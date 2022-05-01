15 лучших телесериалов мая: выбор «Фонтанки»

Май будет напряжённым в плане сериалов: на подходе новые сезоны «Хитростей», «Очень странных дел», а также громкие премьеры — от спин-оффа «Звёздных войн» про Оби-Ван Кеноби до экранизации «Змея в Эссексе» и байопика Sex Pistols. «Фонтанка» выбрала 15 знаковых телесериалов мая 2022 года.



Фото: предоставлено пресс-службой KION Поделиться Поделиться





«Десять процентов» / «Ten Percent»

Драмеди о лондонском Агентстве по поиску талантов Где/когда: BBC America — с 1 мая 2022, 16+

Оригинальный британский телесериал «Десять процентов» долго добирался до международной дистрибуции: его заказал стрим-сервис Amazon Prime Video, но почему-то во всём мире его показывает кто угодно, только не сам Amazon. В общем с 1 мая он доступен в том числе и на кабельном американском телеканале BBC America.

«Десять процентов» — это англоязычный ремейк известного французского комедийного сериала Netflix «Позвони моему агенту!» (французское название — «Dix pour cent», а 10% — стандартная ставка, которую получает агент от гонорара своего клиента/актёра за то, что нашёл ему очередную работу или роль). У британцев получилось совместить старые и новые сюжетные линии, причём лондонская версия «Десяти процентов» вернула и сам основной формат оригинального телепроекта — жизнь и деятельность агентства, которое занимается делами самых разных актёров — от «так себе» до суперзвёзд, играющих самих себя.



В главных ролях: Джек Дэвенпорт, Мэгги Стид, Прасанна Пуванараджа, Лидия Леонард и Джим Бродбент, а некоторые из этих звёздных камео сыграли Хелена Бонем Картер, Дэвид Ойелоуо, Доминик Уэст и Эмма Коррин.



«Пентаверат» / «The Pentaverate»

Майк Майерс с очередной буффонадой про вселенский заговор Где/когда: Netflix — с 5 мая 2022, 16+

Неожиданно на горизонте кинобизнеса объявился британский комик Майк Майерс — тот самый Остин Пауэрс. Пока готовится аж 4-я часть популярной комедийной франшизы актёр решил напомнить о себе широкой аудитории с помощью очередной пародийного телесериала под интригующим названием — «Пентаверат». Перед нами спин-офф некогда успешной романтической «чёрной» комедии «Я женился на убийце с топором» далекого1993 года, в которой блистал всё тот же Майк Майерс на пару с Нэнси Трэвис. На этот раз в центре сюжета окажется не поэт-лирик, как 20 лет назад, а журналист, оказавшийся в центре мирового заговора. Как не трудно догадаться, Майк Майерс играет того самого журналиста, пытающегося разоблачить вселенского тирана, решающего судьбы мира. Ну а компанию британскому комику составили Кигэн-Майкл Ки, Кен Жонг, Дженнифер Сондерс и другие. Майк Майерс, кстати, выступил также как сценарист и продюсер своего новоявленного пародийного теледейства.



«Лестница» / «The Staircase»

Драма про писателя, обвиняемого в убийстве жены Где/когда: HBO Max — с 5 мая 2022, 18+

Мини-сериал, снятый по истории, лёгшей в основу восторженно принятого критиками и журналистами французского документального цикла «Подозрение» 2004 года, который в 2018-м купил и добавил пару эпизодов сам Netflix. Его главный герой — писатель Майкл Питерсон, которого обвинили в убийстве своей жены, якобы упавшей с лестницы в результате несчастного случая. В реальности американского новеллиста Майкла Питерсона обвинили в убийстве своей второй жены в 2003 году и приговорили к тюремному заключению. Через 8 лет он добился повторного слушания своего дела. В итоге суд признал факт несчастного случая и освободил писателя из-под стражи. Питерсон выпустил книгу мемуаров об этих событиях, которая и легла в основу нового мини-сериала «Лестница» на стрим-сервисе HBO Max в 2022 году. Главного героя играет Колин Фёрт, его несчастную супругу — Тони Коллетт, также в телешоу снялись Майкл Стулбарг, Жюльет Бинош и другие.



«Кэнди» / «Candy»

Драма про разборки домохозяек Где/когда: Hulu — с 9 мая 2022, 18+

Ещё одна семейная криминальная драма стартует онлайн — речь о мини-сериале «Кэнди» с Джессикой Бил в главной роли. Она, кстати, выступила ещё и в качестве продюсера своего нового телепроекта. Сюжет также основан на реальных событиях и повествует о техасской домохозяйке по имени Кэнди, которая оказалась на передовицах всех американских газет в 80-е, когда предстала перед судом за убийство топором своей соседки. Изначально роль Кэнди в биографическом телепроекте должна была сыграть Элизабет Мосс, однако из-за конфликта графиков актриса выбыла из шоу и Джессике Бил пришлось самой играть главную роль.

«Кэнди» — уже не первый продюсерский проект голливудской кинодивы и супруги Джастина Тимберлейка. На её счету такие телехиты, и тоже криминальные драмы, как «Грешница» и «Жестокое лето». Джессика Бил не скрывает, что ей нравится исследовать тему женского насилия и агрессии. Остальные роли в «Кэнди» исполнили Мелани Лински, Пабло Шрайбер и Тимоти Саймонс.



«Хитрости» / «Hacks»

Новый комедийный фаворит возвращается Где/когда: HBO Max — с 12 мая 2022, 18+

С долгожданным свежим 2-м сезоном возвращается один из лучших комедийных телесериалов последних лет — «Хитрости». Напомним, что в центре сюжета — легендарная стэнд-аперша Дебора Вэнс, которая всё меньше восхищает публику Лас-Вегаса. Чтобы освежить материал и привлечь к звезде молодую, более продвинутую аудиторию, ей на помощь из Лос-Анджелеса высылают Аву, которая мечтает об успешной карьере. Женщины становятся друг другу наставницами. Во 2-м сезоне дамы отправляются в новый гастрольный тур по всей Америке.

«Хитрости» получили рекордные 13 номинаций на премию EMMY, а исполнительница главной роли Джин Смарт была удостоена награды «За лучшую женскую роль» в комедийном телесериале. В новых сериях вернутся все персонажи первого сезона плюс новички в исполнении Лори Меткаф, Сьюзи Эссман, Мин-На Вэнь, Марты Келли и других.



«Абсурд»

Комедия про то, как в российскую тюрьму приехали ревизоры

Где/когда: Premier — с 12 мая 2022, 16+

Российские стриминги тоже подготовились к маю. Онлайн-сервис Premier выпустит свою премьеру 12 мая. Нас ждёт оригинальный 8-серийный комедийный телесериал под интригующим названием «Абсурд». Сюжет комедии разворачивается в отдалённой российской тюрьме, в которую с проверкой едет комиссия из Евросоюза (в этом отдельный абсурд с учётом современных реалий). Она будет оценивать как состояние здания, так и условия пребывания осуждённых. Вот только тюрьма находится в самой старой каменной постройке Сибири. Чтобы не опозориться перед делегацией, находчивый генерал Хоботов из Москвы придумывает, на его взгляд, гениальное решение: всех заключённых на время проверки отправить под конвоем объезжать Россию на поезде, а вместо них в тюрьму поместить специально нанятых актёров. Поначалу всё идёт гладко, но вскоре как это часто бывает, появляются непредвиденные обстоятельства. В главных ролях: Андрей Мерзликин, Алексей Маклаков, Юрий Чурсин, Иван Мамонов и Анна Старшенбаум.



«Змей в Эссексе» / «The Essex Serpent»

Экранизация романа-бестселлера Сары Перри Где/когда: Apple TV+ — с 13 мая 2022, 18+

Громкая британская телесериальная премьера середины мая на стрим-сервисе Apple TV+ — экранизация одноимённого романа-бестселлера Сары Перри 2016 года — «Змей в Эссексе», который на Туманном Альбионе провозгласили чуть ли не лучшим литературным произведением наших дней. Действие происходит в конце 19 века, времена викторианской Англии. Научно-технический прогресс набирает темпы, вовсю идут дебаты по медицинским вопросам. Эмансипированная вдова Кора Сиборн после смерти мужа решает покинуть Лондон и перебраться в уютную деревушку в графстве Эссекс, где местным викарием служит Уилл Рэнсом. Её внимание привлекают местные поверья о мифическом существе — Эссекском змее.

Писательница Сара Перри создала изящный, умный, с литературной игрой роман, который принимает самые разные обличия — то детектива, то любовной истории, а то и романа нравов. То же удалось перенести на экран и создателям 6-серийной экранизации, в которой зрители найдут и остроумных диккенсовских нищих, и любовные сцены а-ля Лоуренс, и поэтичные описания природы, которые по стилистике, пожалуй, ближе к Гамсуну или Тургеневу. В главных ролях — Том Хиддлстон и Клэр Дэйнс, заменившая выбывшую из проекта Киру Найтли.



«Жена путешественника во времени» / «The Time Traveler’s Wife»

Телеадаптация одноимённого романа Где/когда: HBO — с 15 мая 2022, 16+

Ещё одна экранизация подоспела в середине мая и тоже знаменитого романа-бестселлера. 15 мая в эфире американской медиа-империи HBO состоится премьера фантастической мелодрамы «Жена путешественника во времени». Все помнят нашумевший фильм 2009 года, снятый по мотивам романа Одри Ниффенеггер 2003 года. Теперь нас ждёт адаптация в формате телесериала из 6 эпизодов, по крайней мере в 1-м сезоне, как обещают продюсеры. Если кто забыл или пропустил: главный герой по имени Генри страдает редким генетическим заболеванием, из-за которого постоянно перемещается во времени. Он посещает свою жену Клэр в разные моменты её жизни. Генри и Клэр знакомятся, когда ей шесть, а ему — тридцать шесть, а женятся, когда ей двадцать три, а ему — тридцать один. Новую адаптацию литературной классики 21 века снял один из режиссёров «Игры престолов» — Дэвид Наттер. Главные роли на этот раз исполняют Тео Джеймс и Роуз Лесли, кстати, тоже сыгравшая в упомянутой «Игре престолов».



«Анджелин» / «Angelyne»

Байопик про королеву билбордов 80-х Где/когда: Peacock — с 19 мая 2022, 18+

Большая телепремьера нас поджидает и в каталоге стрим-сервиса Peacock, который 19 мая выложит биографическую драму «Анджелин». Рени Голдберг родилась в Польше в 1950-е. Переехав в Лос-Анджелес, она создала образ шикарной блондинки Анджелины, стала размещать свои фотографии на билбордах и превратила себя в поп-икону. Никто не знал, кто такая Анджелина, но, когда она разъезжала по Голливуду в своём розовом кадиллаке, её узнавали все, потому что видели снимки Анджелины на билбордах. Возможно, Анджелин, актрису категории D, сейчас уже и не помнят, но зрительная память надолго сохранила её эпатажную уличную рекламу, в которой она представала на ярком розовом Corvette.

Телесериал «Анджелин» Peacock заказал много лет тому назад, но вездесущая пандемия сдвинула сроки съёмок и производства и проект оказался готов только сейчас. Главную роль в мини-сериале сыграла Эмми Россам, знакомая многим по телесериалу «Бесстыжие», а компанию ей составили: Мартин Фриман, Хамиш Линклейтер, Дэвид Храмхолц, Лукас Гейдж, Майкл Ангарано и Алекс Карповски.



«Ночное небо» / «Night Sky»

Фантастический детектив про временной портал Где/когда: Amazon Prime Video — с 20 мая 2022, 16+

Что бы вы сделали, если бы у вас был доступ в другой мир? Например, в пустынную планету, доступ к которой из секретной комнаты есть только у вас. Расскажете ли вы об этом кому-нибудь? Как часто бы вы посещали эту планету? Герои научно-фантастического сериала «Ночное небо» получат возможность ответить на эти вопросы. Мини-сериал рассказывает о паре пенсионеров Ирен и Франклине Йорках, которые десятилетиями сохраняли свою космическую тайну, пока в их жизни не появился молодой человек, ставящий под сомнение всё, что они когда-то знали и видели.

Сериал «Ночное небо» создан новичком Холденом Миллером, а режиссёрами являются Хуан Хосе Кампанелла («Тайна в их глазах») и тандем Роберта Пульчини и Шари Спрингер Берман («Американское великолепие»). В главных ролях: Сисси Спейсек и Дж. К. Симмонс.



«Amore More»

Первое в России драмеди о свободных отношениях Где/когда: KION — с 20 мая 2022, 18+

Во второй половине мая на отечественном стрим-сервисе KION появится первое в России драмеди о свободных отношениях «Amore More», которое явно претендует на звание одного из самых откровенных сериалов этой весны. Это первый проект в российском кино, исследующий феномен полиамории. Главные герои — две пары молодых людей, у которых весьма запутанные отношения. Остроумное драмеди «Amore More» предлагает свежий и неожиданный ответ на вопрос «Что такое любовь и можно ли построить отношения, если вас больше, чем двое?».

Роли в сериале исполнили Яна Гладких, Александра Урсуляк, Юрий Чурсин, Андрей Бурковский, Ксения Кутепова, Степан Девонин, Виктория Корлякова, Максим Диденко и многие другие. Сценарий сериала написала Юлия Тупикина («Довлатов»). Режиссёр — Яна Гладких.

«Мне интересно, что происходит с институтом семьи сегодня. Люди ищут новые формы союзов и, что интересно, находят. На мой взгляд, самое страшное — прожить чужую жизнь, идти по проторенной кем-то до тебя дороге не задумываясь, а что же нужно именно тебе», — говорит Гладких.



Фото: предоставлено пресс-службой KION Поделиться Поделиться





«Домашнее поле»

Спортивная драма о женщине в мужском футболе Где/когда: more.tv — с 26 мая 2022, 16+

Ещё один отечественный релиз — спортивная драма «Домашнее поле», стартующая на стрим-сервисе more.tv — новый проект в линейке more originals, куда входят такие хиты, как «Чики», «Псих», Happy End и «Трудные подростки». Это первый сериал компании Hype Film («Спутник», «Казнь», «Петровы в гриппе»).

Елена Волкова была успешным тренером женской футбольной команды. Но однажды её исключительную экспертизу и сумасшедшую преданность делу заметил руководитель футбольного клуба «Красный ястреб» Антон Данин. И предложил возглавить мужскую команду. Теперь она должна заставить чужой мир играть по своим правилам. Главные роли исполнили Светлана Устинова, Максим Матвеев и Иван Янковский.



«Оби-Ван Кеноби» / «Obi-Wan Kenobi»

Персональный спин-офф Оби-Ван Кеноби из «Звёздных войн» Где/когда: Disney+ — с 27 мая 2022, 16+

Продолжает расширяться вселенная «Звёздных войн» на стрим-сервисе Disney+ и 27 мая всю многомиллиардную армию преданных фанатов ждёт новый спин-офф — теперь уже про самого Оби-Ван Кеноби, ради которого к роли вернулся даже сам Юэн Макгрегор, игравший его в трилогии «Звёздных войн» начала «нулевых». Действие мини-сериала образца 2022 года разворачивается на Татуине через десять лет после событий «Мести ситхов» (и примерно за десять лет до «Новой надежды»), где джедай Оби-Ван Кеноби присматривает за очень юным Люком Скайуокером.

Также из оригинальной трилогии вернулись Хейден Кристенсен, здесь играющий Дарта Вейдера, и Джоэл Эдгертон и Бонни Писсе (повторяющие свои роли Оуэна и Беру), в то время как среди новичков: Кумэйл Нанджиани, Индира Варма, Руперт Френд, Майя Эрскин, Бенни Сафди и О’Ши Джексон-младший. Дебора Чоу, которая работала над «Мандалорцем», полностью срежиссировала все 6 серий этого телепроекта, а сценарии написаны Джоби Гарольдом, которого наняли, чтобы переписать скрипт после того, как Диснею не понравилось то, что писал Хоссейн Амини (из-за этого и остановили производство сериала в начале 2020 года, что породило слухи об отмене спин-оффа про Оби-Ван Кеноби).



«Очень странные дела» / «Stranger Things»

Главный подростковый ретро-хоррор снова с нами Где/когда: Netflix — с 27 мая 2022, 16+

27 мая состоится настоящая битва гигантов — Disney+ и Netflix, который выложит для своих подписчиков долгожданный (после трёхлетнего перерыва) 4-й сезон «Очень странных дел». Несмотря на долгую разлуку зрителей с проектом действие в сериале, однако, начинается всего через шесть месяцев после финала 3-го сезона, и Хокинсу остаётся немного времени, чтобы провести время в Калифорнии и в российской тюрьме, где содержится всё ещё живой Хоппер (его по-прежнему играет Дэвид Харбор). Мы увидим резко повзрослевших любимых детей-героев, которые стали полноценными половозрелыми актёрами за годы съёмок. Среди новых лиц в этом сезоне — Роберт Инглунд (да, тот самый актёр, который играл Фредди Крюгера), Эдуардо Франко, Мейсон Дай, Том Влашиха и Джейми Кэмпбелл Бауэр.

Кстати, каждый эпизод 4-го сезона «Очень странных дел» стоил 30 миллионов долларов. Вероятно, это связано с выросшим размахом шоу: гонорар актёров увеличился, к касту присоединились новые артисты, а действие сериала происходит в разных частях света — в России и в Калифорнии. С таким бюджетом «Очень странные дела» становятся самым дорогим сериалом на сегодняшний день, обогнав даже «Игру престолов».

Создатели сериала братья Дафферы рассказали, что у них в планах сделать несколько спин-оффов «Очень странных дел», после завершения оригинальной истории — она зафиналится 5-м сезоном, который Netflix уже заказал.



«Пистолет» / «Pistol»

Музыкальная история Sex Pistols Где/когда: Hulu — с 31 мая 2022, 18+

Ну а последний день этой неспокойной весны 2022 года подарит нам ещё один знаковый мини-сериал — на этот раз муздраму о культовой британской панк-группе Sex Pistols, которую снял лично Дэнни Бойл («На игле», «Миллионер из трущоб»). Сюжет проекта Hulu строится вокруг истории жизни Стива Джонса, в частности, три его года в качестве гитариста-основателя Sex Pistols. Сценарист Крейг Пирс адаптировал мемуары Джонса 2017 года «Одинокий мальчик». Тоби Уоллес играет Стива Джонса, Энсон Бун — фронтмена Джона Лайдона (он же Джонни Роттен), Луи Партридж и Кристиан Лис в роли басистов Сида Вишеса и Глена Мэтлока соответственно, и Джейкоб Слейтер в роли барабанщика Пола Кука. Среди остального актёрского состава появляются Сидни Чендлер (в роли рокера Крисси Хайнд), Талула Райли и Мэйси Уильямс (в роли новаторов панк-моды Вивьен Вествуд и Джордан соответственно), Эмма Эпплтон (в роли Нэнси Спанджен) и Томас Броди-Сангстер в роли импресарио/менеджера Малкольма Макларена. И, несмотря на проигранный судебный иск, поданный реальным Джоном Лайдоном, который был недоволен тем, что его лично не привлекли к созданию мини-сериала, «Пистолет» не только расскажет о легендарных панках Sex Pistols, но и подарит зрителям оригинальную музыку коллектива.



Андрей Смирнов, специально для «Фонтанки.ру»

