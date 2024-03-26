Много покупаете. В Петербурге подорожали капуста, одежда и видеосервисы

Цены на товары и услуги в Петербурге в феврале росли быстрее, чем в январе. Специалисты объясняют это высокой потребительской активностью горожан: спрос растет быстрее предложения.



Годовая инфляция в Петербурге в феврале 2024-го составила 7,1%, сообщает 26 марта Северо-Западное ГУ Банка России. Для сравнения: в январе она составляла 6,5%, хотя показатель все еще ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу (7,45%) и в целом по стране (7,69%).