    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -3

    3 м/с, ю-в

    753мм

    82%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd68.29eur73.83

    Академик Шляхто: Купание в проруби на Крещение опасно и непредсказуемо

    854
    4 комментария

    Купание в проруби на Крещение опасно и непредсказуемо для организма, заявил генеральный директор Центра Алмазова, академик РАН Евгений Шляхто.

    Как объяснил Шляхто 17 января, ответом на резкий перепад может стать сосудистый спазм, который ведет к перераспределению и дефициту кровообращения в жизненно важных органах.

    «В связи с этим могут развиться одни из самых жизнеугрожающих осложнений — острый инфаркт миокарда, инсульт, тяжелое нарушение сердечного ритма, — цитирует комздрав Шляхто в Telegram-канале. — У купающихся могут развиться как острые состояния, так и обострение хронических заболеваний».

    С разъяснениями про купание в Крещение выступили и спасатели. Памятка от МЧС здесь.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК5
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    RR_197817 Янв 2023 в 19:47
    Раньше страна смотрела "Очевидное - невероятное" с Капицей, а теперь -"Бесогон". Вот и ныряют к праотцам.
    +2−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close