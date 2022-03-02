Mazda и Honda прекращают поставки в Россию автомобилей, мотоциклов и запчастей

Компания Honda перестанет поставлять автомобили, мотоциклы и другую свою продукцию, а Mazda приостановит ввоз запчастей на свой российский завод, сообщает 2 марта деловая газета Nikkei. «Мазды» в России собирают на предприятии ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» в Приморском крае.



Honda причиной своего решения назвала финансовые и логистические проблемы, связанные с тем, что страны вводят все более строгие санкции против России в знак протеста против военных действий на Украине, пишет Reuters. В частности, речь идет о проблемах с экспортом автомобилей и осуществлением платежей. Представитель компании рассказал агентству, что по состоянию на среду поставки в Россию уже приостановлены. Отметим, что «Хонда» еще в начале 2022 года сообщала о планах уйти с российского автомобильного рынка, сохранив при этом поставки мотоциклов и другой техники.