IKEA теперь точно все. Активам шведского концерна в России нашли новых хозяев

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Хоть многие надеялись, чуда не произошло — шведский концерн IKEA продал все три фабрики «Икеа Индастри», расположенные в России. «Фонтанка» разбиралась, кому что досталось и на чем теперь будут сидеть любители IKEA.

Производство на своих фабриках в РФ IKEA приостановила с 4 марта 2022 г. С тех пор их будущее было туманным. И вот теперь покупатели известны: правительственная комиссия одобрила сделку производителю декоративных покрытий для интерьерной отделки, производства мебели и дверей из Петербурга «Слотекс» (ему отойдут мощности в Новгороде) и одному из ведущих деревообрабатывающих предприятий Коми «Лузалес» — оно получит фабрики в Тихвине и Кировской области.



Активы, которые мы потеряли

На момент заявления о продаже «Икеа Тихвин Индастри» существовал на территории Ленобласти 22 года. В год лесопильный завод в ее составе перерабатывал около 330 тыс. кубометров пиловочника. Сосну и ель закупал в Карелии, Архангельской, Ленинградской, Вологодской областях и Коми. 45% пиломатериалов шло на продажу, в основном на экспорт под торговой маркой Swedwood, из оставшегося массива мебельная фабрика производила мебель для гостиных и спален: комоды, стеллажи, обувницы, тумбы, кровати, ТВ-тумбы, шкафы, навесные полки серии «Хемнес», «Трофаст», «Ивар». Из отходов делали пеллеты — 40–50 тыс. тонн топливных гранул в год.



За 2021 год, по данным СПАРК, компания показала 5,5 миллиарда рублей выручки и 350 миллионов чистой прибыли. Предприятие было внесено в перечень системообразующих Минпромторга, при населении Тихвина в 56 тыс. человек на фабрике работали 1 057.

«Икеа Индастри Вятка» начала сотрудничать с IKEA в 1994 году и просуществовала 30 лет. За год фабрика в поселке Красная Поляна Кировской области потребляла около 50 тыс. кубометров сосны, выпуская около 25 тыс. кубов готовых изделий — столов из массива, полок, журнальных столиков, кроватей, стеллажей, всего 88 артикулов из 12 разных коллекций. При населении Красной Поляны в 5,2 тыс. человек в 2021 году на фабрике работали 725. Фантастически успешным предприятие не было — начиная с 2020 года росли убытки, по итогам 2021 года, при выручке 2,06 миллиарда рублей, их накопилось на 107 миллионов.



«ИКЕА Индастри Новгород» IKEA владела с 2013 года. Основной продукцией были шлифованные и ламинированные древесно-стружечные плиты, в том числе и влагостойкие, которые производил завод в ее составе. Они реализовались в России и экспортировались в Индию, Китай, Канаду, Чили, страны СНГ и Европы. Фабрика корпусной мебели строилась с нуля и заработала в 2016 году, IKEA вложила в нее 4 млрд рублей, что по тем временам было крупнейшим капиталовложением концерна на территории России.



Три линии сверления с оборудованием компании Biesse, форматно-раскроечный центр Schelling FH3, обрабатывающий центр Weeke Venture 220М от Homag Group, оборудование для формирования коробок и упаковки продукции Biele были заточены на выпуск 7 млн корпусов шкафов и кухонной мебели из ДСП в год, которые расходились в магазинах IKEA по всему миру.



Предприятие считалось у Минпромторга системообразующим, но ее закрытие ударило по населению Новгорода не так сильно, как в Тихвине: на фабрике в Новгороде трудились 622 человека при населении города в 55 тысяч. Вложения шведов в фабрику отбивались сторицей — по итогам 2021 года «ИКЕА Индастри Новгород» показал выручку в 9,9 млрд рублей, чистая прибыль составила 252 миллиона.

В ассортименте — ламинат и доски

Как заявил 16 февраля замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, одобрение властей на покупку фабрик получили две компании — «Слотекс» из Петербурга и «Лузалес» из Коми. Дело осталось за малым — российские и шведская компании должны провести сделку, ее подробности Виктор Евтухов не раскрыл.



Предприятием «Лузалес» владеет Мария Семенюк (представитель династии крупного местного промышленника Николая Семенюка), оно является одним из крупнейших деревообработчиков в Коми и до сегодняшнего дня выпускало оцилиндрованные бревна, несколько видов досок и клееные деревянные конструкции. Зарабатывать покупатели активов IKEA явно умеют: «Лузалес» при выручке в 8,4 миллиарда за 2021 год получил чистой прибыли 2,3. В структуру владений семьи Семенюков входят несколько заметных предприятий как в самой Коми, так и в других регионах России.

Акционерное общество «Слотекс» специализируется на производстве декоративных плитных материалов и компакт-ламинатов для дизайна мебели и интерьеров, за 2021 год компания выручила 1,8 миллиарда рублей, получив 108 миллионов чистой прибыли. Кроме этого АО семье гендиректора предприятия Вадима Осипова принадлежит ряд смежных предприятий с общим корнем «Слотекс» в названии, с совокупной выручкой под 10 млрд рублей. Они занимаются выпуском декоративной и меламиновой бумаги и финиш-пленки, декоративных пластиков, детализированных и других материалов для мебельной и дизайнерской отделки. Два года назад «Слотекс» подписал на ПМЭФ соглашение с Ленобластью о строительстве с нуля к 2025 году нового производства мебельных плит площадью 40 тыс. кв. м за 4,3 млрд рублей. Чего ждать от новых собственников



О том, какой видят продукцию экс-икеевских мощностей, в Минпромторге пока не говорят, поскольку на кону решение более важной задачи — сохранение рабочих мест. Под благое дело покупателям обещаны и все возможные меры господдержки, имеющиеся в арсенале Минпромторга.

Как намерен распорядиться активами фабрик, «Слотекс» пока молчит. В «Лузалес» осторожно ограничились общим вектором, намекнув, что, скорее всего, производство останется тем же.

«Это понятные для нас производства. С Вяткой мы уже работали, а что касается Тихвина... то там технология производства фактически идентична, и у нас есть понимание, как выстроить работу», — рассказал «Фонтанке» председатель совета директоров ООО «Лузалес» Руслан Семенюк.

А в это время работники всех трех фабрик теряются в догадках относительно своего будущего. «Нам ничего не сообщали, узнали все из новостей СМИ», — рассказали «Фонтанке» на фабриках в Тихвине и Кировской области.



Их поспешили успокоить. Главной целью «Лузалес», как и Минпромторг, заявил возобновление работы фабрик, сохранение рабочих мест и защиту прав работников.

«Со своей стороны могу гарантировать, что сокращения рабочих мест не будет. Наоборот, в ближайшее время мы будем набирать персонал. Предприятие должно работать на 100 процентов своих мощностей, чтобы люди вернулись на свои рабочие места и стали получать достойную заработную плату, учитывая, что производства какое-то время находились в простое», — подчеркнул Руслан Семенюк.



Уходя уходи

Решение о продаже далось шведам непросто — руководство концерна штормило и бросало из стороны в сторону. После окончания августовской распродажи в российских магазинах IKEA и ликвидации российской «дочки» ООО «Икеа Дом» шведы вдруг заявили, что не ищут покупателей на российские мощности. Более того, в планах у владельцев — вновь открыть магазины и склады в течение двух лет. Правда, с маленькой оговоркой, что это произойдет, когда сменится экономическая обстановка и ослабится санкционное давление.



Тогда их намерение «не уходить окончательно» подтвердили и в Минпромторге, где планировали понять планы шведов на будущее к середине сентября. Но санкции наслаивались друг на друга пакет за пакетом, в оживление российской экономики шведы, видимо, не особо верили, и уже в середине октября концерн уволил 10 тысяч сотрудников в России.

Точка невозврата была пройдена, оставалось лишь избавиться от активов. Решительные меры не заставили себя долго ждать — уже в ноябре начался дебрендинг, в ходе которого сотрудники сдирали с оборудования, продукции и вывесок ставшие чужими синие буквы и все, что с ними связано. Рассчитанная на два месяца процедура вымывания из памяти интерьеров бюджетного шведского дизайна как раз и завершилась сейчас продажей фабрик в Тихвине, Кировской области и Новгороде.

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

