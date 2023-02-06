«КоммерсантЪ»: АФК «Система» заинтересовалась покупкой завода Volkswagen в Калуге

Производственную площадку немецкого автомобильного концерна Volkswagen в Калуге может купить АФК «Система», владеющая МТС и Ozon. К сделке также привлечена казахстанская компания с китайскими инвесторами, сообщает 6 февраля газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на свои источники.

По информации источников издания, АФК «Система» ведет переговоры о покупке у Volkswagen калужского завода и планировала привлечь в проект компанию Allur из Казахстана, которая тоже занимается производством автомобилей. В группу компаний Allur входят предприятия по сборке легковых автомобилей «СарыаркаАвтоПром» и сельхозтехники «АгромашХолдинг» в Костанае и дилерская и дистрибьюторская сеть AllurAuto. А владельцем 51% акций казахстанской компании, по данным на 2020 год, являлась C&J Ned Auto B.V., которой владеют китайские China National Machinery Import & Export Co., Ltd и Anhui Jiangqi Investment Co., Ltd. Последней, в частности, принадлежит юридическое лицо, под которым в России работает китайская марка JAC.

По словам источников «Ъ», схема взаимодействия с казахской стороной в сделке еще не определена и есть варианты, но речь идет о продолжении производства уже имеющихся моделей. АФК «Система» же, по информации источника издания, планирует таким образом создать машиностроительный холдинг. В то же время другой источник «Ъ» говорит о возможном участии в сделке игроков с Ближнего Востока и из Китая. В АФК «Система» и Allure комментировать информацию о возможной сделке «Ъ» отказались, а в «Фольксваген Груп Рус» ответили, что следят за ситуацией и рассматривают разные сценарии. Продажа активов компании третьей стороне — один из возможных вариантов, но никакого решения об этом еще не принято, добавили в российском представительстве Volkswagen.