«Кучер сильно вмазал ей плеткой». Что происходит с промышленностью Петербурга прямо сейчас

Фото: Андрей Олейников/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Экономический кризис в стране и ухудшение внешнеторговой деятельности больно ударили по промышленности Петербурга и Ленобласти. Едва оправившись после пандемии коронавируса, промышленники с грустью наблюдали, как в начале 2022 года предприятия сбавляли обороты и темпы производства.



«Фонтанка» изучила динамику индекса промышленного производства за десять месяцев, уже завтра Петростат отчитается за ноябрь. Однако понять, к каким показателям к концу года придет обрабатывающая промышленность Петербурга и Ленобласти, можно уже сейчас. Экономист рассказал, что все это значит.



Справочно:

Индекс промышленного производства призывают на помощь, когда нужно сравнить, но невозможно суммировать. При подсчете учитывают изменение физических объемов произведенных товаров, работ и услуг за определенный период времени. Одним из факторов, влияющих на изменение индекса промышленного производства, является социально-экономическая ситуация.



Наблюдать в этом году за колебаниями индекса промышленного производства предприятий Петербурга тяжело — после январского неуверенного роста обрушение показателя во втором квартале очевидно. Как и очевидны его причины — резкое сокращение поставок сырья, которое во многие отрасли поступало из-за рубежа. И если дотянуть на старых запасах до конца февраля хоть как-то удалось, то к весне с ресурсами стало совсем плохо. Причем машиностроение, производство электрического оборудования, компьютеров, электронных и оптических изделий, прочих транспортных средств и оборудования оправиться за 11 месяцев так и не смогли — к концу года едва ли дотянули до прошлогодних показателей, но сражались уверенно. Многие — при поддержке государства.



«В ряду ключевых событий 2022 года отметим следующие. Завершена сборка и испытания головного образца российской газовой турбины большой мощности ГТЭ-170. Компания создает мощности для серийного выпуска газовых турбин большой мощности, а так же обеспечит сервис газовых турбин, в том числе стороннего производства, включая производство и поставку запасных частей. Проект возобновления производства газовых турбин в России реализуется АО «Силовые машины» при поддержке Минпромторга РФ. Введена в эксплуатацию новейшая модификация зарядной станции (ЭЗС) собственной разработки и производства для электромобилей, поддерживающая все современные стандарты и протоколы зарядки», — рассказали «Фонтанке» в АО «Силовые машины» и отметили, что в настоящий момент общество участвует в 90 проектах строительства и модернизации энергообъектов, поддерживающих энергетический баланс страны.

Непростым был год и для производителей пищевой продукции, но отрасли удалось удержать взятые в начале года обороты и ежемесячно удерживать +20 % относительно прошлого года.

«Условия и вводные менялись ежечасно, невероятными темпами росла себестоимость продукции, производители были вынуждены в одночасье менять поставщиков сырья и упаковочных материалов, перестраивать логистику. На фоне этого сокращались доходы населения, что вместе с ростом цен на продукцию привело к падению продаж в объемном выражении во всех ключевых категориях молочной продукции. По данным аналитических агентств, на рынке Петербурга падение объемов продаж в категории ложковых йогуртов в объемном выражении превысило 13 % , в категории молока составило около 10 % », — рассказали «Фонтанке» на молочной фабрике «Виола», принадлежавшей финскому концерну «Валио», а в апреле перешедшей в собственность группы компаний «Велком».



Несмотря на смену собственника, пережившая ребрендинг и потерю финского ассортимента компания рассчитывает восстановить докризисный уровень доли рынка.

«Мы активно расширяем географию продаж, разрабатываем интересные и привлекательные новинки, обладающие функциональными преимуществами и уникальными вкусами, — надеемся анонсировать их уже в начале 2023 года. Кроме того, планируем развивать производственные мощности собственного завода в Московской области, который был и остается основным объектом для инвестиций», — говорят в компании.



Чуть лучше показатели у производителей лекарств, текстиля, одежды, резиновых и пластмассовых изделий. Как отмечают игроки отрасли, во многом выиграли те производства, которые не зависели от импорта.



«У нас прирост по отношению к прошлым годам составил в среднем 116 % , предполагаем в 2023 году прирасти на 25–30 % по отношению к 2022 году. Многие работали на импортном сырье, и пошли сбои по поставке. А мы ранее работали со своими заказчиками и заранее перевели их на российское сырье, поэтому для нас все безболезненно. Мы всегда были за отечественного производителя», — рассказала «Фонтанке» Елена Орлова, помощник директора НПО по переработке пластмасс имени «Комсомольской правды».

Тяжелее остальных пришлось производителям бумаги и бумажных изделий, немаловажную роль в этом сыграло исчезновение отбеливающих средств для целлюлозы. Судя по цифрам, неплохо обстоят дела с производством мебели — к концу года отрасль преодолела прошлогодние показатели на 20 % . Но секрет прироста далеко не в успешном менеджменте.



«У нас, наверное, процентов 14 в этом году получится. И то в основном за счет первого квартала, когда был очень большой рост, мы выросли на 100 % , а дальше он потихонечку все опускался. В последнем квартале самое лучшее, если мы будем на уровне прошлого года, если не меньше. Санкции, санкции... Трудности со сбытом. С поставками трудности мы уже решили. Снова начал расти курс, в последнюю неделю сумасшедшим образом. Вопрос о продлении ипотеки решался долго, у строителей встали продажи — на нас это влияет практически сразу», — отмечает Александр Шестаков, генеральный директор «Первой мебельной фабрики».

Надежд на рекорды в 2023-м почти нет, слишком много влияющих факторов, считает Александр Шестаков: «Честно говоря, если мы удержим будущий год на уровне этого, то будем считать, что это хорошо».



Мнение эксперта: «Стимул от импортозамещения пойдет на убыль» Тенденции, сложившиеся в перерабатывающих отраслях Петербурга, «Фонтанка» попросила объяснить Юрия Ичкитидзе, руководителя департамента финансов НИУ ВШЭ (Петербург).

В 2022 году на индекс промышленного производства большое влияние оказало импортозамещение и санкции на энергетические отрасли.

По сектору «Добыча полезных ископаемых» в Петербурге наблюдается снижение производства на 26,1 % за январь — октябрь (данные Петростата). Это в т. ч. услуги в области добычи полезных ископаемых, услуги при разработке месторождений, поисково-изыскательские работы. «Газпром» и «Газпромнефть», зарегистрированные в СПб, точно проходят по этому сектору.



При этом наблюдается рост по обрабатывающим производствам на 4 % за январь — октябрь (данные Петростата).



Видно импортозамещение. Это и пищевые продукты, и текстиль, и одежда, и кожа, и бумага, и лекарства, и мебель.

Спад виден только по ремонту и монтажу машин и оборудования. Здесь тоже очевиден эффект санкций (приостановки импорта), однако понятна технологическая невозможность заместить данную отрасль внутренним производством в короткие сроки.

Данные вроде бы положительные. Они показывают, что к санкциям российская экономика адаптировалась хорошо. Рост производства в несырьевых отраслях — это именно то, что надо экономике для инновационного развития.

Однако эти данные не учитывают нагрузку на потребительский сектор в виде роста цен и снижения реальных доходов населения.

Вместе с импортозамещением снизилось качество, что не отражается в статистике.

Любое ограничение конкуренции и сокращение предложения, в том числе протекционистские меры, неблагоприятны для населения. В данном случае мы видим именно эту ситуацию.



Образно говоря, мы видим, что лошадь стала бежать быстрее (обрабатывающие производства хорошо выросли), но игнорируем то, что кучер сильно вмазал ей плеткой. И если такими мерами поддерживать бег лошади дальше, то скоро она, обезумевшая, перестанет игнорировать кучера. И даже может упасть от усталости.

Для долгосрочного развития обрабатывающим отраслям нужны инновации, инвестиции и умеренная конкурентная среда. Для этого нужна грамотная отраслевая экономическая политика. У меня большой вопрос, есть ли у нас институты, отвечающие за выработку такой политики.

Прогнозировать что-то сложно. Я бы сказал, что стимул от импортозамещения пойдет на убыль (боль от удара плеткой). Лошадь усталая, при отсутствии стимула будет бежать медленнее.

Но на 2023-й год, возможно, стимулов еще хватит…

