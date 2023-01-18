14 марта - круглый стол «Чистый бизнес: почему растет спрос на клининг»

Городской портал «Фонтанка.ру» проводит круглый стол на тему приглашает обсудить за круглым столом следующие вопросы:

• Почему растет спрос на клининг для частных домов и квартир?

• Кто основные клиенты клининговых компаний? Почему они отдают эту работу на аутсорсинг?

• Какие услуги входят в стандартный набор клининга? Что можно заказать дополнительно?

• Как формируется стоимость услуги? За счет чего она может быть снижена?



• Профессиональная компания или частный клинер, а может, постоянная домработница? Плюсы и минусы различных вариантов.