Volkswagen официально объявил о полной остановке производства в России

Volkswagen Group принял окончательное решение о прекращении производства в России. До этого сообщалось о приостановке из-за перебоев с поставками импортных комплектующих.



В связи с событиями на Украине «VWGroup принял решение прекратить производство транспортных средств в России (Калуга, Нижний Новгород) до дальнейшего уведомления», — сообщается 3 марта в Twitter концерна.



Также в сообщении говорится о прекращении экспорта транспортных средств в РФ.



О прекращении поставок Volkswagen Group Rus объявила ещё 26 февраля. Тогда же сообщалось о приостановке работы калужского завода из-за нехватки комплектующих, при этом в пресс-службе Volkswagen уверяли, что завод работает «в обычном режиме».

