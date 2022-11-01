15 лучших телесериалов ноября - выбор «Фонтанки»: пятый сезон «Короны», «Монастырь» и новый Ларс фон Триер

Фото: Постер сериала «Корона» / «The Crown» Поделиться Поделиться





Телесериальный конвейер всеми силами пытается разнообразить жизнь людей, поэтому в ноябре нас ждёт настоящее телесериальное пиршество: от громких российских релизов вроде «Пансиона» и «Монастыря» до финального сезона скандальной «Короны», спин-оффа «Семейки Аддамс» про Уэнсдэй и возрождения телепроекта Ларса фон Триера.

«Пансион»

Детективный триллер про женский пансион

Где/когда: «Иви» — с 1 ноября 2022



Первым в бой за подписчиков вступает российский стрим-сервис «Иви», который весь год подогревает интерес к своему оригинальному мини-сериалу режиссёра Святослава Подгаевского, подарившему нам неплохую хоррор-экранизацию «Пищеблока» Алексея Иванова.



Сюжет «Пансиона» перенесет зрителей на столетие назад в начало XX века. На далёком острове существует пансионат для благородных девиц, куда приезжает новая воспитанница Полина в исполнении Стаси Милославской. Правда, она там не случайно: девушка отчаянно хочет узнать, что случилось с её пропавшей сестрой Софьей, которая училась в пансионе. С самого начала авторы сериала грамотно выстраивают саспенс и интригу, так что зритель погружается не только в атмосферу прошлого столетия, но и в загадочность истории, которая держит в напряжении и располагает к себе красивой картинкой, разнообразными героинями и тайной. Её зрители разгадывают вместе с персонажами от эпизода к эпизоду.



В роли главной надзирательницы — Виктория Толстоганова, в роли одной из воспитанниц — Елизавета Шакира («Нулевой пациент»). В сети уже давно шутят, что «Пансион» — это отечественная порно-версия «Острова проклятых».



Фото: Скриншот трейлера/ Youtube Поделиться Поделиться





«Сны»

Мистический детектив с Павлом Прилучным

Где/когда: Premier — с 3 ноября 2022

С томными барышнями из «Пансиона» попробует посостязаться главный мачо-мен российского кинематографа — Павел Прилучный. Его новый телепроект — мистический детектив «Сны», постановщиком которого стал Давид Дадунашвили. Продюсерами 8-серийного шоу выступил вечный тандем братьев Сарика и Гевонда Андреасянов, которых все помнят по спорному телесериалу «Чикатило».



Сюжет «Снов» крутится вокруг Жени Журавлёвой, внештатного сотрудника полиции. Она помогает раскрывать преступления благодаря невероятной способности: ей снятся провидческие сны в местах, где кто-то умер. Привлекший её к работе в полиции капитан Макаров (да-да, опять Прилучный в роли полицейского, но уверяет, что новый персонаж не имеет ничего общего с «Мажором») полагает, что это великий дар. Сама Женя считает свою способность проклятием. Журавлевой только предстоит разобраться, так ли это, а заодно разобраться в себе, осмыслить причину появления этой способности и понять, что вся её жизнь не то, чем кажется. В главных ролях — Лиза Моряк и Павел Прилучный.



«Опасные связи»(«Dangerous Liasons»)

Гламурная экранизация бессмертного романа Шодерло де Лакло

Где/когда: Starz — с 6 ноября 2022

Американский кабельный телеканал Starz продолжает свою успешную стратегию по «огламуриванию» истории — он просто штампует экранизации исторических романов или классики мировой литературы прошлых столетий. На очереди оказался культовый роман французского писателя XVIII века Пьера Шодерло де Лакло — «Опасные связи», который пережил на сей момент не одну сотню экранизаций и театральных постановок. Само произведение, увидевшее свет в 1782 году, считалось бульварным чтивом в те времена, но мгновенно стало бестселлером, который уже в ХХ веке литературоведы записали в пионеры психологического романа.



Так или иначе, сюжет строится вокруг интриг во французском высшем свете — про что ж ещё тогда было интересно всем читать! История маркизы де Мертей и виконта де Вальмона — двух молодых любовников, выросших в трущобах Парижа и добравшихся до вершин французской аристократии времён короля Людовика XVI, потом павшего жертвой Великой французской революции.

Надо заметить, что сериал телеканала Starz — это первая англоязычная именно сериальная адаптация романа «Опасные связи», до этого были только фильмы. В главных ролях: Элис Энглерт и Николас Дентон. А компанию им составили звёзды популярных телепроектов: Харриет Уорнер («Вызовите акушерку», «Расскажи мне свои секреты»), великая Лесли Мэнвилл, Палома Фэйт, Кэрис ван Хаутен из «Игры престолов» и Майкл МакЭлхаттон.



«Корона» (The Crown)

История правления Елизаветы II

Где/когда: Netflix — с 9 ноября 2022

Netflix в ноябре выпустит финальный пятый сезон одного из своих самых успешных телесериалов за всю историю — британскую королевскую драму «Корона», чей финал совпал и с концом реальной жизни Елизаветы II. На этот раз события развиваются в 90-е годы XX века и посвящены грандиозным скандалам в семействе Виндзоров, главный из которых, конечно же, связан с разводом Принца Чарльза и Принцессы Дианы, гибелью которой в парижском туннеле и завершится сам телесериал.

Фишка «Короны» в том, что из сезона в сезон взрослеющих и стареющих персонажей играют новые актёры, в силу своего возраста похожие на своих же прототипов. В пятом сезоне Елизавету II сыграла потрясающая британская актриса Имелда Стонтон, её супруга — Принца Филлипа исполняет Джонатан Прайс, в роли Принцессы Маргарет — Лесли Мэнвилл, Принца Чарльза и его любовницу — Камилу Паркер Боулз воплотили на экране Доминик Уэст и Оливия Уильямс, а вот саму Принцессу Диану, оказавшуюся в центре повествования 5-го сезона «Короны» (особый упор сделан на то самое скандальное интервью 1995 года с экс-журналистом BBC Мартином Баширом) сыграла Элизабет Дебики.



Перед выходом новых серий в самой Великобритании разразился грандиозный скандал — сначала экс-премьер-министр Соединённого Королевства из 90-х Джон Мейджор (его, кстати, играет супер перевоплотившийся в образ Джонни Ли Миллер) заявил, что всё, показанное в сериале — «вагон злобной чуши». Затем гранд-дама британского кинематографа Джуди Денч опубликовала открытое письмо к авторам сериала, возмущаясь недостоверностью фактов, которые они конъюнктурно интерпретируют. Ну и наконец, экс-Принц Чарльз, а ныне — король Карл III также раскритиковал пятый сезон и якобы попросил создателей проекта указывать в начале каждого эпизода дисклеймер, что сюжет сериал является художественным вымыслом.

«Суперпозиция»

Sci-fi-экшн с Павлом Табаковым

Где/когда: Wink, «Иви», Okko и Premier — с 10 ноября 2022



Премьера сразу на четырёх отечественных стрим-сервисах состоится 10 ноября — нас ждёт sci-fi-экшн с Павлом Табаковым под названием «Суперпозиция». Студент-физик и талантливый программист Лёша отправляется на поиски таинственно исчезнувшего отца и узнаёт, что тот был не обычным профессором квантовой механики. Оказывается, он сделал революционное научное открытие — Мультивселенная существует! В разных мирах живут альтернативные версии каждого человека, но вмешательство в их жизнь извне может привести к разрушительным последствиям, вплоть до полного уничтожения.



Роль Лёхи, как уже все поняли, исполнил Павел Табаков, его родителей сыграли Константин Лавроненко и реальная мама актёра — Марина Зудина. В других ролях: Лукерья Ильяшенко, Игорь Жижикин, Никита Санаев и другие.



«Англичанка» (The English)

Суровый вестерн с Эмили Блант

Где/когда: Amazon Prime Video — с 11 ноября 2022

«Англичанка» — плод совместного творчества Amazon и Би-би-си. Шестисерийный проект строится вокруг женщины, жаждущей отомстить мужчине, которого она считает ответственным за смерть своего сына. События разворачиваются в городке в штате Вайоминг где-то на границе США в 1890-х.

«Англичанку» придумал, написал сценарий и срежиссировал Хьюго Блик, снявший мини-сериал «Благородная женщина» с Мэгги Джилленхол. В главных ролях — Эмили Блант и Чэск Спенсер, а компанию им составили: Рейф Сполл, Тоби Джонс, Киран Хайндс, Стивен Ри и Том Хьюз.



«Король Талсы» (Tulsa King)

Мафиозная драма со Сталлоне

Где/когда: Paramount + — с 13 ноября 2022

Если вы соскучились со знаменитым Рокки не в образе брутальной машины-убийцы, то смело можно посмотреть новинку стрим-сервиса Paramount + «Король Талсы», где Сильвестр Сталлоне сыграл мафиози.



Главарь нью-йоркской мафии Дуайт «Генерал» Манфреди выходит на свободу, отсидев 25-лет в тюрьме. После освобождения босс отправляет его в Талсу, штат Оклахома, чтобы тот нашёл команду и построил новую криминальную империю.

Создатель криминальной драмы — сценарист Тейлор Шеридан («Йеллоустоун»), а шоураннером выступил автор культовой «Подпольной империи» Теренс Уинтер. В главных ролях: Сильвестр Сталлоне (чуть ли не первая роль актёра на ТВ), Доменик Ломбардоцци («Прослушка»), Андреа Сэвадж («Мне очень жаль»), Макс Казелла («Доктор Дуги Хаузер»), Мартин Старр («Силиконовая долина»), Дана Дилэйни («Отчаянные домохозяйки») и Гаррет Хедлунд («Трон: Наследие»).

Фото: Скриншот трейлера/ Youtube Поделиться Поделиться





«1899» Драматический триллер от создателей «Тьмы»

Где/когда: Netflix — с 17 ноября 2022

В середине ноября Netflix явит миру новый телесериал, который ждут чуть ли не весь год — это историческая драма в лучших традициях триллера «1899». Главная его особенность в том, что работала над сериалом команда крутого немецкого хоррора «Тьма», который также показывал Netflix.



Как нетрудно догадаться по названию, события разворачиваются в 1899 году, когда группа европейских мигрантов покидает Лондон на пароходе, чтобы начать новую жизнь в Нью-Йорке. По пути они сталкиваются с другим судном, плывущим по течению в открытом море, и их путешествие превращается в настоящий кошмар. Кто-то называл «1899» чуть ли не приквелом к сериалу «Йеллоустоун» (его суперасширенный 5-й сезон стартует на Paramount 13 ноября) с Кевином Костнером — но, это совершенно не так! «1899» — самостоятельная история с отличный саспенсом и кастингом во главе с актрисой Эмили Бичем.



Фото: Скриншот трейлера/ Youtube Поделиться Поделиться





«Прощай навсегда» («Dead To Me»)

Чёрная комедия про двух подруг в Лос-Анджелесе

Где/когда: Netflix — с 17 ноября 2022

Со свежим, правда, финальным сезоном возвращается одна из лучших комедий последних лет — «Прощай навсегда». Весной 2022 года после пандемии съемочный процесс, наконец, пошел, и вот третий сезон готов! В центре сюжета — две подруги средних лет, которые оказываются втянуты в череду криминальных событий. От них они всяческими силами пытаются откреститься, попадая в вечные нелепые ситуации. В новых сериях нас, скорее всего, ждёт развязка, возможно, даже грустная — ведь за преступления всегда приходит расплата. Главные роли вновь феерично исполняют Кристина Эпплгейт и Линда Карделлини.



Фото: Скриншот трейлера/ Youtube Поделиться Поделиться





«Монастырь»

Анастасия Ивлеева дебютирует в сериале

Где/когда: Кинопоиск HD — с 19 ноября 2022

Большая премьера ожидается в ноябре и на самом популярном стрим-сервисе России — Кинопоиск HD. Новый проект режиссёра Александра Молочникова в жанре драмеди получил провокационное название «Монастырь». Автором идеи стала Александра Ремизова, участвовавшая в запуске таких проектов, как «Нулевой пациент» и «Триггер».



Сюжет следующий: Мария — обаятельная тусовщица, которая живёт за чужой счёт. Однажды в Эмиратах она едет в ночной клуб вместе с женой миллиардера, вечеринка выходит из-под контроля, и теперь Марии грозит тюрьма, её преследуют опасные люди, а счета оказываются заблокированы. Приходится бежать в Россию, но и дома она не в безопасности — и девушка укрывается в стенах монастыря.

Проект «Монастырь» оскандалился многократно, причём, ещё до того, как Молочникова подвергли анафеме. Во-первых, главную роль, то есть дубайской эскортницы, в телесериале играет известная телеведущая Анастасия Ивлеева — это уже вызвало тираду ненависти. Ну а потом ситуация с самим Молочниковым! Напомним, на фестивале «Новый сезон» в Сочи «Монастырь» снимали с программы после интервью Молочникова Дудю* (признан СМИ — иностранным агентом). Будем надеяться, что Кинопоиск HD всё-таки сможет показать свой новый оригинальный проект, где помимо Насти Ивлеевой снялись и профессиональные актёры: Филипп Янковский, Наталья Кудряшова, Марк Эйдельштейн, Мария Миронова, Джаник Файзиев, Светлана Иванова и другие.



«Добро пожаловать в Чиппендейлс» (Welcome To Chippendales)

История легендарного стриптиз-клуба

Где/когда: Hulu — с 22 ноября 2022

VOD-платформа Hulu продолжает радовать подписчиков телепроектами, основанными на реальных событиях — зрителей ждёт история стриптиз-клуба «Чиппендейлс» в Лас-Вегасе. На самом деле, стрипклуб — это слишком мелкое название той подпольной полукриминальной империи, которую смог создать обычный эмигрант из Индии в США. Биографическая драма расскажет историю богатства, власти и убийств, связанных с Соменом Банерджи — индийским предпринимателем и основателем гастролирующей труппы стриптизёров-мужчин Chippendales (аллюзия на знаменитый фешенебельный британский мебельный стиль XVIII века).

Создатель телесериала — Роберт Д. Сигел, ответственный за противоречивую биографию Памелы Андерсон и Томми Ли (сериал «Пэм и Томми»). Шоураннером выступила продюсер «Девочек» Дженнифер Коннер, а режиссёром — Мэтт Шекман, снявший «Ванда/Вижн». Роль самого индийского порно-короля сыграл Кумэйл Нанджиани («Вечные»), а помимо него в мини-сериале заняты: Мюррэй Бартлетт, Дэн Стивенс, Аннали Эшфорд, Робин де Хесус, Эндрю Реннеллс и Джульетт Льюис.



Кстати, Chippendales, основанные в 1979 году, как эротическая хореографическая труппа продолжает гастролировать и по сей день, став уже поп-культурным феноменом.



Фото: Скриншот трейлера/ Youtube Поделиться Поделиться





«Эхо-3» (Echo 3)

Боевик про американский спецназ

Где/когда: Apple TV+ — с 23 ноября 2022

Десятисерийный экшн-триллер — американский ремейк популярного израильского телесериала «Когда летают герои» 2018 года. Продюсером и сценаристом нового проекта выступил Марк Боул, обладатель премии «Оскар» за «Лучший сценарий» к фильму Кэтрин Бигелоу «Повелитель бури» 2008 года.

Сюжет строится вокруг блестящей учёной Эмбер Чесборо, которая пропадает на границе Колумбии и Венесуэлы. Её брат и муж — элитные спецназовцы армии США — пытаются найти Эмбер на фоне партизанской войны и узнают, что у женщины есть свои тайны. Англо-испаноязычный сериал снял аргентинский режиссёр Пабло Траперо, обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля за лучшую режиссуру в фильме «Клан» (2015). В главных ролях снялись: Джессика Коллинз, Люк Эванс и Михил Хёйсман.



«Уэнсдэй» (Wednesday)

Спин-офф «Семейки Аддамс»

Где/когда: Netflix — с 23 ноября 2022

После того, как Netflix начал терпеть дикие убытки и падение интереса аудитории во всём мире, и даже ввёл дешёвый тариф с рекламой, стрим-сервис решил завалить всех в ноябре своими громкими премьерами. За созданием одной из них мир следил давно. Дело в том, что Тим Бёртон, снявший свой последний телесериал в далёком 1986-м (эпизод из «Театра волшебных историй») решил вернуться на телевидение и снять половину из 8 серий истории про Уэнсдэй, ту самую девочку из семейки Аддамс, которая теперь тинейджер в американской средней школе.

Создатели сериала «Уэнсдэй» — авторы телешоу из «нулевых» «Тайны Смолвиля» Альфред Гоф и Майлз Миллар. Именно они и пригласили Тима Бёртона придать спин-оффу присущую британскому мастеру хоррор-эстетику, но с юмористическим эффектом. Ну а сюжет у телесериала таков: Уэнсдэй, дочь Гомеса и Мортиши Аддамс, учится в академии Nevermore. Ей предстоит освоить экстрасенсорные способности, чтобы остановить местного серийного убийцу и раскрыть тайну родителей.



В главной роли — Дженна Ортега, её родителей, то есть Гомеса и Мортишу, сыграли Луис Гусман и Кэтрин Зета-Джонс, а роль дядюшки Фестера — Фред Армисен. Также в сериале снялись: Гвендолин Кристи, Рики Линдхоум, Джейми МакШейн и Перси Хайнс. Но самое главное — в «Уэнсдэй» появится и Кристина Риччи, которая играла маленькую Уэнсдэй в культовой экранизации классического комикса про «Семейку Аддамс» 1991 года режиссёра Барри Зонненфельда. Если тогда Кристина Риччи была маленькой девочкой, то в сериале 2022 года она уже сыграет немного другую роль.



«Королевство» ( The Kingdom : Exodus )

Продолжение телесериала Ларса фон Триера

Где/когда: MUBI — с 27 ноября 2022

Эта премьера — продолжение телесериала Ларса фон Триера «Королевство», которое он снимал для датского телевидения в середине 90-х. Чисто технически нас ждёт новый третий сезон, правда, с момента окончания предыдущих серий прошло почти 25 лет (кстати, в Америке ремейк попытался сделать и не очень успешно сам Стивен Кинг). По жанру это фэнтези-хоррор, крайне востребованный в наше время.



Действие разворачивается в Королевском госпитале Копенгагена. Больница расположена на старом болоте, где когда-то размещались резервуары с отбеливателем для стирки. Ежедневно там замачивалось огромное количество вещей. Пар, сгущавшийся над мокрой одеждой, окутывал всю местность саваном вечного тумана. Прошли века. На этом месте был выстроен госпиталь. Его назвали «Королевством», как если бы он принимал пациентов со всего Датского Королевства. Но и в этом Королевстве «все прогнило»: казавшиеся неприступными, бастионы науки начинают медленно рушиться под воздействием «потусторонних сил».

Премьера новых серий «Королевства» состоялась в сентябре на Международном кинофестивале в Венеции. Тогда же в кинорецензиях начало сквозить общее описание увиденного. Вернувшись в копенгагенский госпиталь 20 лет спустя, Триер реконструирует стилистику первых двух сезонов, включая систему персонажей. Из нового — убийственные шутки про IKEA, дайвёрсити и прочие приметы нашего времени. В финале культовой больничной саги мы вновь столкнёмся с фирменным чувством юмора и стилем, присущими одному из величайших европейских режиссёров рубежа XX — XXI веков. В тртьем сезоне всего 5 серий, и мы увидим как старых (Удо Кир и Александр Скарсгард), так и новых персонажей.



«Уиллоу» (Willow)

Фэнтези про волшебников

Где/когда: Disney + — 30 ноября 2022

Ну а завершится осенний телесезон ещё одной реинкарнацией — стрим-сервис Disney + покажет возрождённую историю «Уиллоу». Сюжет рассказывает о фермере-волшебнике Уиллоу Юфгуде, который собирает команду помощи принцессе Кит и отправляется на поиски и спасение её брата-близнеца.

Сериал образца 2022 года является продолжением одноимённого фильма 1988 года Рона Ховарда и будет состоять из восьми серий. Тогда в главных ролях блистали молодой Вэл Килмер, Джоэнн Уэлли и Уорвик Дэвис. Уэлли и Дэвис вернутся к своим ролям и в новом телесериале, рассказывающем о событиях спустя 20 лет. Молодую Принцессу Кит теперь играет Руби Крус, а в остальных ролях заняты: Элли Бамбер, Эрин Келлиман, Кристиан Слэйтер и Тони Револори. Авторами телеверсии «Уиллоу» выступили Джонатан Кэздан на пару со сценаристкой Венди Марикл.



Андрей Смирнов, специально для «Фонтанки.ру»

*Минюст РФ внес журналиста Юрия Дудя в реестр СМИ — иностранных агентов

