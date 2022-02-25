Завод Renault в Москве остановит работу из-за проблем с логистикой. Петербургский автопром пока изучает ситуацию

Завод Renault в Москве приостановит работу с 28 февраля по 5 марта в связи с перебоями в поставке комплектующих. Об этом 25 февраля сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Перебои прежде всего связаны с усилением пограничных режимов в странах транзита и вынужденной необходимостью изменения ряда сложившихся логистических маршрутов»,— цитирует издание заявление представителя Renault. В компании добавили, что работают над поиском решения для скорейшего возобновления производства.