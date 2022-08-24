    Сейчас

    +30˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +30˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 30

    3 м/с, южн

    767мм

    41%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd59.9eur59.33
    Задержан РойзманЧастные школы дорожают«Операция «Освобождение»Образ жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    ТАСС: IKEA не торопится продавать бизнес в России и может возобновить работу в течение двух лет

    2147
    16 комментариев

    Шведская сеть магазинов товаров для дома IKEA не ищет покупателя на бизнес в России и планирует открыть магазины и склады вновь в течение двух лет. Об этом 24 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

    Это произойдет после смены экономической обстановки и ослабления санкционного давления, уточнил собеседник издания. Около 700 сотрудников компании продолжат свою работу в офисах и будут выполнять работу для шведских коллег, добавил он.

    Склады и магазины останутся закрытыми. А заводы в случае их продажи будут производить для IKEA товары по договорным ценам, после того как ретейлер возобновит работу.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК9
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 16

    ***_12324 Авг 2022 в 17:53
    Где дерево? Как бы удар не хватил.
    +1−0
    Заливщик голосовых планок24 Авг 2022 в 17:50
    Гады! Палки в колеса импортозамещения суют! Предлагаю национализировать!
    +3−0
    Алик-124 Авг 2022 в 17:49
    Либералы в нокауте - ИКЕЯ коварно подкопала краеугольный камень их выдуманного мирка
    +2−4
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    16
    close