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    IKEA перезапустит завод в Ленобласти с 1 сентября, но уволит половину сотрудников

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    Завод «Икеа Индастри Тихвин» возобновит работу с 1 сентября. Об этом 10 августа сообщил в группе «ВКонтакте» профсоюз предприятия по итогам встречи с руководством компании. Перезапуск производства необходим для продажи бизнеса.

    «Официально стартовал процесс продажи «Икеа Индастри» проектной командой из Швеции при поддержке консалтинговой фирмы. Для запуска в сентябре — декабре готовятся техника и компетенции», — говорится в сообщении. Но покупателя на предприятие «Икеа Индастри Тихвин» еще нет.

    При этом IKEA «подтверждает расторжение трудовых отношений с 50% [сотрудников] подразделения «индастри» (производство)», — отмечают в профсоюзе.

    Оставшиеся сотрудники будут работать в две смены, неделя через неделю, ориентировочно до Нового года. Другие заводы IKEA предположительно возобновят работу по такой же схеме.

    Ранее IKEA, которая заявила о намерении покинуть российский рынок, сообщила, что завершит распродажу в своих магазинах 15 августа.

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