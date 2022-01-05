Honda перестанет продавать свои автомобили в России в 2022 году

Японская корпорация Honda окончательно покинет российский авторынок в 2022 году. Как пишет «Газета.Ru», флагманский кроссовер Pilot уже не поставляется, а последние поставки младшего CR-V приедут в Россию в течение ближайших трех месяцев.



При этом Honda планирует продолжить сервисное обслуживание уже проданных машин, а также сохранит продажи мотоциклов, квадроциклов, моторных лодок, газонокосилок и снегоуборочной техники.



Как заявили в пресс-службе японского автоконцерна, уход с российского рынка — это часть «стратегии развития автомобильного бизнеса Honda Motor, направленной на реструктуризацию операций в условиях продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности».

