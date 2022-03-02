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Mazda и Honda прекращают поставки в Россию автомобилей, мотоциклов и запчастей

Японские автопроизводители Mazda и Honda решили прекратить экспорт своей продукции в Россию в связи с ситуацией на Украине.

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Компания Honda перестанет поставлять автомобили, мотоциклы и другую свою продукцию, а Mazda приостановит ввоз запчастей на свой российский завод, сообщает 2 марта деловая газета Nikkei. «Мазды» в России собирают на предприятии ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» в Приморском крае.

Honda причиной своего решения назвала финансовые и логистические проблемы, связанные с тем, что страны вводят все более строгие санкции против России в знак протеста против военных действий на Украине, пишет Reuters. В частности, речь идет о проблемах с экспортом автомобилей и осуществлением платежей. Представитель компании рассказал агентству, что по состоянию на среду поставки в Россию уже приостановлены. Отметим, что «Хонда» еще в начале 2022 года сообщала о планах уйти с российского автомобильного рынка, сохранив при этом поставки мотоциклов и другой техники.

Помимо этого, компания Nissan сократила производство своих автомобилей в России, однако выпускать и продавать их продолжит, пишет РИА «Новости» со ссылкой на японские СМИ.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

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Комментарии (4)

274450998
надо давить шариковых, и чтобы никаких запчастей, я посмотрю на коллапс всего автопарка через полгодика, который нечем ремонтировать и за который нечем платить по автокредитам ))
263888341
Да, очень сильное потрясение. Особенно учитывая что Honda последние несколько лет продавала по 1,5 машины в год, а у Mazda продажи ниже плинтуса. Да и машины так себе. Тойота, а вам слабо?
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