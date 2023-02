«КоммерсантЪ»: АФК «Система» заинтересовалась покупкой завода Volkswagen в Калуге

Производственную площадку немецкого автомобильного концерна Volkswagen в Калуге может купить АФК «Система», владеющая МТС и Ozon. К сделке также привлечена казахстанская компания с китайскими инвесторами, сообщает 6 февраля газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на свои источники.



По информации источников издания, АФК «Система» ведет переговоры о покупке у Volkswagen калужского завода и планировала привлечь в проект компанию Allur из Казахстана, которая тоже занимается производством автомобилей. В группу компаний Allur входят предприятия по сборке легковых автомобилей «СарыаркаАвтоПром» и сельхозтехники «АгромашХолдинг» в Костанае и дилерская и дистрибьюторская сеть AllurAuto. А владельцем 51% акций казахстанской компании, по данным на 2020 год, являлась C&J Ned Auto B.V., которой владеют китайские China National Machinery Import & Export Co., Ltd и Anhui Jiangqi Investment Co., Ltd. Последней, в частности, принадлежит юридическое лицо, под которым в России работает китайская марка JAC.