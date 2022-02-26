Volkswagen приостановил производство в Калуге и прекратил поставки машин в Россию

Завод немецкого автоконцерна Volkswagen в Калуге приостановил работу из-за перебоев с поставками импортных комплектующих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на единый информационный центр компании. Когда производство возобновится, не сообщается.



При этом в пресс-службе Volkswagen уверяют, что завод в Калуге работает «в обычном режиме». На предприятии выпускают модели Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid (всего 225 тыс. машин в год), а также бензиновые двигатели 1.6 MPI серии EA211.



Концерн Volkswagen Group Rus также официально подтвердил прекращение поставок новых автомобилей в Россию: «В связи с текущей ситуацией поставки в адрес дилеров марок, входящих в состав «Фольксваген Груп Рус», приостановлены до дальнейшего уведомления».

