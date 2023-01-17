«Может забыть, что умеет плавать». В МЧС Петербурга рассказали о правилах при купании детей в проруби на Крещение

Перед праздником Крещения спасатели напомнили родителям юных петербуржцев, какие правила нужно соблюдать при купании ребёнка в проруби. Список появился 17 января на сайте ведомства. Перед выходом стоит проверить, не забыты ли полотенце, махровый халат и комплект сухой одежды. Потребуются также резиновая шапочка, плавки и купальник, подойдут и аналоги в виде белья и рубахи. Чтобы не поранить ноги и не поскользнуться, следует взять с собой тапочки. Лучше — шерстяные носки, в которых можно будет и искупаться.

«Окунаться следует в специально оборудованных крещенских прорубях под присмотром спасателей. Прорубь должна быть хорошо расчищена от осколков льда <…>. Желательно, чтобы она имела лестницу или мелководную зону для легкого выхода из воды», — говорится в сообщении.

Особенную бдительность нужно проявить при погружении ребёнка в иордань. Из-за испуга он может легко забыть, что умеет плавать. Но все перечисленное — только часть дела. Выйти из проруби тоже непросто: ступеньки лестницы из-за намёрзшего льда могут быть скользкими, а при сильном морозе мокрые руки могут примерзать к перилам. В первом случае поможет страховка и помощь взрослых, а во втором — сухое полотенце.