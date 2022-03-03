Suzuki перестанет поставлять в Россию свои машины и мотоциклы

Еще один японский производитель останавливает поставки своей продукции в Россию в связи с ситуацией на Украине. В четверг, 3 марта, о таком решении объявила Suzuki.



Японский концерн Suzuki остановит поставки своих автомобилей и мотоциклов в Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo. Это решение было принято из-за экономических санкций, которые введены в отношении России из-за боевых действий на Украине.

Ранее японская деловая газета Nikkei сообщала, что компания Honda приостанавливает поставки в РФ своих машин и мотоциклов, а концерн Mazda — комплектующих для своих производств в России. Toyota Motor с 4 марта временно прекращает производство на своем заводе в Петербурге. Nissan пока работает, но тоже не исключает приостановку конвейера из-за проблем с поставками комплектующих.