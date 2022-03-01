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General Motors и Harley-Davidson тоже прекратили поставки в Россию

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Растёт число автомобильных и технологических компаний, приостанавливающих поставки своей продукции в Россию, пишут СМИ.

Список пополнили General Motors, Volkswagen, Harley-Davidson, до этого — Volvo, Scania и Ericsson.

«General Motors до дальнейшего уведомления приостановила экспорты транспортных средств в Россию», — цитирует 1 марта РИА Новости сообщение телеканала Fox Business со ссылкой на заявление компании.

В компании отметили, что работают над предоставлением гарантий персоналу в России и анализируют вероятные последствия санкций.

Harley-Davidson, по данным «Блумберг», сообщила о приостановке «ведения дел в России», что, по мнению агентства, указывают антироссийские экономические санкции.

«Фонтанка» писала об остановке заводов в России и мрачных перспективах российского авторынка.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. О событиях 28 февраля читайте на «Фонтанке». Также смотрите трансляцию.

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Комментарии (9)

265056402
Питер город машин. А теперь будет город охотников за запчастями, как в Безумном Максе
274432554
Ну уж без харлеев точно нам кранты) в каждом же дворе частного дома по харлею -все пропало, шеф))
07A
Ночные волки пересядут на "Восходы"?
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