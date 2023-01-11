Умер первый президент Башкирии Муртаза Рахимов

Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов скончался в возрасте 88 лет. Об этом 11 января сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу главы региона.



«Муртазы Губайдулловича не стало. Мы склоняем головы перед великим сыном башкирского народа, всего себя посвятившим служению республике и России», — написал в своем телеграм-канале действующий глава республики Радий Хабиров.

В пресс-службе главы региона сообщили, что похороны состоятся 13 января.



Муртаза Рахимов родился в 1934 году в деревне Таваканово Башкирской АССР. С 1990 по 1993 год он был председателем Верховного Совета Республики Башкортостан, затем стал ее первым президентом, набрав 63% голосов. В 1998-м Рахимов пошел на второй срок (70,2%), а в 2003-м — на третий (78,01%), но в 2010-м досрочно оставил пост.