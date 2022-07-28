«Ведомости»: Купить калужский завод Volkswagen может «Азия Авто» из Казахстана

Volkswagen Group Rus хочет продать калужский завод. По данным источника «Ведомостей», покупателем может стать компания «Азия Авто» из Казахстана, у которой уже есть лицензия на выпуск автомобилей Volkswagen и Skoda.
По словам источника, Volkswagen намерен решить вопрос о продаже до конца 2022 года.
Основной владелец «Азия Авто» — бизнесмен Анатолий Балушкин. До 2021 года компания собирала LADA, KIA, Skoda и Chevrolet в Усть-Каменогорске (Казахстан), но министерство индустрии разорвало соглашение о промсборке. Связаться с концерном «Ведомостям» не удалось.
После начала военной спецоперации на Украине Volkswagen Group заморозила выпуск автомобилей в Калуге из-за перебоев с поставками зарубежных комплектующих. А в марте объявила о полной остановке производства в России и экспорта транспортных средств в страну.
В 2021 году, по оценке Forbes, Volkswagen Group была лидером рейтинга крупнейших иностранных компаний, работающих в России, с общей выручкой дочерних структур в 517 млрд руб.