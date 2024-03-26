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    Много покупаете. В Петербурге подорожали капуста, одежда и видеосервисы

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    40 комментариев
    Фото: ЦБ РФ
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    Цены на товары и услуги в Петербурге в феврале росли быстрее, чем в январе. Специалисты объясняют это высокой потребительской активностью горожан: спрос растет быстрее предложения.

    Годовая инфляция в Петербурге в феврале 2024-го составила 7,1%, сообщает 26 марта Северо-Западное ГУ Банка России. Для сравнения: в январе она составляла 6,5%, хотя показатель все еще ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу (7,45%) и в целом по стране (7,69%).

    Быстрее росли цены на продукты (на 6,48% в феврале). К примеру, снизилось предложение капусты и картофеля, так как их запасы начали заканчиваться раньше, чем в прошлом году. Из-за этого капуста стала сильнее дорожать, а картофель — дешеветь медленнее. Похожая ситуация с ценами на рис и кофе, но уже из-за снижения урожая и неблагоприятных погодных условий в странах-производителях.

    Фото: ЦБ РФ
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    Непродовольственные товары подорожали на 6,98%. Петербуржцы все больше ходят в торговые центры. В итоге стали быстрее дорожать одежда, белье и трикотажные изделия, а цены на обувь снижаться медленнее. Рост спроса позволил производителям и продавцам легче перекладывать издержки в стоимость товаров. Еще одной причиной роста цен в ЦБ назвали увеличение затрат на логистику и зарплаты, последнее — из-за дефицита кадров. Из-за этого, в частности, дорожали мебель и стройматериалы.

    Самый высокий рост цен в феврале заметили в сфере услуг — на 8,20% после 7,06% месяцем ранее. Из-за роста спроса на рынке съемного жилья стала сильнее дорожать аренда однокомнатных и двухкомнатных квартир. А также в Петербурге выросли цены подписок на видеосервисы. Высокий спрос позволил компаниям перенести на стоимость услуг возросшие затраты на оборудование и производство контента.

    Фото: ЦБ РФ
    Фото: ЦБ РФ

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    ПетербургИнфляцияРост цен
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    Комментарии 40

    Гость26 Мар 2024 в 17:29
    Много кушаете!
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