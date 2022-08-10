IKEA перезапустит завод в Ленобласти с 1 сентября, но уволит половину сотрудников

Завод «Икеа Индастри Тихвин» возобновит работу с 1 сентября. Об этом 10 августа сообщил в группе «ВКонтакте» профсоюз предприятия по итогам встречи с руководством компании. Перезапуск производства необходим для продажи бизнеса.



«Официально стартовал процесс продажи «Икеа Индастри» проектной командой из Швеции при поддержке консалтинговой фирмы. Для запуска в сентябре — декабре готовятся техника и компетенции», — говорится в сообщении. Но покупателя на предприятие «Икеа Индастри Тихвин» еще нет.