FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -2
103.25р114.55р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Suzuki перестанет поставлять в Россию свои машины и мотоциклы

1
Печать

Еще один японский производитель останавливает поставки своей продукции в Россию в связи с ситуацией на Украине. В четверг, 3 марта, о таком решении объявила Suzuki.

Японский концерн Suzuki остановит поставки своих автомобилей и мотоциклов в Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo. Это решение было принято из-за экономических санкций, которые введены в отношении России из-за боевых действий на Украине.

Ранее японская деловая газета Nikkei сообщала, что компания Honda приостанавливает поставки в РФ своих машин и мотоциклов, а концерн Mazda — комплектующих для своих производств в России. Toyota Motor с 4 марта временно прекращает производство на своем заводе в Петербурге. Nissan пока работает, но тоже не исключает приостановку конвейера из-за проблем с поставками комплектующих.

О простое заводов в РФ из-за нехватки компонентов сообщали также Renault, Volkswagen, BMW и Hyundai. Поставки своей продукции в Россию остановили также General Motors, Volkswagen, Harley-Davidson, Volvo, Scania и Ericsson. О мрачных перспективах российского авторынка читайте в материале «Фонтанки».

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

266410437
Suzuki Jimny двойного назначения, так что ожидаемо.
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний