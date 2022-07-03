15 лучших телесериалов июля: выбор «Фонтанки»

На экранах — отпускной штиль, но мы постарались и докладываем: можно посмотреть «Список смертников» с Крисом Праттом, очередную телеадаптацию «Обители зла», а также «Мажора» с Павлом Прилучным и «Люсю» с Данилой Козловским.



«Список смертников» / The Terminal List

Шпионский боевик с Крисом Праттом

Где/когда: Amazon Prime Video — с 1 июля 2022

8 июля в мировой прокат выйдет долгожданное продолжение приключений персонажей Асгарда — новый фильм киновселенной Marvel «Тор: Любовь и Гром», где фанаты увидят и любимчиков в лицах Стражей Галактики. Ну а пока можно лицезреть Звёздного Лорда, то есть актёра Криса Пратта, в новом триллере «Список смертников». Его цифровой релиз состоялся 1 июля на Amazon Prime Video.



В центре сюжета — Джеймс Рис, член спецподразделения «морских котиков», группа которого попала в засаду во время секретной миссии, и в живых остался только он один. Вернувшись домой, Рис узнаёт о тайном сговоре и причастности к трагедии политических элит США. Используя свой опыт участия в спецоперациях, он начинает собственную миссию по персональному устранению врагов в высших эшелонах власти Вашингтона.



Новый сериал от режиссёра Антуана Фукуа «Список смертников» основан на одноимённом романе-бестселлере Джека Карра. Разработка телепроекта началась в 2020 году, но сами съёмки растянулись из-за пандемии. Главная роль досталась Крису Пратту, а компанию ему составили Тейлор Китч, Констанс Ву, Джинн Трипплхорн, Райли Кио и Патрик Шварценеггер.



«Необъявленная война» / The Undeclared War

Британский шпионский триллер про русских

Где/когда: Channel 4 / Stan. — с 30 июня / 1 июля 2022

В свете последних геополитических событий конвейер шпионских драм про «плохих русских» раскрутился на всю мощь! Как заявлено в пресс-релизе британского телеканала Channel 4, летом в их эфире состоится премьера самого главного мини-сериала сезона — шпионского триллера «Необъявленная война». Забегая вперёд, отметим, 1 июля телешоу появится на австралийском стрим-сервисе Stan, а с 18 августа — на американской VOD-платформе Peacock.



Грядущий 6-серийный проект расскажет о группе лучших аналитиков английской спецслужбы GCHQ, которые тайно работают над предотвращением массовой кибератаки, угрожающей повергнуть Великобританию в хаос. Нетрудно догадаться, что за адовой кибератакой стоит, как всегда, Россия.

Каст у сериала Питера Козмински интернациональный: от британцев — Саймон Пегг, Эдриан Лестер и Ханна Халик-Браун, от россиян — молодая звезда отечественных телеэкранов Герман Сегал («Красный призрак», «Пингвины моей мамы»), плюс ещё несколько знакомых нам фамилий из мира русского кино: Тинатин Далакишвили, Владимир Мишуков и Эдуард Флёров.



«Мажор»

Детективный сериал с Павлом Прилучным

Где/когда: Кинопоиск HD — со 2 июля 2022

С четвертым сезоном возвращается «Мажор» — детективный телесериал с Павлом Прилучным о завсегдатае ночных клубов, который лишился отцовских денег и стал полицейским. Правда, «Мажор» переехал на стриминг — новые серии со 2 июля будет показывать онлайн-кинотеатр Кинопоиск HD, хотя на родном для сериала Первом канале их повторят в середине июля.

Сюжет продолжения развернётся спустя 9 лет после событий третьего сезона. Он закончился перестрелкой, после которой Игорь Соколовский выжил, а капитан Вика Родионова — нет. Новые серии посвящены тому, как за это время изменился Игорь. Он больше не служит в полиции и работает с бывшим конкурентом и нынешним партнёром Игнатьевым. Соколовский прожигает жизнь, транжирит деньги и не особо заботится об окружающих его людях. Всё меняется, когда он случайно узнаёт, что у него есть 9-летняя дочь…



Телесериал «Мажор» уже давно числится в ТОПе лучших и самых рейтинговых отечественных телепроектов 2010-х годов. Вышедший недавно полнометражный фильм также был признан кассовым у аудитории — его посмотрело более миллиона зрителей. В четвертом сезоне будет 8 эпизодов и появятся новые персонажи — дочь Мажора сыграла Виталия Корниенко, а Любовь Толкалина перевоплотилась в личного психоаналитика главного героя.



«Мунхэвен» / Moonhaven

Сай-фай про человеческую колонию на Луне

Где/когда: AMC+ — с 7 июля 2022



Стрим-сервис американской кабельной телесети AMC запускает очередной новый сай-фай — мини-сериал под названием «Мунхэвен». Сюжет незамысловат — события разворачиваются через 100 лет после современности где-то на луне, точнее на территории колонии землян, которую люди создали, чтобы найти способ спасти свою собственную планету от гибели. Телешоу в жанре утопии придумал автор «Ложи 49» — сценарист и продюсер Питер Око. Пилотные серии снял режиссёрский тандем Бриджет Паларди и Даниэллы Круди, известных по фильму «Поднять паруса». Главные роли в «Мунхэвене» исполнили: Доминик Монахэн, Джо Манганьелло и Эмма МакДональд.



«Чёрная птица» / Black Bird

Тюремная драма о маньяке

Где/когда: Apple TV+ — с 8 июля 2022

Новый психологический триллер от платформы Apple TV+ «Чёрная птица» основан на реальных событиях и рассказывает историю Джимми Кина, приговорённого к 10 годам в тюрьме. Ему предоставляется выбор — перевестись в тюрьму строгого режима для душевнобольных и подружиться с подозреваемым серийным убийцей, Ларри Холлом, чтобы выведать всю информацию по сделке со следствием, или остаться на месте и отбыть полный срок. Сценарист Деннис Лихейн («Таинственная река») адаптировал для мини-сериала мемуары «Вместе с Дьяволом» Джеймса Кина и Гиллеля Левина. У телесериала отличный каст — Тэрон Эджертон, Пол Уолтер Хаузер, Грег Кинниэр, Сепиде Моафи и Рэй Лиотта, для которого эта роль стала посмертной.



«Чем мы заняты в тени» / What We Do in the Shadows

Чёрная комедия про вампиров в наши дни

Где/когда: FX — с 12 июля 2022

Ситком в формате «чёрной комедии» Тайки Вайтити и Джемейна Клемента, основанный на их же культовом фильме «Реальные упыри», о жизни вампиров Стейтен-Айленда возвращается с новым четвертым сезоном (напомним, что недавно телешоу было продлено ещё на 2 сезона). Нандор, Надя, Лазло и Гильермо вновь с нами и живут своей сварливой жизнью среди людей во тьме. Ласло пытается достойно воспитать Коллина, Надя обдумывает, как привлечь богатых людей в свой клуб для вампиров, а Нандор отчаянно ищет вою любовь.



«Люся»

Драмеди с Данилой Козловским про чудо-колонку

Где/когда: Premier — с 14 июля 2022

Один ил лучших молодых российских кинорежиссёров — Иван И. Твердовский («Класс коррекции», «Зоология») дебютирует в телесериалах — в середине июля в онлайн-кинотеатре Premier состоится премьера его нового проекта «Люся».

Талантливый программист Сеня страдает от нехватки внимания и поддержки в семье. Его отношения с женой портятся, а на горизонте появляются новые соблазны, против которых он не всегда может устоять. В это время он всё больше сближается со своим изобретением — «Люсей» — колонкой с искусственным интеллектом. Он чувствует, что только с ней может откровенно делиться всеми своими переживаниями. «Люся» буквально читает его мысли, знает наперёд все его реакции и помогает решать проблемы. Постепенно «Люся» всё больше проникает в жизнь Сени и, наконец, меняет её до неузнаваемости.



В ролях: Данила Козловский, Кристина Асмус, Дарья Савельева, Максим Виторган, Ян Цапник, Григорий Верник, Иван Макаревич, Анна Слю и другие.



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«Обитель зла» / Resident Evil

Телеадаптация оригинальной видеоигры

Где/когда: Netflix — с 14 июля 2022

Несмотря на очевидный кризис и массовые увольнения, Netflix не сдаётся и пытается привлечь новых подписчиков, например, новым дорогостоящим и, скорее всего, провальным телесериалом по мотивам популярной одноимённой игры — «Обитель зла». Напомним, что на сей момент уже есть 7 фильмов из франшизы с Милой Йовович и мультсериал Netflix — и всё признано не особо удачным.

Так или иначе, в центре сюжета — корпорация «Амбрелла», которая была причастна к вспышке нового вируса, изменившего мир. Спустя 30 лет выясняются новые подробности этого происшествия и начинается месть! В главных ролях — Элла Балинска, Лэнс Реддик и Тёрло Конвери.



«Американские истории ужасов» / American Horror Stories

Спин-офф оригинального телесериала «Американская история ужасов»



Где/когда: Hulu — с 21 июля 2022

Пока все ждут нового 11-го сезона хоррор-антологии Райана Мёрфи «Американская история ужасов», стрим-сервис Hulu в рамках своей коллаборации с кабельным телеканалом FX и самим Райаном Мёрфи выпускает летнюю замену — второй сезон сериала спин-оффа «Американские истории ужасов» (разница названий лишь во множественном числе). Напомним, что концепция проекта заключается в том, что каждый новый эпизод содержит в себе новую историю, в отличие от оригинала, где аналогичная идея была с полноценными сезонами. Премьерные две серии и финал 1-го сезона были посвящены теме дебютного сезона предшественника — «Дом-убийца». Теперь же новые 8 серий второго сезона будут посвящены всяким ужасным историям про кукол.



«Святая Эвита» / Santa Evita

Наталия Орейро в байопике про Эву Перон

Где/когда: Hulu — с 26 июля 2022

Спустя месяц после аргентинской премьеры на потоковом сервисе STAR+ состоится мировая премьера новой биографической теледрамы «Святая Эвита» на американском стриминге Hulu. Аргентинский «Дикий Ангел» Наталия Орейро покрасилась в блондинку.



Байопик повествует о яркой судьбе Евы Перон (она же — Эвита), легендарной аргентинской актрисы, которой удалось стать сначала первой леди страны, а затем голосом нации. Однако за насыщенной судьбой женщины при жизни следует ещё более полная перипетий судьба её тела. Долгое время тело Евы Перон не было погребено. Муж актрисы, по совместительству ещё и президент Аргентины, Хуан Доминго Перон пообещал построить мавзолей, но так и не реализовал свои планы к моменту своего свержения в 1955 году.

Сериал основан на знаменитом одноимённом бестселлере Томаса Элоя Мартинеса. Однако по словам создателей, экранная история сосредоточена не только на истории актрисы, но и на гендерных вопросах в целом.



«Милые обманщицы: Первородный грех» / Pretty Little Liars: Original Sin

Ребут одноимённого телесериала про «Милых обманщиц»

Где/когда: HBO Max — с 28 июля 2022

С 2010 по 2017 год на американском кабельном телеканале Freeform выходил успешный молодёжный девчачий телесериал «Милые обманщицы». И вот спустя пять лет проект решили возродить в виде ребута с подзаголовком «Первородный грех» и показывать его будет VOD-платформа HBO Max. В новом телешоу не будет старых персонажей, лишь местами напомнит о той истории. Теперь героев будет больше — сразу несколько групп школьниц, все они живут в разных городах и вообще всё не так, как в старом сериале.



«Милые обманщицы: Первородный грех» — это уже четвёртый сериал киновселенной «Милых обманщиц» и захватывающая подростковая драма с элементами мистического триллера от Роберто Агирре-Сакаса («Ривердэйл») и Линдси Калхун Бринг («Леденящие душу приключения Сабрины»).



«Курорт» / «The Resort»

Комедийный триллер от автора «Мистера Робота»

Где/когда: Peacock — с 28 июля 2022

Пока на Сицилии снимается второй сезон ставшего популярным телепроекта «Белый лотос» от HBO, стриминг Peacock уже приготовил свой ответ конкурентам — комедийный триллер «Курорт». Его авторы — Сэм Эсмейл и Энди Сьяра, подарившие миру «Мистера Робота» и «Зависнуть в Палм-Спрингс» соответственно.



В центре сюжета — как обычно, не особо счастливая семейная пара, которая отправляется на мексиканский курорт отпраздновать 10-летний юбилей свадьбы и оказывается втянутой в таинственную историю, произошедшую 15 лет назад. В главных ролях: Уильям Джексон Харпер, Кристин Милиоти, Ник Офферман, Скайлер Гизондо и Бен Синклер из «Кайфа с доставкой» — он, кстати, заодно выступил в качестве режиссёра и сопродюсера «Курорта».



«Газетчицы» / Paper Girls

Экранизация одноимённого комикса про девочек

Где/когда: Amazon Prime Video — с 29 июля 2022

Amazon Prime Video захотел свой аналог «Очень странных дел» — в итоге, в конце июля нас ждёт новый подростковый хоррор-сериал с элементами сай-фая «Газетчицы». В его основе — серия одноимённых комиксов, которую в 2015–2019 годах издавала компания Image Comics. Повествует о четырёх 12-летних девушках, работающих разносчицами газет (на дворе 1988 год), которые оказываются вовлечёнными в конфликт между двумя враждующими группировками путешественников во времени. Как обычно, нужно по-быстрому спасти Мир и успеть вернуться домой.

Шоураннером телеверсии «Газетчиц» стал Кристофер С. Роджерс, автор некогда популярного сериала «Остановись и гори». Главные роли исполнили: Камрин Джонс, Райли Лай Нелет, София Росински, Фина Страцца, а также Али Вонг и Нэйт Корддри.



«Поверхность» / Surface

Психологический триллер от сценаристки «Декстера» и продюсера Риз Уизерспун



Где/когда: Apple TV+ — с 29 июля 2022

Apple TV+ решил оккупировать жанр психологических триллеров: ещё одна многообещающая новинка июля — «Поверхность». Его автор — сценаристка «Декстера» и «Меломанки» Вероника Уэст. Сюжет строится вокруг женщины из Сан-Франциско по имени Софи, выздоравливающей от серьёзной потери памяти и черепно-мозговой травмы, которая, как ей говорят, была вызвана попыткой самоубийства, хотя она не помнит ни события, ни обстоятельств, приведших к нему. Но когда главная героиня начинает восстанавливать свою жизнь, она начинает задаваться вопросом, правда ли всё, что ей рассказывают о её прошлом.



Половину сериала «Поверхность» снял режиссёр Сэм Миллер, постановщик телепроекта на схожую тему «Я могу уничтожить тебя». Продюсером выступила Риз Уизерспун, чья кинокомпания «Hello Sunshine» сняла сериал вместе с Apple Studios. В главных ролях: Гугу Эмбата-Ро, Стефан Джеймс, Оливер Джексон-Коэн, Эри Грейнор, Марианн Жан-Батист, Франсуа Арно и Милли Брэйди.



«Без пары» / Uncoupled



Гей-версия «Секса в большом городе»

Где/когда: Netflix — с 29 июля 2022

Создатель культового женского телесериала «Секс в большом городе» Даррен Стар придумал новый подобный телесериал для Netflix, только теперь в центре сюжета — 40-летний житель Нью-Йорка, гей, который после 17 лет жизни в однополом браке оказался без пары — муж его бросил. И вот теперь главный герой вынужден вернуться на «рынок» женихов/невест.

Даррен Стар выступил автором «Без пары» на пару с Джеффри Ричманном, продюсером других культовых ситкомов «Фрейзер» и «Американская семейка». Ну а главную роль не теряющего надежду 40-летнего мужчины из Нью-Йорка сыграл звезда комедии «Как я встретил вашу маму» — Нил Патрик Харрис.



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