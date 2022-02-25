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Завод Renault в Москве остановит работу из-за проблем с логистикой. Петербургский автопром пока изучает ситуацию

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Завод Renault в Москве приостановит работу с 28 февраля по 5 марта в связи с перебоями в поставке комплектующих. Об этом 25 февраля сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Перебои прежде всего связаны с усилением пограничных режимов в странах транзита и вынужденной необходимостью изменения ряда сложившихся логистических маршрутов»,— цитирует издание заявление представителя Renault. В компании добавили, что работают над поиском решения для скорейшего возобновления производства.

Ранее сообщалось, что несколько иностранных автомобильных компаний останавливают отгрузки автомобилей в адрес российских дилерских предприятий с 24 февраля.

На петербургских предприятиях Hyundai и Nissan отказались комментировать вопрос о поставках и изменении графика работы. В Toyota на момент публикации не ответили на вопрос.

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Комментарии (5)

ahma
Ну что, санкции нам на пользу, или еще нет?
Ref
Товарно-денежные отношения никто не отменял, тем более при капитализме. Сегодня останавливают отгрузки, завтра возобновят. Акционерам нужно еще больше денег...
265895551
Что-то тут патриотов не видать... Все строчат в теме про победу наших в Киеве.
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