«Ведомости»: Купить калужский завод Volkswagen может «Азия Авто» из Казахстана

Volkswagen Group Rus хочет продать калужский завод. По данным источника «Ведомостей», покупателем может стать компания «Азия Авто» из Казахстана, у которой уже есть лицензия на выпуск автомобилей Volkswagen и Skoda.



По словам источника, Volkswagen намерен решить вопрос о продаже до конца 2022 года.



Основной владелец «Азия Авто» — бизнесмен Анатолий Балушкин. До 2021 года компания собирала LADA, KIA, Skoda и Chevrolet в Усть-Каменогорске (Казахстан), но министерство индустрии разорвало соглашение о промсборке. Связаться с концерном «Ведомостям» не удалось.

