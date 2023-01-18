14 марта - круглый стол «Чистый бизнес: почему растет спрос на клининг»

Городской портал «Фонтанка.ру» проводит круглый стол на тему приглашает обсудить за круглым столом следующие вопросы:
• Почему растет спрос на клининг для частных домов и квартир?
• Кто основные клиенты клининговых компаний? Почему они отдают эту работу на аутсорсинг?
• Какие услуги входят в стандартный набор клининга? Что можно заказать дополнительно?
• Как формируется стоимость услуги? За счет чего она может быть снижена?
• Профессиональная компания или частный клинер, а может, постоянная домработница? Плюсы и минусы различных вариантов.
• Кадры для клининга — сложно ли найти хороших специалистов?
• Квартирный, офисный и промышленный клининг — какие направления развиваются быстрее и эффективнее?
• Как будет развиваться клининг в целом? Какой запрос есть у клиентов в этой сфере?
По данным «Авито Услуги», спрос на клининг в Петербурге за 2022 год вырос на 43%, а предложение по уборке — на 70%. Петербуржцы все чаще готовы делегировать не самую приятную часть домашних обязанностей, освободив нерабочее время для более приятных занятий. О том, как развивается сфера услуг по наведению чистоты и порядка— поговорим на круглом столе.
К участию в круглом столе приглашаются: представители клининговых компаний и эксперты рынка.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 12:00 / 14 марта 2023 года
По вопросам участия обращаться:
Анастасия Петрова, +7 (953) 157–05–77, a.petrova@fontanka.ru