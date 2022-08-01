15 лучших телесериалов августа: выбор «Фонтанки»

Фото: Скриншот трейлера/youtube.com Поделиться Поделиться





Наконец-то наступил август, когда выходят самые ожидаемые сериалы лета: «Песочный человек» от Нила Геймана, очередной спин-офф «Ходячих мертвецов», история женского подвида Халка, байопик Майка Тайсона, новая история из вселенной «Звёздных войн» и, конечно же, приквел «Игры престолов»!

«Бивис и Батт—Хед» / «Mike Judge's Beavis and Butt-Head» Культовая стёбная анимация из 90-х

Где/когда: Paramount+ — с 4 августа 2022

Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что большинство зрителей поколения 90-х выросли на стёбных чуваках Бивисе и Батт-Хеде, чьи рисованные похождения под музыку MTV будоражили умы и воображение на протяжении целых 8 сезонов. Прошло 20 лет, и мультсериал расконсервировали с помощью его же создателя — сценариста, продюсера и режиссёра Майка Джаджа, который и подарил те самые незабываемые голоса обоим центральным персонажам — подросткам Бивису и Батт-Хеду, живущим в вымышленном городке Хайленд, штат Техас. Новый перезапуск популярной взрослой анимации 1990-х, где главные герои снова сидят у телевизора, а ещё творят разные глупости — пытаются сверлить дрелью в носу, сплавляются по реке на бревне и обматываются туалетной бумагой, — стартует на стрим-сервисе Paramount+ с 4 августа (кстати, его библиотека обзавелась и всеми предыдущими сериями мультшоу), причём стриминг заказал Джаджу сразу два новых сезона! А вы говорите, по 90-м скучают только в России!



Автор: youtube.com

«Песочный человек» / «The Sandman»

Экранизация одноимённых графических романов Нила Геймана

Где/когда: Netflix — с 5 августа 2022

«Песочный человек» — долгожданная экранизация одноимённого хитового комикса популярного американского писателя Нила Геймана, который переосмыслил и перезапустил историю «Песочного человека» в конце 80-х. Автору удалось создать завораживающую сагу о древних сущностях, которые ведут себя как живые люди со своими характерами и капризами, а ещё пытаются приспособиться к современности. По этому же принципу будут написаны знаменитые романы «Американские боги» и «Сыновья Ананси».



Если коротко напомнить сюжет, то в результате тайного ритуала повелитель снов Морфей оказывается в плену у оккультиста. Спустя 70 лет ему удаётся бежать. В его отсутствие мир сильно изменился. Теперь Морфею предстоит вернуть былую силу, возродить своё царство и понять, как изменился он сам.

«Песочного человека» пытались перенести на экран десятилетиями, но всё не получалось. И вот Netflix привлёк неплохую команду во главе с самим Гейманом, а также сценаристом франшизы про Бэтмена — Дэвидом С. Гойером и Алланом Хейнбергом, писавшим скрипты к половине крутых телесериалов последних десятилетий. Фанаты уже в нетерпении увидеть, что же получилось в тёмной телевселенной «Песочного человека», в которой главную роль исполнил Том Стёрридж. Кстати, каст у шоу впечатляет: компанию Стёрриджу составят Стивен Фрай, Джоэли Ричардсон, Гвендолин Кристи, Чарльз Дэнс, Дэвид Тьюлис, Марк Хэмилл и многие другие.



Автор: youtube.com

«Закрыть гештальт»

Мистическая комедия об отцах и детях

Где/когда: Кинопоиск и Okko — с 11 августа 2022

Сразу два отечественных стрим-сервиса 11 августа приступят к показу нового многообещающего телесериала, который прошумел на недавнем фестивале «Пилот» в Иваново, — «Закрыть гештальт». Создатели комедии «Проект «Анна Николаевна» режиссёр Максим Пежемский, сценарист Дмитрий Лемешев и шоураннер Дмитрий Нелидов представляют историю о назойливых душах, которые никак не могут обрести покой и пристают к единственному человеку, способному их увидеть.



Чудом уцелев после падения с 20-го этажа, менеджер автосалона Федор Ярцев обретает необычный дар: теперь он видит призраков. Злопамятная тёща и школьный физрук, бандит из девяностых и пожилая интеллигентка — кто только ни будет донимать Фёдора своими незаконченными делами. Даже его собственный юный отец, пропавший в 20 лет. Герой невольно станет посредником между мирами и поможет заблудшим душам отправиться куда следует. А заодно наладит отношения с папой, которого прежде не знал, и закроет гештальты, о существовании которых даже не подозревал.



Главные роли в сатирической драмеди сыграли Александр Ильин-младший («Интерны», «Петровы в гриппе») и Денис Власенко («Happy End», «И снова здравствуйте!»), а компанию им составили Юлия Ауг, Фёдор Лавров, Павел Майков, Дмитрий Лысенков, Анастасия Крылова, Евгения Дмитриева, Николай Шрайбер, Александр Баширов, Ирина Носова и другие.



Автор: youtube.com

«Пять дней после катастрофы» / «Five Days at Memorial»



Драма о последствиях урагана «Катрина»

Где/когда: Apple TV+ — с 12 августа 2022

Для Apple TV+ август будет ударным месяцем — на этом стрим-сервисе стартуют сразу несколько громких телепроектов. Один из них — мини-сериал «Пять дней после катастрофы», основанный на реальных событиях, случившихся во время урагана «Катрина» в Новом Орлеане в августе 2005 года. Тогда в результате наводнения отключилось электричество и резко усилилась жара, измученным сотрудникам больницы пришлось принимать тяжёлые, мучительные решения.



В основе сериала — одноимённая документальная книга Шери Финк, которую адаптировали под 8-серийный проект Джон Ридли («Двенадцать лет рабства») и Карлтон Кьюз («Остаться в живых»). В главных ролях: Вера Фармига (американская актриса с украинскими корнями), Корнелиус Смит-мл., Черри Джонс, Одеперо Одуйе, Роберт Пайн, У. Эрл Браун и Джули Энн Эмери.



Автор: youtube.com

«Их собственная лига» / «A League of Their Own»

Ремейк одноимённой женской спортивной комедии

Где/когда: Amazon Prime Video — с 12 августа 2022

12 августа на Amazon Prime Video выйдет сериал «Их собственная лига», ремейк одноимённого фильма с Томом Хэнксом, Джиной Дэвис и Мадонной, который сняла в 1992 году Пенни Маршалл. Напомним, что оригинальная версия рассказывала о Джимми Дугане — бывшем бейсболисте, чьи славные дни в Большой лиге уже миновали. Его приглашают тренером в женскую Бейсбольную лигу, созданную в 1943 году, когда все мужчины были на войне. Видя отчаянное стремление и решительность своих подопечных, он забывает о своём пессимизме и обретает уверенность в себе и своей команде.



Фильм Пенни Маршалл уже переносили на телеэкран в 1993 году в виде телесериала CBS, где он быстро провалился по рейтингам, и его сняли с эфира сразу после 3-й серии. И вот Amazon решил освежить сценарий и снять ту же историю, но исключительно в афроамериканских тонах. Роль Тома Хэнкса досталась Нику Офферману из крутого ситкома «Парки и Зоны отдыха», из фильма 1992 года появится Рози О’Доннелл, ну а главную роль исполнила популярная нынче комик и актриса Эбби Джейкобсон («Брод Сити»), которая, кстати, выступила одной из сценаристок телепроекта.



Фото: youtube.com Поделиться Поделиться





«Истории ходячих мертвецов» / «Tales of the Walking Dead»

Спин-офф того самого сериала про зомби-апокалипсис

Где/когда: AMC — с 14 августа 2022

Наверное, уже и про культовый телесериал «Ходячие мертвецы» целое поколение может сказать: я вырос на этом шоу! Ну а «Ходячие мертвецы» не заканчиваются 11-м сезоном: создатели зомби-эпопеи в середине августа выпускают четвёртый спин-офф. Он получил название «Истории ходячих мертвецов» и состоит из 6 часовых серий, не связанных единым сюжетом.



Сюжеты держатся в тайне, каст везде будет новый, кроме некоторых перманентных персонажей из других телесериалов вселенной «Ходячих мертвецов». В «Историях» появятся Энтони Эдвардс, Терри Крюс, Оливия Манн, Саманта Мортон (одна из тех самых знакомых лиц оригинального сериала), Поппи Лю, Джесси Ашер, Паркер Поузи, Эмбет Дэвидц и Джиллиан Белл.



Автор: youtube.com

«Женщина—Халк: Адвокат» / «She-Hulk: Attorney at Law»

Женская версия Халка в атаке

Где/когда: Disney+ — с 17 августа 2022

Очередной телесериал из разросшейся до бескрайности кино и телевселенной Marvel. После переливания крови двоюродная сестра Брюса Бэннера, того самого Халка, юристка Дженнифер Уолтерс, получает способность во время стресса перевоплощаться в сверхсильное существо. Дженнифер предстоит научиться управлять этим даром и применять его во благо и при этом продолжать работать в недавно созданном Отделе по правам сверхлюдей.

Комедия про кузину Халка станет восьмым телесериалом общей комикс-франшизы Marvel и продолжит блок новых персонажей так называемой четвёртой фазы Вселенной. Шоу описывается создателями как юридическая комедия в стиле популярного телесериала из 90-х — «Элли Макбил». Для Marvel это неожиданный шаг, если сравнивать с предыдущими проектами, в которых сюжет был сосредоточен на мрачных личностных проблемах героя или на катастрофах в мире. В главных ролях — сам Халк в исполнении Марка Руффало, а также его сестра, которую сыграла звезда телесериала «Тёмное дитя» Татьяна Маслани. А ещё в телесериале будут Тим Рот, Рене Голдсберри и Джамила Джамил.



Автор: youtube.com

«Стая»

Драма о перевоспитании

Где/когда: more.tv — с 18 августа 2022

Отечественный стрим-сервис more.tv пополняет свою линейку Originals новым телесериалом — драмой «Стая».

Юные правонарушители в рамках экспериментальной программы отправляются в горы. Они настолько разные, что вряд ли когда-нибудь встретились бы в обычной жизни. Каждый — яркая личность со своей мрачной историей. Каждому придётся по-новому раскрыться в диких условиях. Им предстоит проложить тропу через опасный горный перевал под контролем психолога-воспитателя Риты. Все меняется, когда ночью в палаточном лагере происходит трагедия. Подростки понимают, что будут главными подозреваемыми, и решают бежать, взяв Риту в заложницы. На их поиски отправляются муж Риты и отец одного из ребят, не подозревая, что им предстоит узнать и с чем столкнуться. Харизматичные юные герои посреди дикой природы начинают строить новую жизнь и превращаются в настоящую «стаю». Правда, в команде есть тот, кто никогда не должен был оказаться в экспедиции — человек, который раскроет в ребятах самые темные стороны.



В проекте играют Агата Муцениеце, Макар Запорожский, Павел Табаков, Анастасия Красовская, Александр Робак и другие.



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«Плохие сёстры» / «Bad Sisters»

Британский ремейк забавного бельгийского телесериала

Где/когда: Apple TV+ — с 19 августа 2022

И вновь новинка Apple TV+, кстати, продолжающего вовсю оставаться в России, — «Плохие сёстры». Можно смело сказать, что это смесь чёрной комедии и триллера, рассказывающего о сёстрах Гарви, пытающихся разгадать загадочное убийство, с которым связан их зять. Британский сериал основан на бельгийском бестселлере Малин-Сары Гозин «Клан», но теперь события перенесены аж на Ирландское побережье.

Четыре сестры Гарви очень рано осиротели и вынуждены были научиться заботиться друг о друге самостоятельно. Поэтому теперь они не просто семья, а настоящая банда, которая защищает себя всеми законными и незаконными способами. Роли сестёр Гарви в сериале исполнили Энн-Мэри Дафф («Суфражистка»), Ева Бертистл («Бруклин»), Сара Грин («Однажды в Ирландии») и Ив Хьюсон («Мотылёк»). Кроме того, в сериале появятся Клас Банг («Дракула») и Брин Глисон («Острые козырьки»).



Автор: youtube.com

«Эхо» / «Echoes»

Триллер о близнецах с секретом

Где/когда: Netflix — с 19 августа 2022

Netflix, который терпит убытки за убытками, пытается хоть как-то привлечь новую аудиторию, поэтому делает ставку и на формат мини-сериалов. Во второй половине августа нас ждёт «Эхо» — детективный триллер об однояйцевых близнецах, которых связывает опасный секрет. Ещё в детстве Лени и Джина тайно поменялись жизнями (а потом домами, мужьями и даже ребёнком), и все было под контролем, пока одна из сестёр не пропала.

Ради роли близнецов раздвоилась актриса Мишель Монахан. Постановщиком выступила Ванесса Гази. В остальных ролях саспенса месяца снялись Мэтт Бомер и Дэниел Сунджата.



Автор: youtube.com

«Дом Дракона» / «House of the Dragon»

Приквел «Игры престолов»

Где/когда: HBO — с 21 августа 2022 (с 22 августа в Амедиатеке)

Медиаимперия HBO подготовила одну, зато какую телепремьеру — самый обсуждаемый проект года: приквел самого масштабного сериала 2010-х «Игра престолов». История разворачивается за 200 лет до событий саги «Песнь льда и пламени». Таргариены правят Семью Королевствами и находятся на грани гражданской войны. Король Визерис к ужасу подданных объявляет своей наследницей дочь Рейниру. Она должна стать первой женщиной, которая взойдёт на Железный трон, но слишком многим это не по нраву. Судьба королевства висит на волоске.



Предыстория «Игры престолов» снята по мотивам романа Джорджа Мартина «Пламя и Кровь». В соавторстве с Джорджем Мартином сценарий проекта написал Райан Кондал. Пилотную серию и несколько других эпизодов поставил Мигель Сапочник, работавший над пятым и шестым сезонами «Игры престолов». Ключевые персонажи «Дома Дракона» — Деймон Таргариен и принцесса Рейнира Таргариен, которых сыграли Мэтт Смит и Эмма Д’Арси.



Автор: youtube.com

«Майк» / «Mike»

Байопик Майка Тайсона

Где/когда: Hulu — с 25 августа 2022

Большая премьера на потоковом сервисе Hulu в конце августа — биографическая драма о жизни и карьере чемпиона в тяжёлом весе Майка Тайсона. 8-серийный телесериал уже оскандалился на стадии производства — сам спортсмен не был приглашён для участия в создании шоу, поэтому пришёл в ярость от новостей о том, что про него снимают сериал. В итоге Майк Тайсон официально выступил против сериала и призвал его не смотреть.



Так или иначе, над проектом работала серьёзная команда — во главе с создателями добротного фильма «Я, Тоня» — сценарист Стивен Роджерс и режиссёр Крэйг Гиллеспи. Майка Тайсона сыграл Треванте Роудс, знакомый по фильму «Лунный свет». В остальных ролях: Расселл Хорнсби (сыграл легендарного промоутера Майка Тайсона — Дона Кинга), Харви Кейтель (сыграл легендарного тренера Тайсона — Каса Д’Амато) и Лора Хэрриер (в роли актрисы Робин Гивенс, побывавшей замужем за Тайсоном).



Автор: youtube.com

«Видеть» / «See»

Финальная глава постапокалиптического шоу о незрячих племенах

Где/когда: Apple TV+ — с 26 августа 2022

Пока Джейсон Момоа воссоединяется с Беном Аффлеком для съемок в грядущем «Аквамене», его телесериал «Видеть» на стрим-сервисе Apple TV+ выходит со свежим, и финальным, третьим сезоном. Действие разворачивается в жестоком и примитивном будущем, через сотни лет после того, как человечество потеряло способность видеть. Джейсон Момоа в роли брутального племенного воина по имени Баба Восс пытается защитить своих детей, которые внезапно родились зрячими и спровоцировали хаос.

За два сезона американский сериал сумел собрать свою армию поклонников, а из-за участия в нём Джейсона Момоа и сюжета о противостоянии племён и их правителей друг с другом «Видеть» давно окрестили новой «Игрой престолов», у которой теперь ещё и собственный приквел появится в телеэфире. Помимо звезды «Аквамена» в третьем сезоне снялись Сильвия Хукс («Бегущий по лезвию 2049»), Гера Хилмарсдоттир («Хроники хищных городов»), Кристиан Камарго («Декстер») и другие.



Автор: youtube.com

«Пациент» / «The Patient»

Триллер о психотерапевте, получившем самого странного клиента в своей практике

Где/когда: Hulu — с 30 августа 2022

Ещё один мини-сериал нас ожидает в конце августа — премьера стрим-сервиса Hulu «Пациент». Сюжет таков: после потери жены психотерапевт Александер с головой уходит в работу. На одной из сессий его новый пациент признаётся, что убивает людей… И перед психотерапевтом встаёт дилемма: как быть с признаниями пациента-киллера?..



Психологический триллер «Пациент» придумали авторы знаменитого шпионского телесериала «Американцы»: Джоэль Филдс и Джозеф Вайсберг. Психотерапевта играет Стив Карелл, а пациента-киллера, требующего, чтобы его излечили от побуждений к убийствам, — Донал Глисон.



Автор: youtube.com

«Андор» / «Andor»

Приключения разведчика Кассиана Андора в годы формирования Сопротивления

Где/когда: Disney+ — с 31 августа 2022

Завершится лето-2022 премьерой очередного спин-оффа телевселенной «Звёздных войн» — сериалом «Андор». Это приквел к фильму «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» 2016 года, и рассказывает он о Кассиане Андоре, разведчике повстанческой армии.



Действие нового телесериала происходит во времена формирования Сопротивления, примерно за пять лет до событий, показанных в полнометражной ленте. Сценарий написали голливудский ветеран — Тони Гилрой, а также Бо Уиллимон («Карточный домик») и Стивен Шифф («Американцы»), а режиссёрскую группу возглавил Тоби Хэйнс («Чёрное зеркало»). Диего Луна вернулся к роли Андора. Компанию ему составили: Стеллан Скарсгард, Фиона Шоу, Женевьев О’Рейли, Форест Уитакер и Алан Тьюдик (голос дроида K-2SO).



Автор: youtube.com

Андрей Смирнов, специально для «Фонтанки.ру»

