Минпромторг надеется, что IKEA останется в России

Российское Министерство промышленности и торговли рассчитывает, что шведская IKEA не уйдет окончательно с российского рынка, встреча с руководством компании запланирована на следующую неделю. Об этом 6 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на слова заместителя главы министерства Виктора Евтухова.



«Мы рассчитываем, что IKEA окончательно не уйдет, об этом, в принципе, предварительно говорили. <…> На следующей неделе в очередной раз мы переговорим с руководителями и поймем планы на будущее», — сказал Евтухов в кулуарах ВЭФ-2022.

