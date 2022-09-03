15 лучших телесериалов сентября: выбор «Фонтанки»

Сентябрь оставит глубокий след в вашей памяти, ведь такого обилия отличных телесериалов в течение одного месяца вы ещё не видели: новая экранизация «Властелина колец», ремейк «Американского жиголо», новые сезоны «Рассказа служанки» и «Атланты», перенесённый на сентябрь спин-офф «Звёздных войн» — «Андор». А уж сколько нового российского телеконтента: от «Стаи» и «Горемыки» до «1703» и «Надвое» с Козловским и Петровым. «Фонтанка» выбрала 15 топовых сериалов начала осени 2022-го.



«Властелин колец: Кольца власти» / «The Lord of the Rings: The Rings of Power»



Приквел «Властелина колец»

Где/когда: Amazon Prime Video — с 1 сентября 2022

Итак, осень начинается с грандиозного проекта — новая адаптация культового произведения Толкина задумывалась как ответ пресловутой «Игре престолов». Стрим-сервисы Amazon и Netflix торговались за возможность приобрести права на экранизацию романов. В конце концов, победил Amazon, купивший их за 250 миллионов долларов плюс ещё 1 миллиард на производство аж 5 сезонов по циклу «Властелин колец». Технически мы увидим настоящий приквел «Властелина колец», действие которого разворачивается за несколько тысячелетий до событий двух трилогий Питера Джексона, то есть во времена, когда были созданы Кольца власти и пало королевство Нуменор.



«Кольца власти» основаны на приложениях Толкина к «Властелину колец», так что перед нами не дословная экранизация, а проект по мотивам произведений Профессора, в котором есть новые герои и новые сюжетные ходы. Так или иначе, консультантом нового телешоу «Властелин колец: Кольцо власти» выступил Саймон Толкин, писатель-фантаст и внук Дж.Р.Р.Толкина. Если коротко о сюжете и без чрезмерной детализации, то мы увидим, как герои вынуждены противостоять возрождению зла в Средиземье.

Ещё на стадии производства и выхода первых промоматериалов сериал уже вызвал массу недовольства преданных фанатов, следящих за бережным обращением с наследием Толкина и считающих экранизации Питера Джексона эталонными. Основные претензии: от наличия чернокожих персонажей, чего не было в оригинале, до недопустимой фривольной эксплуатации вселенных Толкина.



«Хорошая борьба» / «The Good Fight»

Энергичный спин-офф «Хорошей жены» как кинолетопись эпохи Трампа

Где/когда: Paramount + — с 8 сентября 2022

Грустная новость для всех поклонников телевселенной адвокатов Чикаго, а именно сериала «Хорошая жена» и его спин-оффа «Хорошая борьба» — стримминг Paramount + 8 сентября выложит финальный 6-й сезон приключений Дайан Локхарт. Главные героини — адвокатессы Дайан Локхарт и Лиз Реддик продолжают бороться за звание лучших адвокатов Чикаго, а заодно противостоять всем видам прессинга на их фирму. Несломленных дам юридической дедовщины играют блистательные Кристин Барански и Одра МакДональд. В финальных сериях среди новичков появятся Андре Брауэр и Джон Слэттери, ну а, к радости поклонников оригинального сериала, на пару эпизодов заглянет и сам Алан Камминг в роли всё того же оголтелого политтехнолога и пиарщика Элая Голда.



«Что делать женщине, если у неё два любовника, а выбрать нужно одного»

Драмеди по повести Александра Цыпкина

Где/когда: Okko — с 8 сентября 2022

Очередная многообещающая сериальная новинка в виде экранизации забавной повести небезызвестного Александра Цыпкина — на российском онлайн-кинотеатре Okko с 8 сентября стартует шоу с длиннющим названием «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного». Главная героиня — успешная адвокатша Анна (Елена Лядова), которая собирается выбрать «мужа на три месяца», поскольку ей нужен постоянный секс и «громоотвод». В финале её отбора два идеальных варианта — молодой технократ-педант (Антон Филиппенко) и возрастной бизнесмен-гуляка (Гоша Куценко). Если вы знакомы с творчеством Цыпкина, то уже понимаете, чего ожидать от этого комедийного телесериала. Но всех кинообозревателей мучает один вопрос: телесериал снимал театральный режиссёр Алексей Кузмин-Тарасов, не ждать ли нам теперь спектакля «по мотивам»?



«Стая»

Молодёжная драма о выживании

Где/когда: more.tv — с 9 сентября 2022

Другой отечественный стрим-сервис в начале сентября представит свою эксклюзивную новинку — молодёжный survival-сериал «Стая». Сотрудница ФСИН Рита в исполнении Агаты Муцениеце решает дать второй шанс группе подростков и отправляется с ними в поход в горы Кавказа, но всё идёт не по плану — подростки берут Риту в заложники. «Стая» — это российская адаптация популярного немецкого сериала «Дикая республика» 2021 года.



В шоу помимо Агаты Муцениеце снялись Павел Табаков, Александр Робак, Анастасия Красовская и Макар Запорожский, которого мы подловили на кинофестивале «Волгоградский факел» и который на вопрос: «Как «Стая»?» ответил чётко и метко: «Было весело, но смотреть я не буду!». Так или иначе, режиссёр «Стаи» — Марк Горобец, который снял «Закрытую школу» и «Готовы на всё». Нам кажется, что посмотреть его новый телепроект всё-таки стоит.



«Русалки»

Атмосферный детектив с Петром Фёдоровым

Где/когда: Кинопоиск HD, Wink, Первый канал — с 10 сентября 2022

Ещё одна громкая российская теленовинка — детективный сериал «Русалки», который сначала стартует на стрим-сервисах Кинопоиск HD и Wink, а затем появится в эфире Первого канала. Проект — российская адаптация израильского телевизионного бестселлера «Mermaids» Шахера Могана, который на родине был признан критиками лучшим триллером и стал международным хитом.

По сюжету сестра-близнец главной героини Риты Майя исчезла 14 лет назад во время семейной поездки к морю. Неожиданно в дюнах обнаруживается её тело, и Рита (она работает следователем) вместе с новым напарником хочет распутать это дело несмотря на то, что официальное расследование поручают не им, а следователю Ольге Беловой. Неожиданно пропадает и семилетняя дочь Риты — и трагическая семейная история всё больше наполняется необъяснимым.



Сериал «Русалки» впервые был показан на фестивале «Пилот» в Иваново ещё в 2018 году, и вот спустя 4 года стал доступен зрителям. В ролях: Пётр Фёдоров, Иева Андреевайте, Михаил Горевой, Дарья Мороз, Мераб Нинидзе и др.



«Американский жиголо» / «American Gigolo»

Ремейк-сиквел культового фильма Пола Шредера

Где/когда: SHOWTIME — с 11 сентября 2022

В 1980 году на американские киноэкраны вышла картина, получившая впоследствии статус культовой — эротическая драма «Американский жиголо» режиссёра Пола Шредера, где главную роль исполнил тогда молодой и сексуальный Ричард Гир. Джулиан Кэй — профессиональный соблазнитель, причём самый высокооплачиваемый в Голливуде. Все у него идет хорошо, пока одну из клиенток Джулиана не находят мёртвой, а самого его начинают подозревать в убийстве. Картина произвела фурор и получила две номинации на «Золотой глобус». И вот спустя 40 лет Пол Шредер инициировал ремейк своей же ленты и выступил одним из сценаристов продолжения в виде телесериала.

Реабилитированный после 15-летнего тюремного заключения экс-жиголо Джулиан Кей пытается расследовать убийство, за которое он был осуждён — Джулиан отсидел за то, чего не совершал. Сиквел находился в разработке с 2016 года и руководил проектом великий кинопродюсер Джерри Брукхаймер. Снял шоу Дэвид Холландер, режиссёр таких популярных телепроектов как «Рэй Донован» и «Сердце». Ну а главную роль Американского жиголо на этот раз досталась мачо Джону Бернталу.



«Монарх» / «Monarch»

«Игра престолов» про звёздную семейку музыки кантри

Где/когда: FOX — с 11 сентября 2022

Следующий перспективный проект — новая муздрама телеканала FOX под названием «Монарх» о настоящей императрице музыки кантри в исполнении великой Сьюзен Сарандон. Шоу должно было выйти в эфир ещё в январе, но по неизвестным причинам было перенесено. Итак, нас ожидает музыкальная драма Джейсона Энслера, снявшего хоррор-сериал «Изгоняющий дьявола», о первой в Америке семье кантри-музыкантов — Romans. Главу династии, жёсткую королеву кантри Дотти Роман и сыграла обладательница «Оскара» Сьюзен Сарандон. Роль одной из дочерей — Николетт Роман, попытавшейся свергнуть маму с кантри-трона — исполнила номинантка на «Золотой глобус» Анна Фрил («Мёртвые до востребования»). В остальных ролях: Трэйси Эдкинс, Бет Дитто, Джошуа Сасс и Иниго Паскуаль. Сценарий «Монарха» написала Мелисса Лондон Хилферс, автор процедурной драмы «Инстинкт», а спродюсировал телебенефис Сьюзен Сарандон — Майкл Ройч, известный по своему другому успешному телесериалу «Дорогой доктор».



«Королева змей» / «The Serpent Queen»

История величайшей отравительницы — королевы Екатерины Медичи

Где/когда: Starz — с 11 сентября 2022

Американская кабельная телесеть Starz 11 сентября запустит в эфир свою громкую новинку сезона. Вообще Starz давно взял курс на гламуризацию всемирной истории и активно снимает телесериалы о знаменитых персонажах разных эпох — от Йорков до Тюдоров из английского Средневековья до времён романа Шадерло де Лакло «Опасные связи». И вот теперь нам явят сериал, который все давно ждали — байопик одной из самых страшных женщин европейской истории XVI века, королеве Франции Екатерине Медичи. Шоу получило название «Королева змей» и это экранизация биографического романа-бестселлера «Екатерина Медичи» писательницы Леони Фриды, изданного в 2003 году.

Историки называют Екатерину Медичи самой могущественной женщиной в Европе XVI века, ведь именно она управляла судьбами своих сыновей, королей Франции, в эпоху жутчайших гражданской и религиозных войн, самым запоминающимся эпизодом которых стала печально известная Варфоломеевская ночь в Париже 24 августа 1572 года, когда по приказу Медичи были вырезаны все противники католиков — французские протестанты, то есть гугеноты. Некоторые исследователи рассматривают политику Екатерины как отчаянные меры, чтобы сохранить династию Валуа на престоле любой ценой, а её покровительство искусству как попытку прославить монархию, престиж которой был в глубоком упадке. А ещё среди любимых методов королевы по устранению врагов были яды, поэтому она вошла в историю ещё и как «великая отравительница». Вот обо всём об этом и сняли байопик «Королева змей», где роль французской королевы сыграла прекрасная британская актриса Саманта Мортон.



«Рассказ служанки» / «The Handmaid’s Tale»

Продолжение антиутопии о борьбе с тоталитаризмом

Где/когда: Hulu — с 14 сентября 2022

В середине сентября мы увидим свежий, 5-й сезон, уже набившего оскомину телепроекта «Рассказ служанки» о борьбе феминизма с патриархальным социумом в иносказательной манере. 1-й сезон телесериала был снят по книге, а дальше пошла фантазия сценаристов, которая топчется на месте вот уже три сезона подряд. Итак, в новых сериях мы продолжим наблюдать, как главная героиня по имени Джун продолжает мстить всем, кто издевался над ней в Галааде. Тем временем овдовевшая Серена попытается поднять свой авторитет в Торонто, поскольку влияние Галаада проникает в Канаду. В главной роли — всё ещё Элизабет Мосс.



«Атланта» / «Atlanta»

Лучшая комедия про музиндустрию

Где/когда: FX — с 15 сентября 2022

Еще одна грустная новость для киноманов — сериал «Атланта» заканчивается и в середине сентября нам покажут финальный 4-й сезон. Главные герои — Эрн, Альфред, Дариус и Ван возвращаются в родной город в штат Джорджия после европейского тура и задаются важным вопросом: изменилась ли в их отсутствие Атланта или изменились они? Этому и будет посвящён прощальный сезон лучшего комедийного телепроекта о том, как стать звездой в r’n’b-индустрии с Дональдом Гловером в главной роли. Кстати, как отмечали многочисленные кинообозреватели, при всех своих сатирических достоинствах «Атланта» — это ещё и очередной манифест расового равноправия и целая хрестоматия афроамериканской культуры.



«Горемыки»

«Что нельзя людям, можно куклам»

Где/когда: Premier — с 16 сентября 2022

Отечественный онлайн-кинотеатр Premier 16 сентября запускает один из самых необычных российских телесериалов — «Горемыки». Остросатирический проект рассказывает историю трёх героев-кукол, которые живут в мире людей и вместе снимают квартиру. Они постоянно попадают в абсурдные ситуации: путешествие в запой, инопланетное вторжение, полёт в космос, побег из загробного мира и многое другое. Необычного соседа кукол играет режиссёр Юрий Быков. Сам же телесериал «Горемыки» снял Никита Тамаров. Роли в проекте исполнили куклы Гоша, Никита и Ефим Маратович. В «Горемыках» будут камео Варвары Шмыковой, Розы Хайруллиной и других. А вообще над шоу работала команда создателей мокьюментари-сериала «Миллионер из Балашихи».



«Ева, рожай!»

Женская комедия о предрассудках

Где/когда: START — с 20 сентября 2022

Видеосервис START также не остался в стороне и выпускает новинку — комедию «Ева, рожай!» от режиссёра Никиты Грамматикова. Ева — талантливая преподавательница танцев, и у неё есть все составляющие жизни свободной 38-летней женщины: любимая работа, регулярный любовник, квартира в ипотеку и безостановочные просьбы о помощи от родных. Казалось, так может продолжаться вечно. Но однажды Ева узнаёт, что любовь всей её жизни женился и стал отцом. Эта новость заставляет её изменить приоритеты и всерьёз заняться личной жизнью.



Роли исполняют Елена Подкаминская, Галина Польских, Алёна Хмельницкая, Анатолий Белый, Дмитрий Чеботарёв, Сергей Епишев, Елизавета Мартинес Карденас, Всеволод Болдин, Анастасия Микульчина, Полина Пахомова, Артём Ешкин, Павел Савинков, Наталья Ноздрина и другие.



«Эта Англия» / «This England»

Байопик Бориса Джонсона

Где/когда: Sky TV — с 21 сентября 2022

В конце сентября зрителей ждет телехроника о работе премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона во время первой волны коронавируса. Его роль исполнил мастер актёрских перевоплощений — Кеннет Брана. Среди основных действующих лиц — главный советник премьера Доминик Каммингс в исполнении Саймона Пэйсли Дэйя, глава казначейства Риши Сунак (его играет Шри Патель) и министр здравоохранения Мэттью Хэнкок (в его роли — Эндрю Бакан), которого общественность обвиняла в потере контроля над эпидемией.

Сценарист и режиссёр сериала — сам Майкл Уинтерботтом, снявший такие кинохиты как «Гол!» и «Жадность». Он должен был поставить все серии, однако из-за проблем со здоровьем выбыл из проекта. В итоге политдраму снимал режиссёр «Короны» и «Джейн Остин» Джулиан Джаррольд. «Эта Англия» — один из самых ожидаемых британских сериалов осеннего телесезона в Туманном Альбионе.



«Императрица» / «The Empress»

История императрицы Сиси

Где/когда: Netflix — с 29 сентября 2022

Ещё один громкий исторический телесериал нас ждёт в сентябре — на этот раз от стрим-сервиса Netflix, недавно отпраздновавшего своё 25-летие. Он продолжает продюсировать немецкий телеконтент и представляет оригинальный телесериал из Германии о жизни всенародно любимой принцессы Елизавете Баварской, супруги императора Австро-Венгрии Франца Иосифа I. Она также известна под уменьшительно-ласкательным именем Сиси, которым её называли родные и друзья, а также как Елизавета Австрийская. Сериал расскажет о трудном пути Сиси к трону и большой любви. Елизавету и Франца сыграли Деврим Лингнау и Филип Фруассан. Стоит отметить, что в угоду актуальной повестке сериал снят в экстремально феминистских настроениях, а Сиси сделали чуть ли не вождём борьбы европейских женщин за равноправие.



«1703»

Комедийный детектив про Петербург

Где/когда: Okko — сентябрь 2022

В сентябре на стриминге Okko выйдет очень необычный телесериал про Петербург — комедийный детектив «1703». В центре сюжета — Вадик, молодой опер из Москвы, который переводится в Петербург, потому что здесь живёт его невеста. В наставники Вадик получает старшего оперуполномоченного, капитана Гошу Колпакова, психованного суицидника и мизантропа, проживающего самый тёмный момент своей жизни. Двое напарников колесят по городу на Неве под Буланову и расследуют дело об исчезновении трупов молодых девушек из моргов и множество других странных петербургских дел. Сами создатели называют ленту «чёрной комедией города белых ночей».



Режиссёром «1703» выступил Сергей Сенцов, а главные роли в сериале исполнили Гоша Куценко, Кузьма Сапрыкин, Софья Лебедева, Павел Табаков, Варвара Феофанова, Андрей Федорцов, Николай Фоменко, Роза Хайруллина и другие.

Первый эпизод «1703» был показан в рамках конкурсной программы первого российского фестиваля стриминговых сервисов Originals+, где получил главный приз и был признан самым оригинальным сериалом. Также проект был награжден за оригинальную музыку, над которой работали Вадим Купэ (Вадим Карпенко) из объединения Gazgolder и Леван Авазашвили.



P.S. Ну, и в качестве, сюрприза — новый мелодраматический телесериал Валерия Тодоровского «Надвое» с Данилой Козловским и Александром Петровым, который также снимали в Петербурге. Точная дата выхода пока не известна, но точно в сентябре — на стрим-сервисах more.tv и Wink. Сюжет прост: Костя и Саня — лучшие друзья и коллеги. Командировка в Санкт-Петербург готовит им мимолётное знакомство с двумя девушками, которое полностью изменит их жизни.

