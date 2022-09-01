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    Фабрика IKEA в Ленобласти возобновила работу, ее название не поменялось

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    Фабрика ретейлера IKEA в Тихвине возобновила свою работу 1 сентября. Об этом сообщил сегодня ТАСС со ссылкой на организатора профсоюза лесных отраслей Александра Илларионова.

    По его словам, название и руководство завода не поменялись. Предпродажная подготовка предприятия, о которой ранее сообщала компания, стартует в сентябре, сделку планируют осуществить до Нового года.

    Остальные российские заводы основанной в Швеции сети возобновят работу 5 сентября. «Пятого числа выйдут Вятка и Новгород. 500 оставшихся сотрудников будут работать в две смены: неделю работают, неделя простой», — рассказал Илларионов.

    Ранее сообщалось, что IKEA сократит половину сотрудников на своих производственных площадках. Оставшиеся сотрудники будут работать в две смены, неделя через неделю, ориентировочно до Нового года.

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