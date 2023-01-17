Академик Шляхто: Купание в проруби на Крещение опасно и непредсказуемо

Купание в проруби на Крещение опасно и непредсказуемо для организма, заявил генеральный директор Центра Алмазова, академик РАН Евгений Шляхто.



Как объяснил Шляхто 17 января, ответом на резкий перепад может стать сосудистый спазм, который ведет к перераспределению и дефициту кровообращения в жизненно важных органах.



«В связи с этим могут развиться одни из самых жизнеугрожающих осложнений — острый инфаркт миокарда, инсульт, тяжелое нарушение сердечного ритма, — цитирует комздрав Шляхто в Telegram-канале. — У купающихся могут развиться как острые состояния, так и обострение хронических заболеваний».

