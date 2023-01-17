    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -3

    4 м/с, вос

    754мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd68.29eur73.83

    «Может забыть, что умеет плавать». В МЧС Петербурга рассказали о правилах при купании детей в проруби на Крещение

    597
    обсудить

    Перед праздником Крещения спасатели напомнили родителям юных петербуржцев, какие правила нужно соблюдать при купании ребёнка в проруби. Список появился 17 января на сайте ведомства.

    Перед выходом стоит проверить, не забыты ли полотенце, махровый халат и комплект сухой одежды. Потребуются также резиновая шапочка, плавки и купальник, подойдут и аналоги в виде белья и рубахи. Чтобы не поранить ноги и не поскользнуться, следует взять с собой тапочки. Лучше — шерстяные носки, в которых можно будет и искупаться.

    «Окунаться следует в специально оборудованных крещенских прорубях под присмотром спасателей. Прорубь должна быть хорошо расчищена от осколков льда <…>. Желательно, чтобы она имела лестницу или мелководную зону для легкого выхода из воды», — говорится в сообщении.

    Особенную бдительность нужно проявить при погружении ребёнка в иордань. Из-за испуга он может легко забыть, что умеет плавать.

    Но все перечисленное — только часть дела. Выйти из проруби тоже непросто: ступеньки лестницы из-за намёрзшего льда могут быть скользкими, а при сильном морозе мокрые руки могут примерзать к перилам. В первом случае поможет страховка и помощь взрослых, а во втором — сухое полотенце.

    После купания ребёнка следует растереть махровым полотенцем, тут же пригодится и взятая из дома сухая одежда. Не лишним для укрепления иммунитета будет горячий чай.

    В городском управлении МЧС добавили, что врачи категорически запрещают детям купаться в мороз. У младенцев, например, несовершенная система терморегуляции: обморожение может произойти так быстро, что родители не успеют этого заметить. Не исключены и последствия в виде серьёзных болезней.

    Ранее «Фонтанка» писала, какая погода ожидается в Петербурге на Крещение в этом году.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КрещениеМЧСДетиКрещенские купелиКупаниеКупание в Крещение
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close