General Motors и Harley-Davidson тоже прекратили поставки в Россию

В компании отметили, что работают над предоставлением гарантий персоналу в России и анализируют вероятные последствия санкций.

«General Motors до дальнейшего уведомления приостановила экспорты транспортных средств в Россию», — цитирует 1 марта РИА Новости сообщение телеканала Fox Business со ссылкой на заявление компании.

Список пополнили General Motors, Volkswagen, Harley-Davidson, до этого — Volvo, Scania и Ericsson.

Растёт число автомобильных и технологических компаний, приостанавливающих поставки своей продукции в Россию, пишут СМИ.

Harley-Davidson, по данным «Блумберг», сообщила о приостановке «ведения дел в России», что, по мнению агентства, указывают антироссийские экономические санкции.



«Фонтанка» писала об остановке заводов в России и мрачных перспективах российского авторынка.

