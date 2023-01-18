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    14 марта - круглый стол «Чистый бизнес: почему растет спрос на клининг»

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    Городской портал «Фонтанка.ру» проводит круглый стол на тему приглашает обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Почему растет спрос на клининг для частных домов и квартир?

    • Кто основные клиенты клининговых компаний? Почему они отдают эту работу на аутсорсинг?

    • Какие услуги входят в стандартный набор клининга? Что можно заказать дополнительно?

    • Как формируется стоимость услуги? За счет чего она может быть снижена?

    • Профессиональная компания или частный клинер, а может, постоянная домработница? Плюсы и минусы различных вариантов.

    • Кадры для клининга — сложно ли найти хороших специалистов?

    • Квартирный, офисный и промышленный клининг — какие направления развиваются быстрее и эффективнее?

    • Как будет развиваться клининг в целом? Какой запрос есть у клиентов в этой сфере?

    По данным «Авито Услуги», спрос на клининг в Петербурге за 2022 год вырос на 43%, а предложение по уборке — на 70%. Петербуржцы все чаще готовы делегировать не самую приятную часть домашних обязанностей, освободив нерабочее время для более приятных занятий. О том, как развивается сфера услуг по наведению чистоты и порядка— поговорим на круглом столе.

    К участию в круглом столе приглашаются: представители клининговых компаний и эксперты рынка.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Круглый стол пройдет в 12:00 / 14 марта 2023 года

    По вопросам участия обращаться:

    Анастасия Петрова, +7 (953) 157–05–77, a.petrova@fontanka.ru

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