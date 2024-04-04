Сахар, автомобили и мужская одежда. Где превзошла себя российская промышленность

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Экономика России в феврале 2024 года ускорила рост до 7,7% после 4,6% в январе этого и 4,4% в декабре прошлого года. Тренд задает промышленное производство, растущее ускоренными темпами в основном за счет обрабатывающих отраслей. В феврале они вернулись к двузначным темпам роста и прибавили 13,5%. Казалось бы, вопреки всем санкциям происходит экономическое чудо, но за счет чего и какие риски c этим связаны, разбиралась «Фонтанка».



«В целом улучшение темпов роста в феврале 2024 года показали все направления обрабатывающей промышленности», — рапортует Минэкономразвития в обзоре «О текущей ситуации в российской экономике».



Особенно отличилось машиностроение. После роста на 28,3% в январе в феврале оно выросло на 33%. Здесь стоит оговориться, что рост измеряется в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года: январь с январем, а февраль с февралем.

Внутри машиностроительного комплекса высокий рост показали все подотрасли, но наиболее значительно ускорили выпуск продукции производители «прочих транспортных средств и оборудования». Перечень конкретных товаров, которые скрываются за этой формулировкой, в материалах главного статистического ведомства страны не приводится, но Росстат дает подсказку, выделяя отдельно в этой категории: суда спортивные и прогулочные, вагоны трамвайные, железнодорожные грузовые и пассажирские, электровозы и тепловозы. Сюда же входит и отечественное авиастроение, но отдельно в докладе его почему-то прописывать не стали.



Так вот, если в январе, месяце с самым большим количеством выходных дней, российское машиностроение выросло в годовом выражении на 12,9%, в феврале рост ускорился до 38,6%. Если сравнивать с 2021 годом, в котором не было санкций и боевых действий, рост составил 32,2%.



Кратно увеличились темпы роста металлургического комплекса. В феврале он вырос на 16,7% год к году после 4,9% в январе. Само металлургическое производство увеличило темпы роста, но не так драматично. Выпуск наиболее интересных и близких обывателю металлов, золота и серебра, в необработанном и полуобработанном виде вырос на 23% и 53% соответственно.



На третьем месте по объему вклада в общий прирост обработки оказалась пищевая промышленность. Темпы ее роста в феврале выше в полтора раза, после январских 7,3% до 11,3%.

Производство продуктов увеличилось на 9,2%, но хедлайнерами в этой отрасли стали напитки, производство которых выросло на 28,9% по сравнению с февралем 2023 года. Хорошую динамику показали и минеральные воды, пиво и коньяк, но в лидеры выбилось игристое. В феврале произвели 1,2 млн декалитров, что на 43,3% больше, чем годом ранее.



Три этих направления обеспечили обрабатывающему производству 10,5 процентного пункта прироста из 13,5. Еще 1,2 пункта добавила химическая промышленность. Внутри нее особенно впечатляющих результатов добились фармпроизводители, увеличившие выпуск на 22,8%. При этом учитываются не только препараты и вещества, используемые в медицине, но и в ветеринарии.



Бросается в глаза и рост производства «компьютеров, электронных и оптических изделий». В целом по отрасли Росстат фиксирует +47,2% в феврале. Далее расшифровка, что же там учитывается. Например, полупроводниковые приборы. Их произвели 4,4 млн штук за месяц, что на 29% больше, чем годом ранее. Также было выпущено 46,9 млн микросхем, что на 24,6% меньше, чем в прошлом феврале. Но изготовление части товаров в этой стратегически важной категории измеряется в миллиардах рублей, поэтому частично рост наверняка обусловлен удорожанием компонентов, в том числе импортных. К такой продукции относятся сами компьютеры (+55%), телерадиоаппаратура (+47,6%), радиолокационная и радионавигационная аппаратура (+95%).



В растущих менее ударными темпами производстве одежды, текстиля и кожи отчетливо виден перекос в сторону главного по нынешним временам потребителя. В феврале изготовили 406 тысяч комплектов мужской текстильной одежды (+72%), спецодежды на 4,8 млрд рублей (+34%), не менее 20 700 000 пар носков (+28%), а также 15 800 000 пар обуви (+67%) и 5 700 палаток (+48,8%).

Эффект низкой базы пока полностью не покинул ряд отраслей, где сделки по продаже иностранными собственниками ключевых для страны производственных площадок прошли позднее февраля 2023 года. Например, на этот месяц пришлась продажа простаивавших заводов IKEA. Спустя год Росстат фиксирует рост производства мебели на 20,5%. Самые сильные позиции тут у шкафов (+45% к февралю 2023 года и +1,6% к январю 2024-го).

Резко в гору пошло и производство легковых автомобилей. Ставшие российскими заводы насобирали почти 57 тысяч легковушек, что на 70,1% больше по сравнению с прошлым годом и на 35,3% — с предыдущим месяцем. Схожая динамика у автомобильных шин (+39% и 26% соответственно).



Изменения в годовом выражении действительно впечатляющие, но в помесячном измерении и с учетом сезонности рост экономической активности скудный, обратил внимание «Коммерсант». Данные предварительные, и опрошенные изданием эксперты отмечают, что их может искажать «високосность» февраля. Они предлагают дождаться более точных оценок, которые будут представлены по итогам первого квартала.



Учитывая, что дефицит кадров на рынке труда становится острее, а спрос населения на товары и услуги продолжает быстро расти, сохраняется положительный разрыв выпуска. Это ситуация, когда экономика работает на пике своих мощностей и производит больше, чем могла бы, чтобы удовлетворить растущий спрос. Чтобы привлечь к этому как можно больше сотрудников, работодатели повышают зарплаты, а это ведет к ускорению инфляции, которое может привести к повышению ключевой ставки. При принятии решений Банк России будет анализировать ситуацию в экономике, но пока информации не хватает.



«Оценки разрыва выпуска остаются значимым фактором неопределенности. Их возможно будет уточнить после публикации обновленных квартальных данных по ВВП за 2021–2023 годы и новых оперативных данных по экономической активности за первые месяцы 2024 года», — отмечалось в резюме обсуждения ключевой ставки по итогам заседания 22 марта.



ВВП — это показатель, отражающий экономическую активность бизнеса, а не рост благосостояния людей, обращает внимание экономист Дмитрий Прокофьев в своем телеграм-канале «Деньги и Песец». «В нашем случае — рост ВВП — это производная от расходов правительства, и все, что оно сейчас оплачивает, к потребительскому рынку особого отношения не имеет. Все же понимают, что резко выросшее «производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» — это не про товары в магазинах», — пишет он.



По мнению эксперта, если бы растущее промпроизводство имело отношение к потребрынку, инфляция замедлялась бы без всякого повышения ставки. Как следует из данных того же Росстата, сейчас рост цен замедлился, но в устойчивости этого тренда регулятор пока не уверен.

Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

