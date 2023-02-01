15 лучших телесериалов февраля: выбор «Фонтанки»

Фото: Скриншот трейлера/youtube.com Поделиться Поделиться





Российские телесериалы завоевывают пространство — от эфирных телеканалов до стриминга. В феврале зрителей ждут «Комплекс бога», «Фишер», «Раневская», спин-офф «Содержанок» и наконец-то «Шаляпин» («Фонтанка» предупреждала, что заявленный в январе телепроект выйдет, скорее всего, к 150-летию «царя-баса» — 13 февраля). А из зарубежных интересны «Милый Эдвард», продолжение «Карнивал Роу» и «Консультант» с Кристофом Вальцем.

«Ковчег» / «The Ark» Космический сай-фай о переселении человечества Где/когда: Syfy/Peacock — с 1 февраля 2023

Последний месяц зимы начнётся с очередной космодрамы о попытках человечества найти себе новую пригодную для жизни планету, ведь Землю давно загадили и почти уничтожили. Сюжет «Ковчега» строится вокруг спецборта, который спустя век после катастрофы везёт лучших представителей с Земли с целью колонизировать новые планеты в Галактике. На самом деле, таких космолётов было много и все они достигли своих целей, кроме одного корабля, который по непонятным причинам потерялся в космосе где-то на год. В результате ЧП его пассажиры проснулись и поняли, что никуда они не долетели, а вокруг стало происходить что-то жуткое. Так начинается война за выживание.

Сериал «Ковчег» придумал и снял Дин Девлин, сценарист культового фильма-катастрофы Роланда Эммериха «День независимости» и создатель популярной научно-фантастической телефраншизы «Звёздные врата». В главной роли, конечно же, супруга Девлина — актриса Лиза Бреннер.

Автор: youtube.com/SYFY

«Комплекс бога» Триллер о противостоянии психиатра и пациента Где/когда: KION — с 3 февраля 2023 Первый в числе многообещающих отечественных телепроектов февраля — триллер стрим-сервиса KION «Комплекс бога». Сюжет интригует сразу: в городе пропадает маленькая дочь известного пианиста Константина Зобнина, а следом находят тело другой исчезнувшей девочки. В это же время успешный бизнесмен, одержимый навязчивыми желаниями, обращается за помощью к талантливому психиатру Алексею, который будет вынужден вести собственное расследование параллельно с официальным. Детективную драму и напряженный психологический поединок между талантливым психиатром и пациентом с опасными наклонностями придумала сценаристка Алёна Званцова, автор телепроектов «Ладога», «Оттепель» и «Закрытый сезон».

Премьера телесериала режиссёра Флюзы Фархшатовой состоялась в прошлом сентябре на дебютном кинофестивале онлайн-платформ «Новый сезон» в Сочи. Тогда кинообозреватели строчили в отзывах, что в «Комплексе бога» авторы ставят две тяжёлые и очень важные темы. Первая — беспечная невнимательность взрослых к безопасности своих детей. Вторая — преступлением являются не мысли человека, а поступки, и никого нельзя наказывать, пока вина не доказана. К сожалению, в «Комплексе бога» всё подаётся максимально прямолинейно и дидактично. В главных ролях: Кирилл Кяро, Даниил Страхов и Шамиль Хаматов.

Автор: youtube.com/kionru

«Класс» / «Cla$$» Индийский ремейк испанской «Элиты» Где/когда: Netflix — с 3 февраля 2023 Пока поклонники телесериала «Элита» о беспределе в частной школе для богатых детишек томятся в ожидании седьмого сезона, можно посмотреть индийский ремейк.

Сюжет его во многом перекликается с оригиналом: трое подростков из небогатых семей получают шанс на лучшее будущее и оказываются в числе новых студентов частной элитной школы в Дели. Но до качественного образования там никому нет дела, ведь школой правят деньги, наркотики, непристойности, а слухи, сплетни и беспощадный буллинг со стороны одноклассников оборачиваются чудовищным преступлением.

Испанский сериал «Элита» индийские сценаристы постарались максимально перенести на местную почву, правда, от некоторых сюжетных ходов пришлось отказаться в силу местных морально-этических табу. Так или иначе, в самой Индии к премьере «Класса» очень повышенное внимание, потому что сериал станет революцией в своем жанре для сугубо традиционного Болливуда.

Фото: Скриншот трейлера/youtube.com Поделиться Поделиться





«Милый Эдвард» / «Dear Edward» Экранизация романа Энн Наполитано Где/когда: Apple TV+ — c 3 февраля 2023 Ещё одна подростковая драма — экранизация бестселлера американской писательницы и журналистки Энн Наполитано «Милый Эдвард». История такова: из Международного аэропорта Нью-Йорка вылетел лайнер. Среди пассажиров — семья Адлер: 12-летний Эдвард, его родители и брат. Через несколько часов самолёт рухнет где-то в поле в штате Колорадо. В живых останется лишь Эдди, которому отныне придётся научиться жить заново. Посвящать ли себя памяти жертв, искать путь к себе, стараться или нет оправдывать чужие ожидания и представления о долге? Шоураннером проекта выступил маститый американский телепродюсер и сценарист Джейсон Катимс, который пригласил на одну из главных ролей актрису Конни Бриттон, звезду его прошлого успешного телесериала «Огни ночной пятницы». Роль 12-летнего подростка Эдварда досталась Колину О’Брайену. Также в 10-серийном шоу снялась Тейлор Шиллинг, известная по тюремной драме «Оранжевый — хит сезона».

Автор: youtube.com/Apple TV

«Фишер» Триллер про очередного советского маньяка

Где/когда: more.tv/Wink — с 8 февраля 2023 Вслед за «Чикатило» нас ждёт история маньяка по кличке Фишер. 1986 год. В районе правительственных дач на Рублёвском шоссе одного за другим убивают подростков. Интеллигентный следователь Валерий Козырев, его дерзкий напарник из Ростова Евгений Боков и совсем молодая следователь Наталья Добровольская начинают расследование, даже не подозревая, как сильно оно изменит судьбу каждого из них. Единственный свидетель, способный опознать маньяка, — школьник Игорь, родители которого совсем не в восторге от контактов сына с милицией.

За создание нового телесериала отвечает успешный творческий и семейный тандем режиссёров и сценаристов Сергея Тарамаева и Любови Львовой, спродюсировал всё Фёдор Бондарчук. «Фишера» называют очередной попыткой российского кино зайти на территорию культовых триллеров «Семь» и «Настоящего детектива». Кстати, сценарий основан на преступлениях реального маньяка Сергея Головкина, по прозвищу Фишер, казнь которого в 1996 году стала последним смертным приговором в истории России. В главных ролях — Иван Янковский, Александр Яценко и Александра Бортич. По всем параметрам «Фишер» обещает быть лучше «Чикатило» братьев Андреасян с Нагиевым.

Фото: Скриншот трейлера/youtube.com Поделиться Поделиться





«Раневская» Биография величайшей отечественной актрисы XX века Где/когда: KION — с 8 февраля 2023 Запуск съёмок «Раневской» произошёл в 2021 году, когда отмечали 125 лет со дня рождения Фаины Георгиевны, и теперь зрителей ждёт погружение в историю жизни и творчества актрисы. Несмотря на запрет родителей, 20-летняя Фаина Фельдман едет покорять театральную Москву. Столица встречает её враждебно, но Фаину это мало волнует, тем более что в её жизни появляются настоящие друзья и наставники, которые учат, помогают, покровительствуют. Каждый мало-мальский успех сменяет серьёзная жизненная драма. Революция, потом война… и всякий раз — нешуточная борьба за жизнь, которая держится на хрупкой надежде, огромной любви к театру и абсолютной вере в собственное предназначение.

Сегодня Фаина Раневская превратилась едва ли не в анекдотическую фигуру за счёт саркастических афоризмов. Но мелодрама режиссёра Дмитрия Петруня, снявшего ретродетектив «Воскресенский», постарается показать реальную личность за легендарным образом (но культовые фразочки типа «Муля, не нервируй меня!» тоже будут). Раневскую сыграла дочь Любови Полищук — актриса Мариэтта Цигаль-Полищук, в других ролях заняты Александр Домогаров, Константин Лавроненко, Полина Кутепова, Семён Стругачёв и другие. Кстати, премьера телесериала состоялась в родном театре Раневской — Театре Моссовета, который в этом году празднует своё 100-летие и в феврале приедет на гастроли в Петербург.

Фото: Скриншот трейлера/youtube.com Поделиться Поделиться





«Закон Лидии Поэт» / «The Law According to Lidia Poët» Криминальная ретродрама о первой женщине-адвокате в Италии Где/когда: Netflix — с 15 февраля 2023 Телесериал основан на реальной истории легендарной Лидии Поэт (1855–1949), первой женщины-адвоката в Италии, которой закон — в силу гендерной принадлежности героини — препятствовал в выполнении её миссии, но она упорно преодолевала каждое препятствие. Это малоизвестная история, но основополагающая на пути женской эмансипации в Италии, где до 1919 года женщины были лишены доступа к профессии.

В итоге Лидия Поэт стала первой женщиной, вступившей в Коллегию адвокатов в Италии. Она внесла огромный вклад в реализацию действующего тюремного закона. Активно участвовала в реализации программы Первого конгресса итальянских женщин, проходившего в Риме в 1908 году. Благодаря женскому движению, в 1919 году парламент утвердил закон, допускающий женщин на государственные должности, за исключением судебной, и Лидия наконец стала юристом в возрасте 65 лет. Легенду воплотила на экране молодая актриса Матильда Де Анджелис.

Автор: youtube.com/Netflix

«Содержанки. Перезагрузка» Продолжение тех самых «Содержанок» — только в Петербурге Где/когда: START — с 16 февраля 2023 Женскую тему продолжают «Содержанки». Творческий коллектив решил перезагрузить своё любимое детище и снять спин-офф, действие которого разворачивается в Петербурге в разгар белых ночей, да ещё и на самом ПМЭФ. Итак, легендарная «Белая вечеринка» на петербургском форуме собирает в своих стенах давних знакомых. В их жизни многое поменялось: Катя стала женой Чистякова и пробилась во власть, Карина вышла замуж за влиятельного бизнесмена и мецената восточного происхождения. Мила наслаждается свободной жизнью, Дарюс готовится к съёмкам нового фильма… Приезжает на вечеринку и Лена Широкова. Как и все, она преследует здесь свои интересы. Томное течение вечера прерывает смерть одного из влиятельных гостей.

В новые «Содержанки» вернутся Дарья Мороз, Сабина Ахмедова, Константин Лавроненко, Александра Ревенко, Владимир Мишуков, Игорь Миркурбанов, а среди новых лиц — Никита Ефремов, Сергей Горошко и Иван Мулин. На этот раз режиссёром не то продолжения, не то перезагрузки «Содержанок» выступила Ламара Согомонян, работавшая с Дарьей Мороз над короткометражкой «Собирайся, поедем на праздник».

Фото: Скриншот трейлера/youtube.com Поделиться Поделиться





«Антология русского хоррора: Красный состав» Анимационный сериал по русской классической литературе ужасов Где/когда: more.tv/«Кинопоиск» — с 16 февраля 2023

Пожалуй, самый необычный и завораживающий отечественный телепроект февраля — анимационный телесериал more.tv в кооперации с «Кинопоиском» «Антология русского хоррора: Красный состав». Это шесть короткометражных хоррор-историй, снятых по произведениям Александра Пушкина («Гробовщик»), Алексея Толстого («Семья вурдалака»), Александра Грина («Дочь крысолова»), Дмитрия Быкова* (признан Минюстом иноагентом) («Можарово») и других авторов.

Все эпизоды созданы разными режиссёрами в разных анимационных техниках. Альманах «Антология русского хоррора: Красный состав» уже громогласно назвали отечественный аналогом сериала Netflix «Любовь, смерть и роботы». Ну, посмотрим!

Автор: youtube.com/more tv

«Карнивал Роу» / «Carnival Row» Фэнтези-драма об альтернативном викторианском Бурге Где/когда: Amazon Prime Video — с 17 февраля 2023 Спустя три года Amazon Prime Video покажет второй сезон проекта «Карнивал Роу», который станет финальным. Напомним, события разворачиваются в викторианском мегаполисе Бург, где люди живут бок о бок с магическими созданиями, но не могут найти общий язык. Когда в городе происходит серия загадочных убийств, угрюмый детектив Райкрофт и эльфийка Виньетт берутся расследовать дело. Напряжение между мифологическими существами и людьми растёт, так что нас ждёт грандиозный финал… Снова увидеть Орландо Блума и Кару Делевинь в образах мрачного детектива и его бывшей возлюбленной сможем на Prime Video 17 февраля.

Автор: youtube.com/Prime Video

«Здравствуй, будущее!» / «Hello Tomorrow!» Ретрофутуристическая драма о коммивояжёрах Где/когда: Apple TV+ — с 17 февраля 2023 Один из главных зимних сериалов сервиса — «Здравствуй, будущее!», где главную роль сыграл обладатель премии EMMY за «Утреннее шоу» Билли Крудап. Действие происходит в альтернативном мире, где группа коммивояжёров во главе с героем Крудапа делит таймшеры (право одного из владельцев многовладельческой собственности на ее использование в отведённые ему периоды времени) на Луне. Компанию ему составили Хэнк Азария, Элисон Пилл, Джеки Уивер, Ханифа Вуд, Ник Подани и Дьюшейн Уильямс.

Придумали новый телепроект относительные новички в индустрии — Амита Бхалла и Лукас Янсен, а режиссёром стал Джонатан Энтвистл, снявший недавний хит Netflix — сериал «Меня это не устраивает!».

Автор: youtube.com/Apple TV

«Грязные игры» / «The Company You Keep» Американский ремейк корейского телесериала «Сограждане» Где/когда: ABC — с 19 февраля 2023 Американский национальный телеканал ABC внезапно решил вернуть зрителя и объявил о запуске в эфир американского ремейка популярного южнокорейского телесериала 2019 года «Сограждане». Новая версия получила название «Грязные игры». Если в оригинальном шоу сюжет строился вокруг мошенника со стажем, который женится на полицейской, не зная о её работе, то в американской телеадаптации мы увидим профессионального вора, влюбляющегося в агента ЦРУ. Судя по трейлеру, зрелище не совсем олдскульное, даже местами смешное и с экшеном, но в остальном, конечно, до корейского оригинала далековато. Зато в главной роли — любимец женщин Майло Вентимилья, ну а его возлюбленную сыграла Катрин Хэна Ким.

Автор: ABC/youtube.com

«The Consultant» / «Консультант» Триллер про кризисного менеджера-социопата Где/когда: Amazon Prime Video — с 24 февраля 2023 Компания по разработке игровых приложений CompWare в Лос-Анджелесе сталкивается с кризисом и нанимает консультанта Регуса Патоффа для решения проблем. Очень быстро необычные методы Патоффа превращают компанию в минное поле, где ни один сотрудник не застрахован не только от потери работы, но и от смерти.

Хоть шоу и относится к жанру триллера, всё-таки в его основе — одноимённый роман в стилистике «чёрной комедии» американского репортёра и писателя Бентли Литтла, изданный в 2015 году. Восьмисерийную телеадаптацию написал британский сценарист Тони Басгэллоп, один из авторов хоррора «Дом с прислугой». Среди режиссёров — Мэтт Шекман («Ванда/Вижн», «Ты — воплощение порока»). Ну а в остальных ролях, помимо Кристофа Вальца, заняты Бриттани О’Грэйди, Нат Вулф и Эйми Карреро.

Фото: Скриншот трейлера/youtube.com Поделиться Поделиться





«Связь» / «Liaison» Англо-французский политический триллер о грязных тайнах Где/когда: Apple TV+ — c 24 февраля 2023 Ещё одна любопытная телеистория Apple TV+ — шестисерийный англо-французский политический триллер «Связь» с высокими ставками, исследующий, как ошибки прошлого могут разрушить будущее. В сериале — непредсказуемый, многослойный сюжет, где шпионаж и политические интриги показаны на фоне истории страстной и прочной любви. В главных ролях — сплошные кинозвёзды с разных берегов Ла-Манша: Венсан Кассель, Ева Грин, Ирен Жакоб и Питер Муллан. Кстати, символично, что в этом году выйдут сразу две новые экранизации легендарных «Трёх мушкетёров» с парочкой Кассель — Грин! И фильмы, и сериалы снимают на французском языке. «Три мушкетёра: Д’Артаньян» выйдет в апреле 2023 года, а «Три мушкетёра: Миледи» — в декабре. Венсан Кассель сыграет Атоса, а Ева Грин — Миледи.

Кадр из фильма: пресс-служба Apple TV+



Фото: Кадр из фильма/пресс-служба Apple TV+ Поделиться Поделиться





«Мастера вечеринок» / «Party Down»

Воскрешение комедии «Мастера вечеринок» Где/когда: Starz — с 24 февраля 2023 Сериальный конвейер по воскрешению успешных телепроектов прошлого добрался и до шоу начала «десятых» — «Мастера вечеринок». Оно выходило в течение двух сезонов, с 2009 по 2010 год, на американском кабельном телеканале Starz. И вот спустя 13 лет мы увидим третий сезон с постаревшими персонажами самого крутого кейтеринга Лос-Анджелеса. Вообще, «Мастера вечеринок» — это проект, созданный авторами другого популярного сериала того же периода — «Вероника Марс», и он до сих пор остаётся одним из лучших сериалов об этом бизнесе! Хотя, конечно, не всех актёров оригинального каста мы вновь увидим — так, например, Лиззи Каплан не смогла сняться в новых сериях из-за конфликта графиков своих съёмок в других проектах. Ну а все остальные из оригинального шоу вернулись, включая Адама Скотта, Кена Марино, Джейн Линч, Меган Маллалли, Мартина Старра и Райана Хансена. В число новых постоянных клиентов входят персонажи Дженнифер Гарнер, Зои Чао и Тайрела Джексона Уильямса из ситкома «Брокмайр». Мы увидим шесть новых серий, каждая из которых посвящена шести разным вечеринкам, которые обслуживают герои. Среди приглашённых звёзд Кинта Брансон, Джеймс Марсден и другие.

Фото: Скриншот трейлера/youtube.com Поделиться Поделиться





Андрей Смирнов, специально для «Фонтанки.ру» *Дмитрий Быков внесен в реестр СМИ-иноагентов Минюстом 29.07.2022.