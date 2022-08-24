ТАСС: IKEA не торопится продавать бизнес в России и может возобновить работу в течение двух лет

Шведская сеть магазинов товаров для дома IKEA не ищет покупателя на бизнес в России и планирует открыть магазины и склады вновь в течение двух лет. Об этом 24 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Это произойдет после смены экономической обстановки и ослабления санкционного давления, уточнил собеседник издания. Около 700 сотрудников компании продолжат свою работу в офисах и будут выполнять работу для шведских коллег, добавил он.
Склады и магазины останутся закрытыми. А заводы в случае их продажи будут производить для IKEA товары по договорным ценам, после того как ретейлер возобновит работу.