15 лучших телесериалов декабря — выбор «Фонтанки»: «Замёрзшие», «Ведьмак: Происхождение», новая «Эмили в Париже» и другие

Фото: кадр из фильма «Замерзшие» Поделиться Поделиться





Неспокойный 2022-й год зрители проводят вполне спокойно в плане декабрьских телепремьер: сенсаций нам не светит, но зато ожидаются: приквел «Ведьмака», новые сезоны «Сплетницы», «Эмили в Париже» и «Тёмных начал», а ещё — сериал про Литвиненко.



«Замёрзшие»

Пронизывающий русский триллер от казахского режиссёра

Где/когда: Okko/ИВИ — с 1 декабря 2022

«Замёрзшие» — один из самых ожидаемых российских телесериалов года, который создал мастер казахского авторского кино Адильхан Ержанов. Любимец авторитетных мировых кинофестивалей решил попробовать свои силы в формате телесериала и снял суровый зимний триллер с элементами детектива в лучших традициях скандинавского нуара. Сюжет крутится вокруг необыкновенного стража порядка из обыкновенного города. На заснеженной трассе недалеко от северного городка Костомукши в промёрзлом автомобиле полиция находит заледеневший труп женщины. Жертвой оказывается жена следователя Евгения Рудина. Ярость, овладевшая героем, ведёт его по пути бессмысленной жестокости, жертвами которой могут стать как случайные люди, так и близкие Рудина. Неожиданную поддержку Евгений находит в лице странного паренька Мити. Тем временем, убийства продолжаются. В главных ролях: Артём Быстров и раскрутившаяся недавно актриса Лена Тронина.

Автор: Онлайн-кинотеатр Okko/YouTube

«Сплетница» / «Gossip Girl» Молодёжная драмеди про токсичную «золотую молодёжь» Манхэттена Где/когда: HBO Max / Amediateka — с 1 / 2 декабря 2022

Современный ребут шоу, вырастившего целое поколение. Спустя 9 лет, в элитную нью-йоркскую школу «Констанс Биллард» с появлением новой ученицы Зои возвращается «Сплетница» — анонимный ресурс, распространяющий слухи о жизни золотой молодёжи. Ещё больше секретов, ещё больше скандалов — второй сезон сериала «Сплетница» стремительно затягивает в новый водоворот интриг. Отношения между главными героями достигают накала, а всевидящее око «Сплетницы», конечно же, не упускает возможности прокомментировать каждый шаг учениц и учеников элитной школы. Радостная новость для фан-клуба оригинального сериала: в новых сериях появится коварная Джорджина Спаркс в исполнении Мишель Трахтенберг. Так что в новом сезоне «Сплетница» не оставляет камня на камне в своём стремлении контролировать скандальную жизнь элиты Манхэттена.

Автор: Amediateka/YouTube

«Медленные лошади» / «Slow Horses» Лучший шпионский триллер года Где/когда: Apple TV+ — со 2 декабря 2022

Не успели мы насладиться дебютным сезоном британской шпионской драмы «Медленные лошади» ещё в апреле этого года, как в начале декабря на стриминге Apple TV+ ждёт продолжение, Напомним, что «Медленные лошади» — это экранизация одноимённого цикла шпионских романов британского писателя Мика Херрона, в центре сюжета которого — опальный отдел Разведки Туманного Альбиона МИ5 под символичным названием «Медленные лошади». Туда ссылают неугодных агентов, а руководит им матёрый шпион со стажем в исполнении оскароносного Гэри Олдмана.



В основе сценария новых серий лежит очередная книга Мика Херрона под названием «Мёртвые львы», изданная в 2013 году. Как обычно, МИ5 борется с внешними вызовами и призраками Холодной войны, но самый главный враг скрывается внутри британской разведки. К своим ролям вернутся практически все актёры из 1-го сезона, ну а зрителей ждут ещё два новых сезона «Медленных лошадей» в следующем году.



Автор: Apple TV/YouTube

«Джордж и Тэмми» / «George & Tammy» Музыкальная биографическая ретро-драма о звёздах кантри Где/когда: SHOWTIME — с 4 декабря 2022.

История «мистера и миссис кантри-музыки» Джорджа Джонса и Тэмми Уайнетт. Их совместное творчество, воплощённое в популярных музыкальных альбомах, на много лет пережило их брак, который обернулся для обоих тяжёлым испытанием. В основе сценария биографического мини-сериала о звёздах американской кантри-музыки второй половины ХХ века — документальная книга дочери Джорджа Джонса и Тэмми Уайнетт, певицы Жоржетты Джонс «Трое из нас», которую адаптировала для телевидения сценаристка Абе Сильвия. Режиссёром выступил постановщик прославленного кинохита «Дорога» Джон Хиллкоут, а главные роли легенд кантри исполнили Джессика Честейн и Майкл Шеннон.



Автор: SHOWTIME/YouTube

«Тёмные начала» / «His Dark Materials» Финал культовой трилогии Филипа Пулмана Где/когда: HBO / Amediateka — с 5 / 6 декабря 2022

В своё время трилогия Филипа Пулмана «Тёмные начала» лишь по нелепому стечению обстоятельств уступила первенство циклу о Мальчике-который-выжил, то есть Гарри Поттере. При этом она была более мрачной, богоборческой, смелой и увлекательно смешивала науку и магию в едином плавильном котле. История о мире, где душа каждого человека выглядит как деймон, говорящий зверёк-компаньон, просилась на экраны, но получила только не слишком убедительную экранизацию первого романа «Золотой компас». В 2019 году стартовал сериал-адаптация и вышло 2 сезона по двум книгам. Зрители и фанаты сериала ждали продолжения целых два года в связи с задержкой продакшна из-за пандемии.



Последний третий сезон фэнтези-проекта стал экранизацией книги «Янтарный телескоп» Филипа Пулмана — последней и в самой книжной трилогии, на которой основан телесериал. Герои отправятся в опасное путешествие, из конечной точки которого никто не возвращался. Но кто спасёт мир, если не они? Дафни Кин, Джеймс МакЭвойс и Рут Уилсон, наконец-то, вернулись к своим ролям в финале шоу.



Автор: Amediateka/YouTube

«Жуки»

Финальный сезон самого народного сериала

Где/когда: ТНТ — с 5 декабря 2022

Финальный третий сезон случится 5 декабря и у популярной российской комедии с ТНТ — «Жуки»! Напомним, что стартовавший в 2019 году телепроект рассказывает о трёх айтишниках — Никите, Дэне и Артемии, которые разработали уникальное приложение для смартфонов. Они должны были вот-вот продать его и осуществить все свои мечты. Но в последний момент многомиллионная сделка срывается и парней забирают в армию. Чтобы не ставить под угрозу успех своего стартапа, они выбирают альтернативную службу в глухой деревне Жуки, где будут пытаться довести свой проект до конца. Только не так просто разрабатывать приложение там, где нет даже интернета…



Два предыдущих сезона показали нетривиальный юмор сериала, да и актёрский ансамбль сложился вполне себе зачётный.

Автор: <a href="https://vk.com/tnt" target="_blank" class="io-leave-page _">Телеканал ТНТ</a>/ВКонтакте

«Вампиры средней полосы»

Смоленские вампиры возвращаются

Где/когда: START — с 13 декабря 2022

13 декабря видеосервис START подарит продолжение приключений смоленских упырей — стартует второй сезон одного из лучших отечественных телесериалов прошлого года в жанре «чёрная комедия». Новая родня уже готовится въехать в квартиру Святослава Вернидубовича. Хранитель планирует чипировать всё вампирское семейство, а на дорогах Смоленска опять разгулялась какая-то нечисть и всех убивает! Мы вновь увидим ключевых персонажей и их исполнителей из первого сезона: Юрий Стоянов, Артём Ткаченко, Ольга Медынич, украинскую актрису Екатерину Кузнецову за ее высказывания заменили на Анастасию Стежко, также из свежеприбывшего каста — Лукерья Ильяшенко, Ева Смирнова, Екатерина Ланн, дочь Татьяны Догилевой — в роли экс-хранительницы в молодости, а также звезда фильма «Маленькая Вера» Андрей Соколов.



Автор: START/YouTube

«Родня» / «Kindred» Фантастическая драма о скачках во времени Где/когда: FX / Hulu — с 13 декабря 2022

Очередной многообещающий мини-сериал в жанре фантастической драмы от американского кабельного телеканала FX, который заодно можно посмотреть и на стрим-сервисе Hulu. В центре сюжета — темнокожая молодая женщина Дана, которая живёт с мужем Кевином в современном Лос-Анджелесе и неожиданно переносится почти на двести лет в прошлое, когда существовало рабство. Она спасает тонущего в реке белого мальчика — и возвращается в настоящее. Непредсказуемые скачки во времени превращают жизнь девушки в хаос, к тому же Дана начинает замечать, что чем дольше она пребывает в прошлом, тем сложнее ей вернуться обратно.



«Родня» — это телеадаптация одноимённого романа Октавии Батлер, одной из самых известных американских чернокожих писательниц-фантастов. Книга вышла в 1979 году и стала настоящей литературной сенсацией, причём оказала влияние на всё американское общество, утопавшее в те времена в беспробудном расизме. Продюсерами «Родни» образца 2022 года выступили сам Даррен Аронофски и Брендон Джейкобс-Дженкинс, подаривший миру недавних «Хранителей» и свежий фантастический телесериал «Внешние сферы». Одним из режиссёров «Родни» выступила Яница Браво, автор скандального фильма «Зола». В главной роли — дебютантка Мэллори Джонсон.



Автор: FX Networks/YouTube

«Сокровище нации: На краю истории» / «National Treasure: Edge of History» Воскрешение культового приключенческого экшна Где/когда: Disney + — с 14 декабря 2022

Пока все замерли в ожидании пятого Индианы Джонса с 80-летним Харрисоном Фордом, стриминг Disney + расконсервировал его конкурента — приключенческий экшн «Сокровище нации»! Нас ждёт спин-офф одноимённой кинофраншизы с подзаголовком «На краю истории» в середине декабря! Теперь в центре внимания окажется Джесс, 20-летняя девушка, которая в компании друзей разгадывает тайну своей семьи и пытается вернуть утерянные сокровища. Николаса Кейджа, конечно же, в новом телесериале Disney + мы не увидим, зато к своим ролям из оригинальных фильмов вернутся Джастин Барта и Харви Кейтель. Девушку Джесс сыграла Лизетт Алексис, а компанию ей составили: Кэтрин Зета-Джонс, Джордан Родригез, Джейк Остин Уокер и Зури Рид. Режиссёр — Мира Наир, снявшая 20 лет назад хитовую индийскую мелодраму «Свадьба в сезон дождей». Исполнительный продюсер нового телешоу, конечно же, Джерри Брукхаймер, босс оригинальной кинофраншизы.



Автор: Disney Plus/YouTube

«Литвиненко» / «Litvinenko» Британская драма об отравлении Литвиненко Где/когда: ITVX — с 15 декабря 2022

Мир рефлексирует по поводу нынешних геополитических и не только событий, а кинематограф, как обычно, — самый спекулятивный и стремительный вид искусства. В середине декабря на онлайн-подразделении главного конкурента BBC — британского медиахолдинга ITV (стриминг называется ITVX) стартует новый мини-сериал в жанре политического и шпионского детектива под названием «Литвиненко», в котором сотрудники Скотленд-Ярда расследуют отравление бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Бывшего сотрудника КГБ и ФСБ, отравленного полонием, играет Дэвид Теннант, его жену Марину, которая и предала всю историю широкой огласке, воплотила на экране американская актриса русского происхождения Маргарита Левиева, кстати, родом из Ленинграда. Снял весь мини-сериал Джордж Кей, постановщик «Люпена».

Автор: Кино Трейлеры/YouTube

«1923» / «1923» Ещё один исторический приквел «Йеллоустоуна» Где/когда: Paramount + — с 18 декабря 2022

Ровно год назад на Paramount + вышел первый исторический приквел популярного драматического телесериала с Кевином Костнером «Йеллоустоун» — «1883». И вот в конце 2022 года его автор и продюсер Тейлор Шеридан ещё больше расширил телевселенную «Йеллоустоуна». На этот раз нас ждёт сериал под названием «1923», как продюсер и обещал — следующая история будет разворачиваться 40 лет спустя после «1883». Место действия — штат Монтана, регион Йеллоустоун, периода начала экономического спада.



В центре сюжета окажутся разные поколения всё той же семьи Даттонов из оригинального телесериала. Владельцы ранчо, семейная пара Джейкоб и Кара, пытаются выжить в США времён начала Великой депрессии, сухого закона и участившихся краж скота. Главные роли исполняют Харрисон Форд (впервые на телеэкране в полноценной телесериальной роли) и Хелен Миррен. Мешать их спокойной жизнедеятельности в Монтане будут шериф в лице Роберта Патрика и местный богач в исполнении Тимоти Далтона. В общем, не просто нео-вестерн о войне рейнджеров, а настоящий бенефис ветеранов сцены и киноэкрана!



Автор: Paramount+ UK & Ireland/YouTube

«Казино» / «Big Bet» Южнокорейская драма про казино Где/когда: Disney + — с 21 декабря 2022

Южнокорейские телесериалы забили уже почти всё так, что даже стрим-сервис Disney +, заточенный на семейную аудиторию, добавил в свою линейку оригинальных телепроектов целую пачку проектов из этой страны. Один из них появится 21 декабря, и это история короля игорного мира Филиппин, который потерял состояние, и теперь возвращается в игру с большими ставками. Написал сценарий и снял «Казино» режиссёр Кан Юн-сон, создатель безумно популярной кинофраншизы «Криминальный город» про китайский квартал Сеула, печально известный высоким уровнем преступности. В главных ролях «Казино» снялись южнокорейские суперзвёзды: Чхве Мин-сик («Олдбой»), Сон Сок-ку («Криминальный город 2») и Ли Дон-хви («Служанка»).



Фото: кадр из видео/ Disney Plus Singapore /You Tube Поделиться Поделиться





«Эмили в Париже» / «Emily in Paris» Милый фэшн-ромком об американке в Париже Где/когда: Netflix — с 21 декабря 2022

Когда в 2020 году легендарный американский телепродюсер Даррен Стар запустил шоу «Эмили в Париже» на Netflix, то все тут же начали злословить, что всех ждёт очередная история а-ля «Секс в большом городе» только не в Нью-Йорке, а в Париже. Да, в чём-то многие оказались правы, правда, за это время сериал стал самостоятельным феноменом с армией фанатов. И вот он возвращается с третьим сезоном! Лили Коллинз меняет образ и сталкивается с трудностями выбора в любовном треугольнике. Героиня психует и не может решить, что ей делать: уезжать с новым бойфрендом в Лондон или попробовать построить отношения с красавчиком-поваром в столице Франции.



Автор: Netflix/YouTube

«Джек Райан» / «Jack Rayan» Шпионский экшн-триллер о строптивом ЦРУ-шнике Где/когда: Amazon Prime Video — с 21 декабря 2022

И снова — третий сезон! Теперь — шпионского экшн-триллера «Джек Райан», экранизации цикла одноимённых романов Тома Клэнси. Кто только этого Джека Райана ни играл в разные времена, даже Том Круз подступался с целью создать конкурента Джеймсу Бонду, но не вышло. Зато получилось у потокового сервиса Amazon Prime Video, запустившего в 2018 году новый телесериал по мотивам произведений Клэнси.

Сюжет строится вокруг аналитика ЦРУ Джека Райана, который натыкается на подозрительную серию банковских переводов и начинает собственное расследование. Оно заставляет героя оставить безопасную офисную работу и включиться в смертельную игру кошки-мышки по всей Европе и на Ближнем Востоке с лидером террористов, готовящим массированную атаку на США и её союзников. Сериал отличается своей актуальностью и отражает по сезонам самых ярых противников США на момент съёмок: в первом сезоне были арабские террористы, во втором — диктатура и военная хунта в Венесуэле, ну и, как вы уже догадались, в новых сериях в центре внимания окажутся «злые русские» с оружием массового уничтожения.



В главной роли, по-прежнему, Джон Красински, кстати, идеально вписавшийся в образ Джека Райана.



Фото: кадр из видео/ Prime Video /You Tube Поделиться Поделиться





«Ведьмак: Происхождение» / «The Witcher: Blood Origin» Приквел «Ведьмака» Где/когда: Netflix — с 25 декабря 2022.

Второе полугодие 2022 года стало периодом «тройки» приквелов выдающихся телесериалов. Мы уже успели посмотреть и оценить приквелы к «Игре престолов» и «Властелину колец», а теперь настало время предыстории самого «Ведьмака», которая появится на Netflix аккурат в католическое и протестантское Рождество — 25 декабря.



Пока все оплакивают уход Генри Кавилла из самого сериала «Ведьмак» (третий сезон станет последним с его участием, ибо актёр вернулся к роли Супермена и занят по уши съёмками в продолжении комикс-блокбастера, а его место в телесериале займёт Лиам Хемсворт с 4-го сезона), можно узнать, с чего всё началось за 1200 лет до Геральта из Ривии. А тогда миры монстров, людей и эльфов слились воедино, и на свет появился первый Ведьмак.

Тех, кто читал оригинальный цикл произведений, спешим успокоить, что действие нового сериала будет происходить в том же мире, описанном польским фантастом Анджеем Сапковским, — речь пойдёт об эпохе Сопряжения сфер, когда и появились первые чудовища и ведьмаки.

В главных ролях: София Браун, заменившая в кастинге Джоди тёрнер-Смит, Мишель Йео, Лоуренс О’Фуаран и даже Минни Драйвер. Все уже в предвкушении очередной критики сериала про «чёрных» эльфов!



Автор: Netflix/YouTube