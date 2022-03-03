FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -2
103.25р114.55р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Volkswagen официально объявил о полной остановке производства в России

6
Печать

Volkswagen Group принял окончательное решение о прекращении производства в России. До этого сообщалось о приостановке из-за перебоев с поставками импортных комплектующих.

В связи с событиями на Украине «VWGroup принял решение прекратить производство транспортных средств в России (Калуга, Нижний Новгород) до дальнейшего уведомления», — сообщается 3 марта в Twitter концерна.

Также в сообщении говорится о прекращении экспорта транспортных средств в РФ.

О прекращении поставок Volkswagen Group Rus объявила ещё 26 февраля. Тогда же сообщалось о приостановке работы калужского завода из-за нехватки комплектующих, при этом в пресс-службе Volkswagen уверяли, что завод работает «в обычном режиме».

О простое заводов в РФ из-за нехватки компонентов сообщали также Renault, Volkswagen, BMW, Hyundai. Поставки своей продукции в Россию остановили также General Motors, Porsche, Harley-Davidson, Volvo, Scania, Ericsson, Mazda, Honda, Suzuki. О мрачных перспективах российского авторынка читайте в материале «Фонтанки».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Гриб
Меня продолжает мучать один вопрос.Почему не было никаких санкций ни у кого не против кого когда бомбили и рвали на части Югославию, а?
Столько времени прошло а я до сих пор не выучил новые названия на карте мира: Серби, Хорватия,Черногория, Босния и Герцеговина, теперь еще Косово? Никого не забыл?
265859866
Будем разводить лошадей и развивать гужевой транспорт.......прорвемся назло всему миру.....
Piter Russo
Захотят вернуться, а рынок будет занять китайскими производителями.
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний