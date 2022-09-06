    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 8

    1 м/с, зап

    767мм

    80%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.9eur60.14
    22 года Ивану СафроновуПервые уроки "о важном"Смерть на КлючевскомОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    Минпромторг надеется, что IKEA останется в России

    5438
    15 комментариев

    Российское Министерство промышленности и торговли рассчитывает, что шведская IKEA не уйдет окончательно с российского рынка, встреча с руководством компании запланирована на следующую неделю. Об этом 6 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на слова заместителя главы министерства Виктора Евтухова.

    «Мы рассчитываем, что IKEA окончательно не уйдет, об этом, в принципе, предварительно говорили. <…> На следующей неделе в очередной раз мы переговорим с руководителями и поймем планы на будущее», — сказал Евтухов в кулуарах ВЭФ-2022.

    24 августа ТАСС сообщило, что сеть магазинов товаров для дома IKEA не ищет покупателя на бизнес в России и планирует открыть магазины и склады вновь в течение двух лет. Около 700 сотрудников компании продолжат ходить в офис и будут выполнять работу для шведских коллег, притом что склады и магазины останутся закрытыми. 1 сентября возобновила деятельность фабрика IKEA в Тихвине, остальные заводы, как ожидалось, сделают то же самое на этой неделе.

    В конце августа СМИ со ссылкой на источник сообщали, что шведский ритейлер не ищет покупателя на бизнес в России и планирует открыть магазины и склады вновь в течение двух лет, а около 700 сотрудников компании продолжат свою работу.

    IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ «Мега», студии и магазины городского формата). В марте компания сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне, что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 15

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close