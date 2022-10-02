15 лучших телесериалов октября: выбор «Фонтанки»

Октябрь — месяц хорроров (как-никак Хэллоуин полмира празднует!), поэтому нас ждут телесериальные новинки жанра от Гильермо дель Торо, ремейк шведского ужастика «Впусти меня», новый сезон «Американской истории ужасов» и другое. Ну а если предпочитаете другие жанры, смело смотрите экранизации «Интервью с вампиром» и «Шантарам», приквел «Сверхъестественного» и остроактуальную отечественную чёрную комедию «Конец света».

«Интервью с вампиром» / Interview With the Vampire



Новая экранизация культового романа без Брэда Питта и Тома Круза



Где/когда: AMC — с 2 октября 2022

В 1976 году американская писательница Энн Райс (1941 — 2021) опубликовала свой роман «Интервью с вампиром», открывавший большой книжный цикл «Вампирские хроники». В 1994 году Голливуд выпустил ставшую культовой экранизацию книги от режиссёра Нила Джордана. Прошли десятилетия, и американская кабельная телесеть AMC в поисках новой телефраншизы решила выкупить права практически на половину литературного наследия Энн Райс — 18 произведений для экранизаций: два цикла — «Вампирские хроники» и «Мэйфейрские ведьмы».



И вот в начале октября 2022 года стартует новый телесериал «Интервью с вампиром» от автора шоу «Перри Мейсон» Ролин Джонс. Сэм Рид играет вампира Лестата (в 1994-м — Том Круз), ветеран «Игры престолов» Джейкоб Андерсон — в роли Луи (в 1994-м — Брэд Питт), Эрик Богосян — в роли Дэниела Моллойя (молодой репортёр, бравший интервью у Луи в романе «Интервью с вампиром», в экранизации 1994 года его сыграл Кристиан Слэйтер), ну и, наконец, в роли Клаудии, которую 30 лет назад воплотила на экране совсем ещё юная Кирстен Данст, снялась звезда будущих сиквелов «Аватара» — Бэйли Басс.



Трудно строить прогнозы относительно новой телеадаптации «Интервью с вампиром», ведь сравнения с фильмом Нила Джордана неминуемы. Зато руководство AMC уже продлило свой новый телесериал на второй сезон — ещё до премьеры первого.



«Игра на выживание»

Продолжение отечественного survival—сериала

Где/когда: PREMIER — с 6 октября 2022

Отечественные стриминги предлагают всю палитру жанров. Перенесённый с 29 сентября на 6 октября второй сезон шоу «Игра на выживание» стартует в онлайн-кинотеатре PREMIER. Сюжет новых серий расскажет о событиях, произошедших после того, как 16 человек пропали в тайге на съёмках реалити-шоу «Выживший». Победитель прошлой игры вновь станет участником шоу, но теперь совсем не для того, чтобы выиграть. Условия, в которых окажутся новые игроки, будут ещё тяжелее, а испытания — сложнее. Режиссурой новых серий снова занимался Карен Оганисян, сценарий писал Сергей Калужанов. В ролях — Игорь Верник, Линда Лапиньш, Владимир Верёвочкин, Анна Зайкова, Андрей Чадов и другие.



«Аляска Дейли» / Alaska Daily

Детектив о честной журналистке на Аляске

Где/когда: ABC — с 6 октября 2022

Неожиданно, но американский национальный телевещатель ABC решил показать новый драматический телесериал о честной журналистике. В главной роли — кинозвезда Хилари Суэнк, и играет она нью-йоркского репортёра, изгнанного из профессионального сообщества и подвергнутого пресловутой культуре отмены. Главная героиня сериала не унывает и принимает предложение старого знакомого о релокации на Аляску, в Анкоридж, чтобы перезапустить порушенную карьеру и стать репортёром главной местной газеты Alaska Daily. Цель — провести собственное журналистское расследование таинственных преступлений в штате!



Новый сериал придумал и срежиссировал обладатель премии «Оскар» Том Маккарти — настоящий профи в экранизациях журналистских историй (это он получил «Оскар» в 2016 году за свой сценарий к фильму «В центре внимания»). Шоураннером Alaska Daily стал один из создателей популярного медицинского процедурала «Резидент» — Питер Элкофф. В остальных ролях: Джефф Перри, Мэтт Мэллой и Мередит Холцман.



«Клуб полуночников» / The Midnight Club

Ужастик про пациентов хосписа

Где/когда: Netflix — с 7 октября 2022



Осень не была бы осенью, если бы не очередной хоррор-сериал от сценариста, продюсера и режиссёра Майка Флэнегана, подарившего нам «Призрак дома на холме», «Полуночную мессу» и другие ужастики. На этот раз Флэнеган снял для стрим-сервиса Netflix историю семи неизлечимо больных подростков, живущих в хосписе. Они собираются в полночь, чтобы рассказать друг другу страшные истории. Вскоре ребята заключают сделку: тот, кто умрёт первым, свяжется с другими из могилы.



В основе телесериала «Клуб полуночников» лежит одноимённая подростковая книга страшилок американского писателя, специализирующегося на ужасах и сверхъестественном, Кристофера Пайка, изданная в 1994 году. В общем, все 10 серий должно быть жутковато!



«Впусти меня» / Let the Right One In

Американский ремейк шведского хоррора

Где/когда: SHOWTIME — с 9 октября 2022

Небольшая предыстория: в 2008 году в мировой кинопрокат вышел шведский фильм в жанре мистического хоррора «Впусти меня», который в свою очередь был экранизацией одноимённого романа-бестселлера на вампирскую тематику шведского писателя Юна Айвиде Линдквиста, изданного в 2004-м. Фильм, как и книга, стал безумно популярным и даже получил множество наград, включая четырёх «Золотых жуков» — главную кинонаграду Швеции от Шведского института кинематографии. Голливуд не мог оставить сей факт незамеченным и в 2010 году снял свою экранизацию «Впусти меня. Сага»: режиссёром был теперь уже крутой мастер экшен-боевиков а-ля «Планета обезьян» Мэтт Ривз, а главную роль играла Хлоя Грейс Морец.



И вот прошло ещё 10 лет и теперь «Впусти меня» получило облик хоррор-телесериала. За него отвечает сценарист и шоураннер Эндрю Хиндеракер, создавший для SHOWTIME другой хоррор-хит — сериал «Страшные сказки», основанные на лондонских уличных страшилках. Создатели сериала по мотивам знаменитой скандинавской готики решили сконцентрировать сюжет на взаимоотношениях юной Элеанор (Мэдисон Баэз), запертой дома ради всеобщего спокойствия, и её отца — Марка (Демиан Бичир), который всеми силами пытается добыть кровь для дочери-вампира. Эпизоды сериала снимала интернациональная режиссёрская команда: Вьет Нгуен («Кусь»), Хироми Камата («Селена») и Сет Ман («Ходячие мертвецы»).



«Винчестеры» / The Winchesters

Приквел «Сверхъестественного»

Где/когда: The CW — с 11 октября 2022

Если вы всё ещё не можете пережить закрытие сериала-долгожителя «Сверхъестественное», то можно расслабиться — американский кабельный телеканал The CW уже снял его приквел — «Винчестеры», которые стартуют в эфире с 11 октября. «Винчестеры» расскажут историю знакомства родителей Дина и Сэма, главных героев «Сверхъестественного», которых в оригинальном телесериале все 15 сезонов играли Джаред Падалеки и Дженсен Эклс, — Джона и Мэри. Сериал покажет начало их истории любви, а также то, как Джон начал бороться с нечистью. Рассказчиком выступит герой Дженсена Эклса — Дин Винчестер. Сценаристом «Винчестеров» выступает постоянный автор «Сверхъестественного» — Робби Томпсон, а главные роли играют Дрэйк Роджер и Мэг Доннелли.



«Плейлист» / The Playlist

История создания компании Spotify

Где/когда: Netflix — с 13 октября 2022

Любопытный 6-серийный шведский мини-сериал «Плейлист» рассказывает о создании знаменитого музыкального портала Spotify, который недавно ушёл из России. В центре сюжета — молодой шведский предприниматель Даниэль Эк и его партнёры, которые совершили революцию в музыкальной индустрии, предложив миру легальный и удобный способ слушать музыку в тот самый период, когда Швеция была гаванью мирового пиратства музыки, фильмов и видеоигр. Это история о том, как твёрдые убеждения и глобальные мечты помогли маленьким игрокам сделать нечто масштабное и не прогнуться под прессингом Apple Music. Главную роль исполняет Эдвин Эндре, известный по телесаге «Викинги».



«Шантарам» / Shantaram

Долгожданная экранизация мирового бестселлера

Где/когда: Apple TV+ — с 14 октября 2022

Стрим-сервис Apple TV+ не отстаёт от своих основных конкурентов по крупнобюджетным телесериалам и на экваторе осени выпускает одну из своих самых ожидаемых новинок года — экранизацию романа австралийского писателя Грегори Дэвида Робертса «Шантарам» (на языке маратхи — «мирный человек»). Основой для книги послужили события собственной жизни автора.



Основное действие романа разворачивается в Индии, в Бомбее (Мумбаи) в 1980-х годах. Наркозависимый Лин сбегает из австралийской тюрьмы, добирается до Индии, где становится фальшивомонетчиком и контрабандистом, снимается в Болливуде и встречает любовь. Впервые книга была издана в Австралии в 2003 году. В России вышла в 2010 году, к этому времени общий тираж «Шантарама» достиг одного миллиона экземпляров, и он считается уже классикой современной мировой литературы. К экранизации подступались очень долго и одно время прочили на главную роль самого Джонни Деппа. Но в итоге сериал сняли только сейчас, и главную роль сыграл британский актёр Чарли Ханнэм, знакомый по крутому телепроекту «Сыны анархии».

Компания Apple приобрела права на экранизацию книги в 2018 году, и с тех пор кипела работа над телеадаптацией. Шоураннерами и сценаристами выступили Стив Лайтфут, работавший над сериалом «Ганнибал», а также Эрик Ворнер Сингер («Топ Ган: Мэверик»). Пару эпизодов сериала снял австралийский режиссёр Джастин Курзель, любимчик мировых кинофестивалей — все помнят его «Нитрам» или «Подлинную историю банды Келли».



«Нотр-Дам» / Notre Dame

История пожара в легендарном парижском соборе

Где/когда: Netflix — с 19 октября 2022

Ещё одна любопытная телесериальная новинка Netflix прибыла из Франции, где сняли очередной проект на тему трагического пожара в знаменитом соборе Парижской Богоматери в 2019 году. Этой весной живой французский киноклассик Жан-Жак Анно снял свой фильм на эту тему — «Нотр-Дам в огне», а теперь вот подоспел и новый мини-сериал, который можно назвать, как «Пылающий Нотр-Дам».

Действие разворачивается апрельской ночью 2019 года, когда собор Парижской Богоматери, один из главных символов Франции, был охвачен пламенем. В центре истории — судьба пожарных, для которых тушение огня стало задачей всей жизни. В главных ролях: Рошди Зем, Кэролайн Пруст, Меган Нортэм, Симон Абкарян и другие.



«Американская история ужасов: Нью—Йорк» / American Horror Story: New York City

Продолжение хоррор-антологии Райана Мёрфи

Где/когда: FX — с 19 октября 2022

Пока весь мир смотрит новый мини-сериал Райана Мёрфи про маньяка-убийцу — «Монстр: История Джеффри Даммера» на Netlix, преданные фанаты его вечной хоррор-антологии замерли в ожидании нового 11-го сезона. Первые 10 серий получили подзаголовок «Нью-Йорк», поэтому, как нетрудно догадаться, основное место действия 11-го сезона перемещается на Восточное побережье США. Все подробности сценария и сюжетных твистов, как обычно, держатся в строжайшем секрете. Но, по слухам, в центре внимания окажется легендарный диско-клуб «Studio 54», так что события будут разворачиваться в Нью-Йорке 1970-х. В ролях, помимо основного каста сериала, кочующего из сезона в сезон, — Чарли Карвер, Айзек Пауэлл, Закари Куинто, Сандра Бернхард, Джо Мантелло и Пэтти ЛюПон. Кстати, у «Американской истории ужасов» будет ещё 12-й и 13-й сезоны!



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«Периферийные устройства» / The Peripheral

Фантастический телесериал от создателей «Мира Дикого Запада»

Где/когда: Amazon Prime Video — 21 октября 2022

Фантастикой «Периферийные устройства» занимались создатели «Мира Дикого Запада» Джонатан Нолан и Лиза Джой — они выступили исполнительными продюсерами нового телепроекта. В основе сценария — одноимённый бестселлер 2014 года известного американо-канадского писателя-фантаста Уильяма Гибсона.



Действие разворачивается в недалёком будущем. В центре сюжета — Флинн Фишер (Хлоя Грейс Морец) и её брат Бёртон (Джек Рейнор), служивший в корпусе морской пехоты, в элитном подразделении Первой гаптической разведки. После службы Бёртону подворачивается непыльная работёнка — тестирование новой видеоигры. Однажды он просит Флинн подменить его, и девушка не видит в поручении ничего особенно сложного. Работа выглядит простой и неинтересной, пока она случайно не становится свидетельницей странного происшествия, способного навсегда изменить привычный мир.



Помимо Морец и Рейнора, в сериале сыграли Шарлотта Райли, Джей Джей Филд, Аделинд Хоран, Т'Ниа Миллер и Томми Константин. Шоураннером выступил Грег Плагеман («В поле зрения»), режиссёрами — Винченцо Натали («Куб», «В высокой траве») и Элрик Райли («Ходячие мертвецы»). Сценарий по мотивам книги написал Скотт Б. Смит («Профессионал», «Искусство ограбления»). Кстати, «Периферийные устройства» — это трилогия, так что у телесериала есть все шансы разрастись до франшизы!



«Кабинет редкостей Гильермо дель Торо» / Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities

Хоррор-антология от главного кудесника Голливуда

Где/когда: Netflix — 25 октября 2022

Сериал будет состоять из восьми зловещих историй, над которыми вместе с Гильермо дель Торо работали авторы хорроров «Бабадук», «Химера», «Мэнди» и других известных фильмов ужасов. Дель Торо спродюсировал настоящую коллекцию определяющих жанр историй, призванных бросить вызов нашим традиционным представлениям об ужасах. От мрачных до волшебных, от готических до гротескных или классически жутких, эти восемь замысловатых и зловещих сказок (включая два оригинальных рассказа самого дель Торо) воплощены в жизнь командой сценаристов и режиссёров, лично выбранных дель Торо.



«С «Кабинетом редкостей» мы решили продемонстрировать реальности, существующие за пределами нашего обычного мира: аномалии и диковинки. Мы отобрали и подготовили истории и рассказчиков, чтобы донести эти истории, независимо от того, пришли ли они из космоса, сверхъестественных знаний или просто из нашего разума», — сказал создатель «Лабиринта фавна» и «Хеллбоя».



Среди актёров, занятых в телепроекте, — София Бутелла, Руперт Гринт, Эсси Дэвис, Бен Барнс и многие другие.



«Конец света»

Дерзкая комедия о том, как стать хорошим отцом

Где/когда: Кинопоиск HD — октябрь 2022

В октябре онлайн-кинотеатр «Кинопоиск HD» представит свою версию апокалипсиса — чёрную фэнтези-комедию «Конец света». В районе Чертаново, известном периодическими вторжениями и притяжениями, внезапно объявляется сам Князь Тьмы. У него грандиозные планы, но для их реализации ему нужна помощь сына — тридцатилетнего кассира супермаркета «Шестёрочка», который даже к отцу из преисподней имеет массу вопросов. Всевластному Князю Тьмы придётся строить отношения с земными родственниками, чтобы осуществить задуманное и преподать урок человечеству.



Режиссёр комедийного сериала — Александр Незлобин («Я не шучу»), шоураннер — Дмитрий Нелидов («Проект «Анна Николаевна», «Последний министр»). В главных ролях: Семён Трескунов, Юрий Колокольников и Ксения Раппопорт.



«Чёрная весна»

Молодёжная драма о максимализме

Где/когда: START — октябрь 2022

Творческий тандем модных отечественных сценаристов и режиссёров Сергея Тарамаева и Любови Львовой, подаривший нам «Зимний путь» и «Доктора Преображенского», сотворил новый оригинальный проект — молодёжный телесериал «Чёрная весна», который в октябре должен появиться в видеосервисе START. Сюжет таков: 17-летний Мел и его друзья живут в небольшом приморском городке. Обычная жизнь резко меняется, когда к ним попадают пара дуэльных пистолетов: с их помощью Мел решает отстоять честь своей лучшей подруги Анжелы, в которую с детства влюблён. Возродив старую и опасную традицию, подростки создают закрытый клуб «Чёрная весна», существующий по законам справедливости и чести. Каждый новый поединок становится для них испытанием, в котором они всё больше узнают себя, друзей и семейные тайны.



Премьера «Чёрной весны» состоялась на первом фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» в Сочи, где стала одним из лидеров в пристрастиях кинокритиков. Сериал характеризуют как яростное и дикое зрелище с бешеной энергетикой и чуть ли не лучший современный российский телепроект о подростковых проблемах. Сравнивать с «Эйфорией», безусловно, не будем! В главных ролях: Глеб Калюжный, Анастасия Красовская, Артём Кошман, Ольга Цирсен, Николай Фоменко, Анатолий Белый, Артём Ткаченко, Сергей Гилёв и другие.



Трейлер:



«Монастырь»

Драмеди о смене приоритетов

Где/когда: Кинопоиск HD — октябрь 2022

Ещё одна примечательная новинка октября на «Кинопоиске» — драмеди «Монастырь» — по идее шоураннера «Триггера» и «Нулевого пациента» Александры Ремизовой. Проект стал актёрским дебютом Насти Ивлеевой в жанре драмы. Она сыграла главную роль и воплотила на экране историю девушки Марии, которая вынуждена бежать из шумного Дубая в российскую глубинку. Режиссёром выступил ныне опальный Александр Молочников («Скажи ей»). Вместе с ним над визуальным стилем проекта работал оператор Сергей Трофимов («Нулевой пациент», «Вертинский»). В центре истории — Мария, обаятельная тусовщица, которая живёт за чужой счёт. Однажды в Эмиратах она едет в ночной клуб вместе с женой миллиардера, вечеринка выходит из-под контроля — и теперь Марии грозит тюрьма, её преследуют опасные люди, а счета оказываются заблокированы. Приходится бежать в Россию, но и дома она не в безопасности — и девушка укрывается в стенах монастыря. Вместе с Настей Ивлеевой роли в сериале исполнили Филипп Янковский, Марк Эйдельштейн, Мария Миронова, Джаник Файзиев, Светлана Иванова, Наталья Кудряшова и другие.

