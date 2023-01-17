«Погода нас подвела очень значительно». Из-за недостатка льда в Петербурге сократили количество купелей

В Петербурге не предвидится морозов на Крещение. Погода будет рекордно тёплой. Об этом во время пресс-конференции, посвящённой организации крещенских купаний, 17 января заявил главный синоптик города Александр Колесов.

«Погода нас подвела очень значительно», — отметил он. По словам синоптика, вечером 18 января к Ленобласти подойдёт циклон со Средиземного моря. В Петербурге в ночь на 19 января ожидается мокрый снег. Температура воздуха составит +1...+2 градуса ночью, днём потеплеет до 5 градусов.