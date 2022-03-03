Volkswagen официально объявил о полной остановке производства в России

Volkswagen Group принял окончательное решение о прекращении производства в России. До этого сообщалось о приостановке из-за перебоев с поставками импортных комплектующих.
В связи с событиями на Украине «VWGroup принял решение прекратить производство транспортных средств в России (Калуга, Нижний Новгород) до дальнейшего уведомления», — сообщается 3 марта в Twitter концерна.
Также в сообщении говорится о прекращении экспорта транспортных средств в РФ.
О прекращении поставок Volkswagen Group Rus объявила ещё 26 февраля. Тогда же сообщалось о приостановке работы калужского завода из-за нехватки комплектующих, при этом в пресс-службе Volkswagen уверяли, что завод работает «в обычном режиме».
О простое заводов в РФ из-за нехватки компонентов сообщали также Renault, Volkswagen, BMW, Hyundai. Поставки своей продукции в Россию остановили также General Motors, Porsche, Harley-Davidson, Volvo, Scania, Ericsson, Mazda, Honda, Suzuki. О мрачных перспективах российского авторынка читайте в материале «Фонтанки».