже никого не удивить, — но уникальность сериала в том, что его можно смотреть в любом порядке. Все зрители в итоге увидят все эпизоды, но порядок просмотра повлияет на восприятие истории и персонажей, а также вопросов и ответов, лежащих в основе ограбления. Тем не менее, у шоу будет один канонический финальный эпизод. Главные роли играют Джанкарло Эспозито, Пас Вега, Руфус Сьюэлл, Джай Кортни и другие.



«Хэдшот»

Отечественная компьютерная драма про кибер-спорт Где/когда: Кинопоиск Плюс — со 2 января 2023.

В гонку за актуалочкой включится и Кинопоиск, где стартует «Хэдшот» от режиссёра «Глубоких рек» и «Мама, я дома» Владимира Битокова. Ученик Александра Сокурова пробует себя в новом стриминг-жанре киберспортивной фантастики: это история о старшекласснике, который выходит победителем из онлайн-боёв, но почти всегда проигрывает по жизни. Как не трудно догадаться, всё круто меняется, когда на помощь пареньку — таких обычно называют «киберзадротами» — приходит дерзкий персонаж из его любимого шутера в облике Романа Курцына. Главную роль играет нынче модный юный перспективный актёр Артём Кошман, недавно отличившийся в подростковой драме «Чёрная весна». Выход же «Хэдшота» немного задержался: проект из нескольких эпизодов снимали ещё летом 2021-го, но он завис в неопределённости на полтора года.



«Против всех»



Ситком про семейку нонконформистов Где/когда: START — со 2 января 2023.

Видеосервис START в начале года порадует своих подписчиков ситкомом «Против всех». Сюжет крутится вокруг воинствующего пенсионера деда Захара — единственного, кто отказался продавать земельный участок в угоду постройке нового ЖК. Старый лес вырубили, пруд осушили, ещё и внук Богдан влюбился в дочку застройщика Майю. Но упрямый Захар готов идти до конца. Даже если придётся вступить в неравную борьбу с застройщиком и недовольными жильцами построенной многоэтажки. В ролях: Николай Добрынин, Александра Урсуляк, Сергей Лавыгин, Сергей Степин, Василина Юсковец, Тимофей Елецкий, Владимир Стержаков, Александра Ребенок и другие.



«Лживая взрослая жизнь» / «The Lying Life of Adults»

Телеадаптация очередного бестселлера Элены Ферранте Где/когда: Netflix — с 4 января 2023.

И снова Netflix — на этот раз со своим свежим и полностью итальянским телесериалом, снятым по очередному роману-бестселлеру, пожалуй, самой именитой современной итальянской писательницы из Неаполя — Элены Ферранте, которая, кстати, в 2023 году отмечает своё 80-летие. После успехов автобиографического книжного цикла про «Мою гениальную подругу», вылившегося в три сезона на HBO, стрим-сервис Netflix выкупил права на книгу «Лживая взрослая жизнь», изданную в 2019 году. Место действия, по-прежнему, Неаполь, но на дворе уже 1990-е. 20-летняя Джованна (в исполнении Джорданы Маренго) пропускает школу, спорит с родителями и хочет найти свой путь в жизни. Однажды отец сравнивает героиню со своей сестрой, которую почему-то закрасили на всех фотографиях. Теперь Джованна пытается её разыскать, чтобы узнать семейное прошлое. Нам стоит ожидать добротное европейского кино, ведь «Золотой век» экранизаций Элены Ферранте продолжается, а уж итальянцы плохого мини-сериала по мотивам свой обожаемой писательницы явно не снимут.



Фото: кадр из трейлера Поделиться Поделиться





«Ковбой из Копенгагена» / «Copenhagen Cowboy»

Криминальное фэнтези о мести Где/когда: Netflix — с 5 января 2023.

Еще одна новинка Netflix — очередной сериал от «певца насилия» и бывшего монтажёра самого Ларса фон Триера датчанина Николаса Виндинга Рёфна. Автор продолжает исследовать тему кровавого Запределья, и если в шоу «Слишком стар, чтобы умереть молодым» в центре внимания были события на американо-мексиканской границе с типичной местью латиносов, то в свежем проекте «Ковбой из Копенгагена» режиссёр рассказывает о нелицеприятной стороне жизни своей исторической родины. Сюжет не особо оригинален: загадочная девушка Миу много лет провела в неволе и хочет отомстить своему заклятому врагу — и для этого знакомится с преступным миром Копенгагена.



Сам Рёфн описывает стиль своего шестисерийного проекта как «неоновый нуар», это смесь мистики и фантастики, крови и неона, первобытной истории мести и супергероики — в общем, всё как всегда. Но, безусловно, радует тот факт, что постановщик вернулся на родную почву спустя почти 15 лет после того, как завершилась его знаменитая датская криминальная трилогия «Дилер» в 2005-м. Кстати, преступного авторитета Мирослава в «Ковбое из Копенгагена» играет Златко Бурич — «безумный русский» из каннского лауреата «Треугольник печали» и наркоторговец Мило из того самого «Дилера». Ну а в главной роли — Анджела Бунданович, известная по другому проекту Netflix — датскому постапокалиптическому сериалу «Дождь».



Фото: кадр из сериала Поделиться Поделиться





«Мэйфейрские ведьмы» / «Mayfair Witches»

Экранизация очередной книжной серии Энн Райс Где/когда: AMC / AMC+ — с 8 января 2023.

Американская кабельная телесеть AMC плотно взялась за литературное наследие Энн Райс, которую многие знают лишь по «Интервью с вампиром». Ещё в октябре на AMC вышла новая экранизация, которая, несмотря на неоднозначные отзывы, была продлена на 2-й сезон. И вот в начале года AMC выпускает сериал уже по другому книжному циклу Энн Райс — на этот раз про ведьм. «Мэйферские ведьмы» — это три оригинальных романа в жанре мистической суперфантастики, изданные в начале 1990-х (плюс спустя 10 лет появились ещё 2 книги из кросс-вселенной). Сюжет строится вокруг Роуэн Филдинг, которая обладает паранормальными способностями, тесно связанными с тайнами некоего поместья. Сама девушка — нейрохирург, которая внезапно узнаёт, что происходит из семьи потомственных ведьм. За телеверсию романов Энн Райс отвечают авторы некогда нашумевшего телесериала «Мастера секса» — Эста Спэлдинг и Мишель Эшфорд. В главной роли — прекрасная Александра Даддарио, а компанию ей составили Джек Хьюстон, Тонгай Чириса и Гарри Хэмлин.



«Охотники» / «Hunters»

Детектив о поисках нацистов Где/когда: Amazon Prime Video — с 13 января 2023.

Нежданно-негаданно со вторым (и последним) сезоном на стрим-сервисе Amazon Prime Video в середине января выходит проект «Охотники», довольно холодно принятый как критиками, так и зрителями. Напомним, что события развиваются вокруг группы американских граждан, которая в 1970-е занялась выслеживанием нацистов, проживающих на территории США. Им удалось найти и уничтожить несколько сотен человек, стараниями американского правительства избежавших наказания после Второй мировой войны. В новых сериях, которые продолжают тактику альтернативной истории, главная цель Охотников за нацистами — найти и уничтожить Адольфа Гитлера, который залег на дно где-то в Южной Америке вместе со своей супругой Евой Браун.



Во 2-м сезоне «Охотников» мы вновь увидим Логана Лермана, отрастившего модную шевелюру, Лену Олин в роли Евы Браун, и многих других персонажей из первого сезона. Главный вопрос, волнующий фанатов, — появится ли в новых сериях Аль Пачино? Его героя, как все помнят, застрелили в конце 1-го сезона, но, возможно, мы увидим некие флешбэки с персонажем Пачино.



«Одни из нас» / «The Last of Us»

Экранизация одно из лучших видеоигр десятилетия Где/когда: HBO — с 15 января 2023.

В середине января на HBO выйдет главный и самый ожидаемый иностранный телесериал месяца, а то и года — долгожданная экранизация одной из лучших видеоигр десятилетия — «Одни из нас». Для тех, кто никогда в жизни не играл в «The Last of Us», то поясним, что в центре сюжета — закалённый в борьбе за выживание Джоэл и Элли, отважная, не по годам смышлёная девушка-подросток. Они вынуждены объединиться и помогать друг другу в странствиях по руинам постапокалиптических Соединённых Штатов после убийственной пандемии. За съёмками экранизации, созданной под руководством соавтора оригинальной игры Нила Дракманна и сценариста мини-сериала «Чернобыль» Крэйга Мэйзина, пристально следила вся армия фанатов игровой франшизы. Среди них были и российские синефилы, ибо ещё полтора года назад было объявлено, что несколько из 9 серий снимет молодой киногений из России Кантемир Балагов. И все до последнего времени искренне были уверены, что он снимает «Одни из нас», пока не вышел трейлер сериала и все не узнали, что Балагов давно вышел из проекта. Зато его оператор Ксения Середа осталась в проекте и выступила в качестве оператора-постановщика нескольких эпизодов шоу, которое, кстати, обошлось HBO в 100 миллионов долларов.



Главные роли в проекте исполнили Педро Паскаль и Белла Рэмси, которых мы ещё помним по «Игре престолов», ну а самого Паскаля, конечно же, ещё и по «Мандалорцу». Любопытно, что в сериале появятся некоторые актёры, которые озвучивали персонажей оригинальной видеоигры — например, Мерл Дэндридж в роли Марлин. Ну а место Кантемира Балагова в качестве режиссёра благополучно заняли иранец Али Аббаси («На границе миров», «Убийца «Святой паук») и Ясмила Жбанич из Сараево («Куда ты идёшь, Аида?»).



«Ваша честь» / «Your Honor»



Психологическая драма о семейных тайнах Где/когда: SHOWTIME — с 15 января 2023.

В середине января со вторым сезоном возвращается сериал SHOWTIME — «Ваша честь», который является ремейком израильского телепроекта «Судья» 2017 — 2019 годов, а затем благополучно обрёл свою российскую адаптацию с Олегом Меньшиковым в главной роли. Напомним, что в американской версии главную роль исполняет Брайан Крэнстон, и сюжет 1-го сезона строился вокруг несчастного случая. Сын влиятельного и успешного судьи скрылся с места ДТП после аварии со смертельным исходом, в результате чего вся семья оказывается втянутой в опасную игру из лжи и обмана, ведь погибший был сыном местного криминального босса. В новых сериях герой Брайана Крэнстона вернётся с новой целью: с одной стороны, искупить вину, а с другой стороны — отомстить. Также в ролях: Майкл Стулбарг, Хоуп Дэвис, Исайя Уитлок-мл., Марго Мартиндейл и Рози Перес.



«Чудотворцы» / «Miracle Workers: End Times»

Псевдоисторическая комедийная антология Где/когда: TBS — с 16 января 2023.

Также с новым сезоном — 4-м и финальным — возвращается отличная комедийная антология американского кабельного телеканала TBS — «Чудотворцы». В предыдущих сериях мы наблюдали, как персонажи Дэниэла Рэдклиффа и Стива Бушеми путешествовали по самым разным историческим эпохам, а в новых мы отправимся вместе с ними в постапокалиптическое будущее в лучших традициях «Безумного Макса». Создатель сериала — сценарист и продюсер Саймон Рич придумал подзаголовок финальному сезону — «Чудотворцы: Конец времён», а наши герои будут пытаться выжить в этих самых последних эпохах. В новых эпизодах мы увидим и других актёров из предыдущих сезонов: Джеральдин Вишванатан, Джона Басса и Карана Сони. Среди новичков телесериала: Пол Ф. Томпкинс, Эго Нводим, Кинта Брансон и Лолли Адефопе.



«Территория»

Фолк-хоррор о поисках пропавших на Урале Где/когда: Premier — с 19 января 2023.

Подоспел и свежий, 2-й сезон отечественного фолк-хоррора «Территория», в котором герой Глеба Калюжного продолжает искать своих родителей в глухих уральских лесах между двумя параллельными мирами. Герои вновь встретятся с шаманами и колдунами, однако теперь окажутся между мирами мёртвых и живых. Где границы этих миров и какую цену нужно заплатить, чтобы вернуться в мир живых? В новых сериях эти две реальности получили разные художественные решения — мир живых предстаёт в холодном зимнем сеттинге, а мёртвых/духов окружает вечная серая осень. Ну а помимо Глеба Калюжного, к своей роли вернулся и Андрей Мерзликин. Постановщиком «Территории 2» выступил Динар Гарипов, снявший фантастический сериал «Даркнет» для ИВИ.



«Фандорин. Азазель»

Новая экранизация одного известного романа Где/когда: Кинопоиск Плюс — с 19 января 2023.

Ну а самым ожидаемым отечественным телесериалом января смело можно назвать — новую экранизацию романа «Азазель» Бориса Акунина. Нас ждёт современное переосмысление знакомой истории: действие происходит в альтернативном Петрограде 2023 года. 20-летний следователь Эраст Фандорин начинает карьеру в сыскном управлении полиции. Он занимается не самой интересной работой, пока к нему не попадает странное дело: владелец нефтепроводной компании, молодой миллионер стреляет себе в висок в центре столицы на глазах у десятков людей и робота-городового. Изучая видеозапись, Фандорин приходит к выводу, что перед ним не самоубийство. Он находит всё новые и новые улики и вскоре узнаёт, что страна опутана сетью невидимого заговора.



Роль Фандорина исполнил Владислав Тирон (первая большая роль), а в сериале также снялись: Евгений Стычкин, Мила Ершова, Сергей Горошко, Артём Быстров, Екатерина Варнава и Максим Матвеев (он сыграл императора Николая III, колеблющегося между долгом и собственными чувствами). Съёмки «Фандорина. Азазель» проходили в Петербурге и окрестностях.



«Покерфейс» / «Poker Face»

Детективный сериал от режиссёра «Достать ножи» Где/когда: Peacock — с 26 января 2023.

В самом конце января стрим-сервис Peacock подарит своим подписчикам очередную любопытную новинку: режиссёр Райан Джонсон, создатель франшизы «Достать ножи», написал сценарий и снял детективный сериал под названием «Покерфейс». Сюжет строится вокруг следовательницы Чарли, которая обладает уникальным когнитивным качеством — распознаёт ложь, — и таким образом расследует запутанные дела. Чарли сыграла актриса Наташа Лионн, знакомая по телесериалу «Жизни матрёшки», и мы будем наблюдать, как её героиня колесит по Америке и распутывает клубки лжи.



В остальных ролях сплошные суперзвёзды: Джозеф Гордон-Левитт, Ник Нолти, Эдриан Броуди, Бенджамин Брэтт, Хлоя Севиньи, Лил Рел Ховери, Рон Перлман, Саймон Хелберг, Тим Блейк Нельсон, Брэндон Майкл Холл, Черри Джонс, Даша Поланко, Эллен Баркин и Джудит Лайт.



«Шаляпин»

Байопик Фёдора Шаляпина Где/когда: Россия 1 — январь 2023.

По данным комитета по культуре Санкт-Петербурга, эпохальный биографический телесериал про Фёдора Шаляпина должен выйти в эфир телеканала «Россия 1» в начале января 2023 года, но ВГТРК хранит гробовое молчание по этому поводу, поэтому, возможно, мы увидим телепроект не в январе, а в феврале, когда страна будет громогласно, под стать царю-басу, отмечать 150 лет со дня его рождения. В общем, нас ждёт история Фёдора Шаляпина — человека, который вырос в крестьянской семье, но смог ворваться в блистательный мир театра и завоевал высоты, которых прежде никто не достигал.



Режиссёром телесериала «Шаляпин» выступил Егор Анашкин, снявший «Кровавую барыню» и не только. В роль великого певца вжился похожий по росту и голосу на прототип Александр Горбатов, все партии Шаляпина с максимальной аутентичностью исполнил оперная звезда наших дней Ильдар Абдразаков. Съёмки проходили во всех «шаляпинских» местах Петербурга и в Москве. В общем, трепещем в предвкушении байопика года.



Фото: пресс-служба ВГТРК Поделиться Поделиться





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Андрей Смирнов, специально для «Фонтанки.ру»

