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Honda перестанет продавать свои автомобили в России в 2022 году

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Японская корпорация Honda окончательно покинет российский авторынок в 2022 году. Как пишет «Газета.Ru», флагманский кроссовер Pilot уже не поставляется, а последние поставки младшего CR-V приедут в Россию в течение ближайших трех месяцев.

При этом Honda планирует продолжить сервисное обслуживание уже проданных машин, а также сохранит продажи мотоциклов, квадроциклов, моторных лодок, газонокосилок и снегоуборочной техники.

Как заявили в пресс-службе японского автоконцерна, уход с российского рынка — это часть «стратегии развития автомобильного бизнеса Honda Motor, направленной на реструктуризацию операций в условиях продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности».

Как отмечают эксперты, спрос на автомобили Honda в России стал снижаться с 2015 года, после девальвации рубля.

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Комментарии (8)

X-кот
Жить станет лучше, жить станет веселее. Будем покупать новые порши, бэхи, ведь по новому закону порог роскошной машины сдвигается до 6 лимонов, все что меньше - нищебродское со сниженным налогом, как раз для среднего класса с з.п. 17 тыр
art_serg
какая разница, в принципе, на чем задницу возить. ну не будет хонды и что? жизнь остановится? не такая уж популярная марка
Otkating
- Да в гробу мы видали такое вставание с колен!
- Ну что ж, граждане, никто Вас за язык не тянул..
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