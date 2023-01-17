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    «Погода нас подвела очень значительно». Из-за недостатка льда в Петербурге сократили количество купелей

    1976
    10 комментариев

    В Петербурге не предвидится морозов на Крещение. Погода будет рекордно тёплой. Об этом во время пресс-конференции, посвящённой организации крещенских купаний, 17 января заявил главный синоптик города Александр Колесов.

    «Погода нас подвела очень значительно», — отметил он. По словам синоптика, вечером 18 января к Ленобласти подойдёт циклон со Средиземного моря. В Петербурге в ночь на 19 января ожидается мокрый снег. Температура воздуха составит +1...+2 градуса ночью, днём потеплеет до 5 градусов.

    На Крещение в городе будет подготовлено 20 купелей в 10 районах. Список может уменьшиться из-за недостатка льда. В прошлом году организовали 24 купели.

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    Комментарии 10

    ӦВВӦ17 Янв 2023 в 14:44
    Правильным было бы еще написать, что традиция это народная и никакого отношения к православию не имеет, грехи не смывает и влечет за собой кучу негативных последствий у людей не подготовленных
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