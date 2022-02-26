Volkswagen приостановил производство в Калуге и прекратил поставки машин в Россию

Завод немецкого автоконцерна Volkswagen в Калуге приостановил работу из-за перебоев с поставками импортных комплектующих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на единый информационный центр компании. Когда производство возобновится, не сообщается.
При этом в пресс-службе Volkswagen уверяют, что завод в Калуге работает «в обычном режиме». На предприятии выпускают модели Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid (всего 225 тыс. машин в год), а также бензиновые двигатели 1.6 MPI серии EA211.
Концерн Volkswagen Group Rus также официально подтвердил прекращение поставок новых автомобилей в Россию: «В связи с текущей ситуацией поставки в адрес дилеров марок, входящих в состав «Фольксваген Груп Рус», приостановлены до дальнейшего уведомления».
Концерн Volkswagen с большой тревогой и обеспокоенностью принял к сведению новости о ситуации на Украине и надеется на скорейшее прекращение боевых действий и возврат к дипломатии», — цитирует Autonews.ru директора по связям с общественностью Наталью Костюкович. В концерн Volkswagen входят марки Audi, Skoda, Volkswagen, Volkswagen Коммерческие автомобили, Bentley, Lamborghini и Ducati.
Ранее стало известно, что завод Renault в Москве приостановит работу с 28 февраля по 5 марта в связи с перебоями в поставке комплектующих. Петербургские предприятия пока не комментируют ситуацию с перебоями поставок из-за санкций, но один из дилеров KIA уже сообщил о том, что дистрибьютор остановил отгрузки новых машин модели Rio, которая собирается в Петербурге.