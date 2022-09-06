Минпромторг надеется, что IKEA останется в России

Российское Министерство промышленности и торговли рассчитывает, что шведская IKEA не уйдет окончательно с российского рынка, встреча с руководством компании запланирована на следующую неделю. Об этом 6 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на слова заместителя главы министерства Виктора Евтухова.
«Мы рассчитываем, что IKEA окончательно не уйдет, об этом, в принципе, предварительно говорили. <…> На следующей неделе в очередной раз мы переговорим с руководителями и поймем планы на будущее», — сказал Евтухов в кулуарах ВЭФ-2022.
24 августа ТАСС сообщило, что сеть магазинов товаров для дома IKEA не ищет покупателя на бизнес в России и планирует открыть магазины и склады вновь в течение двух лет. Около 700 сотрудников компании продолжат ходить в офис и будут выполнять работу для шведских коллег, притом что склады и магазины останутся закрытыми. 1 сентября возобновила деятельность фабрика IKEA в Тихвине, остальные заводы, как ожидалось, сделают то же самое на этой неделе.
В конце августа СМИ со ссылкой на источник сообщали, что шведский ритейлер не ищет покупателя на бизнес в России и планирует открыть магазины и склады вновь в течение двух лет, а около 700 сотрудников компании продолжат свою работу.