15 лучших телесериалов октября: выбор «Фонтанки»

«Интервью с вампиром» / Interview With the Vampire

«Впусти меня» / Let the Right One In



Американский ремейк шведского хоррора



Где/когда: SHOWTIME — с 9 октября 2022



Небольшая предыстория: в 2008 году в мировой кинопрокат вышел шведский фильм в жанре мистического хоррора «Впусти меня», который в свою очередь был экранизацией одноимённого романа-бестселлера на вампирскую тематику шведского писателя Юна Айвиде Линдквиста, изданного в 2004-м. Фильм, как и книга, стал безумно популярным и даже получил множество наград, включая четырёх «Золотых жуков» — главную кинонаграду Швеции от Шведского института кинематографии. Голливуд не мог оставить сей факт незамеченным и в 2010 году снял свою экранизацию «Впусти меня. Сага»: режиссёром был теперь уже крутой мастер экшен-боевиков а-ля «Планета обезьян» Мэтт Ривз, а главную роль играла Хлоя Грейс Морец.